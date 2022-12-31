السعودية اليوم / "واس" ترصد أبرز أحداث العام 2022



الرياض 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واس

إعداد - سلطان الحمودي - عبدالعزيز اليوسف

سويعات قليلة وتطوى صفحة العام الميلادي 2022م، لتستقبل شعوب العالم غداً الأحد عاماً ميلادياً جديداً (2023م)، والأمل يحدوهم أن يكون عام خير يسوده السلام والوئام.

وتستشرف المملكة العربية

وترصد وكالة الأنباء السعودية خلال التقرير التالي الأحداث المحلية والإقليمية والدولية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والرياضية والثقافية والاجتماعية والإنسانية، وتقدم إيجازاً لأبرز تلك النشاطات والأحداث التي شهدها العام 2022 حسب تسلسلها الزمني، ومن تلك الأحداث: الحرب الروسية الأوكرانية، وزيارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن إلى المملكة، ولقائه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين –حفظهما الله –، ووفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ووفاة الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، وعقد قمم الرياض: "السعودية - الصينية"، "الخليجية - الصينية"، "العربية - الصينية للتعاون والتنمية"، وإقامة كأس العالم في قطر.

أحداث شهر يناير من عام 2022 م

01 يناير 2022 م

- فرنسا تتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي لستة أشهر.

02 يناير 2022 م

- مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مشتركة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتوفير الدعم الإيوائي للنازحين في اليمن

03 يناير 2022 م

-رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك يعلن الاستقالة من منصبه.

- تعرض سفينة الشحن (روابي) للقرصنة والاختطاف من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة.

04 يناير 2022 م

- القوات العراقية تسقط، طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.

- أدت فيضانات كبيرة في جزيرة سومطرة بإندونيسيا إلى إجلاء حوالي 24 ألف شخص ووفاة طفلين.

05 يناير 2022 م

-أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف فرض حالة الطوارئ في العاصمة نور سلطان ، على وقع احتجاجات تشهدها البلاد.

06 يناير 2022 م

- هبطت البلجيكية المغامرة كابتن طيار زارا رذرفورد، في مطار الملك خالد الدولي، بالرياض، بطائرتها (شارك) خفيفة الوزن، التي تعد أصغر طيار "امرأة" تقوم برحلة طيران انفرادي حول العالم مروراً بـ 52 دولة من ضمنها المملكة.

07 يناير 2022م

-وزارة الخارجية بالمملكة تطلع المختصين من الجانب الفرنسي بشأن الحادث الذي تعرضت له سيارة فريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في رالي داكار 2022م.

08 يناير 2022 م

- لقي 19 ساحاً مصرعهم، بينهم نساء وأطفال تقطعت بهم السبل وسط عاصفة ثلجية تعرض لها أحد المنتجعات القريبة من العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

- مصرع 16 شخصاً وإصابة 18 آخرين بحادث تصادم في جنوب سيناء .

-المجموعة الرباعية (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية)، ترحب بالإعلان عن قيام بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في السودان بتسهيل المناقشات لحل الأزمة السياسية في السودان.

09 يناير 2022 م

-الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، يعلن تقديم مساعدة إضافية في حالات الكوارث إلى ولاية كنتاكي نتيجة للعواصف الشديدة والرياح والفيضانات والأعاصير التي أصابت الولاية.

10 يناير 2022 م

- مصرع 19 شخصاً نتيجة حريق في مبنى بنيويورك .

11 يناير 2022 م

- مصرع طيار في سلاح الجو الكوري الجنوبي بعد تحطم مقاتلته.

- الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن تقديم مساعدات إضافية لأفغانستان بأكثر من 308 ملايين دولار.

- أستراليا توافق على صفقة عسكرية جديدة قيمتها 3.5 مليارات دولار أسترالي مع الولايات المتحدة.

12 يناير 2022

- شركة أرامكو السعودية توسع وجودها في مجالَي التكرير والتسويق الأوروبي عبر استثماراتها مع "بي كي إن أورلن" البولندية.

13 يناير 2022 م

- فخامة الرئيس الهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان يضع حجر الأساس لمشروع لاستغلال طاقة الرياح تنفذه شركة " اكواباور" السعودية بقيمة 1.1 مليار ريال.

14 يناير 2022 م

-الدراج البريطاني سندرلاند بطلاً لرالي داكار السعودية 2022، للمرة الثانية في تاريخه.

- الولايات المتحدة الأمريكية تسجّل 875,915 إصابة جديدة بفيروس

15 يناير 2022 م

- الشرطة الأمريكية تعلن مقتل منفّذ عملية احتجاز أربعة رهائن بولاية تكساس.

17 يناير 2022م

- الأمم المتحدة تعلن تسليم مليار جرعة من لقاحات كوفيد 19 إلى 144 دولة.

- تُوّج فريق

18 يناير 2022

- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد يستقبل، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، فخامة الرئيس مون جيه إن رئيس جمهورية كوريا. ويعقدان جلسة مباحثات رسمية.

- وزارة الخزانة الأمريكية تدرج ثلاثة أفراد وشركة على لائحة العقوبات لصلتهم بتنظيم "حزب الله" اللبناني.

19 يناير 2022 م

- كشفت بيانات بريطانية رسمية عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك لأعلى مستوى منذ ما يقارب ثلاثين عاماً.

- رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعلن إلغاء معظم القيود الصحية المتعلقة بمحاربة انتشار فيروس كرونا المستجد في إنجلترا.

- مقتل شخصين وخطف 20 طفلاً في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي في نيجيريا.

23 يناير 2022 م

- أعلنت البيرو، حالة الطوارئ البيئية لمدة 90 يومًا في منطقة ليما الساحلية التي تأثرت بتسرب نفطي .

-البحرية الأمريكية تضبط سفينة من إيران تحمل أسمدة "قد تستخدم في المتفجرات".

24 يناير 2022 م

- سقوط جسم معادٍ أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة أحد المسارحة في منطقة جازان.

-وزارة الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية حول إمارة أبوظبي.

-مصرع ستة أشخاص وإصابة العشرات في تدافع قبيل انطلاق مباراة ضمن نهائيات كأس أمم أفريقيا في كرة القدم بين منتخبي الكاميرون و جزر القمر.

-الولايات المتحدة الأمريكية تدرج أفراداً وكيانات على لائحة العقوبات لارتباطها بتنظيم "حزب الله" الإرهابي.

25 يناير 2022 م

- وزارة الطاقة بالمملكة ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق توقعان مذكرة تفاهم تؤطر التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي بين شبكتي البلدين.

27 يناير 2022 م

- مقتل 26 عسكريًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، إثر هجوم منسوب لحركة 23 مارس المتمردة.

- صدر أمر ملكي بالمملكة العربية السعودية بأن يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس) ويصبح إجازة رسمية.

28 يناير 2022 م

-مقتل 19 شخصاً في ساو باولو البرازيلية بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة.

- استهداف مطار بغداد الدولي , بـ 6 صواريخ, سقطت بقرب المَدْرَج والجانب المدني من مبنى المطار.

31 يناير 2022 م

- وزارة الدفاع الإماراتية ، تعلن، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدةً أنه لم ينجم عن الهجوم أي خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ خارج المناطق المأهولة بالسكان.

- المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية في تصنيف وكالة بلومبيرغ لأكثر الدول مرونة في التعامل مع (كوفيد-19) لشهر يناير.

- صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ، وزير الثقافة، يعلن تقديم المملكة العربية السعودية 30 مليون دولار لمؤسسة (ألِف) دعماً للجهود الدولية لحماية التراث الثقافي وإعادة تأهيله.

-فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات ضد عناصر من السلطة القضائية في ميانمار وآخرين يساندون قيادة المجلس العسكري للبلاد.

أحداث شهر فبراير من عام 2022 م

09 فبراير 2022 م

-القصر الملكي الإسباني يعلن عن إصابة ملك إسبانيا فيليب السادس بفيروس كورونا ، وسيواصل أنشطته من مقر إقامته.

10 فبراير 2022م

- مصرع 92 شخصاً في إعصار "باتسيراي" بمدغشقر ، وإصابة حوالي 95 ألف شخص بجروح، وعزل عدد من القرى يصعب الوصول إليها.

- نجاة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة من محاولة اغتيال دون تعرضه لأذى عندما أصابت أعيرة نارية سيارته .

- الدفاعات الجوية السعودية تحبط عملاً عدائياً وتدمر طائرة مسيّرة (مفخخة) أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي .

- الشرطة الصومالية تعلن أن انتحارياً فجر نفسه عند تقاطع عيل غابتا في العاصمة مقديشو .

11 فبراير 2022 م

- ارتفاع حصيلة الإعصار "باتسيراي" في مدغشقر إلى 111 قتيلًا .

12 فبراير 2022 م

-فاز فريق الأهلي المصري على فريق الهلال السعودي بأربعة أهداف دون مقابل, على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي، وذلك ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في أبوظبي.

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13 فبراير 2022 م

- أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ـ حفظه الله ـ أنه تم نقل (4%) من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة.

- إعادة انتخاب فرانك شتاينماير لفترة رئاسية ثانية في ألمانيا .

14 فبراير 2022 م

- الولايات المتحدة الأمريكية تسجل 170,582 إصابة جديدة بكوفيد-19 .

- الكويت تلغي العديد من قيود "كورونا" .

15 فبراير 2022 م

- 16 دولة تعلن مشاركتها في كأس السعودية العالمي 2022 ، في أغلى كؤوس سباقات الخيل العالمية التي تصل جوائزها إلى 35.5 مليون دولار.

16 فبراير 2022 م

- الحكومة الهولندية تعلن تخفيف التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا ( كوفيد - 19) .

- لقي 78 شخصًا مصرعهم جراء الفيضانات والانهيارات الطينية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على شمال مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية.

- روسيا تعلن انتهاء مناوراتها العسكرية وسحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم التي ضمّتها عام 2014 م.

17 فبراير 2022 م

- ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في البرازيل إلى 146 قتيلاً .

- زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب جزر فيجي .

- قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 يعقدون قمة غير رسمية في بروكسل سبقت أعمال القمة الأوروبية الأفريقية، تم تكريسها لمعاينة الموقف حول أوكرانيا.

18 فبراير 2022 م

- روسيا تعلن انسحاب قواتها ومعداتها من حدود أوكرانيا .

- المجلس العسكري في مالي، يطالب فرنسا بسحب فوري لقواتها من البلاد رداً على إعلان فرنسا انتهاء العملية العسكرية في الأراضي المالية.

- تونس تمدّد حالة الطوارئ لـ 10 أشهر .

- الرئيس الأمريكي جو بايدن يوقِّع قانوناً مؤقتاً لتجنب الإغلاق الحكومي.

19 فبراير 2022 م

- الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن تمديد حالة الطوارئ الوطنية حول جائحة

20 فبراير 2022 م

-صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، يفتتح المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022م . الذي يشارك فيه خبراء ومهتمون من 70 دولة، وأكثر من 300 شركة عالمية، ويشمل 107 جلسات تقنية، يقدم فيها أكثر من 800 ورقة علمية.

-صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر يعقد مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري بالدوحة .

- أعلن قصر باكنجهام أن الفحوص أثبتت إصابة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا بكوفيد-19.

-إثيوبيا تعلن إنتاج الكهرباء لأول مرة من سد النهضة.

- مصر تؤكد أن بدء إثيوبيا بشكل أحادي في تشغيل سد النهضة إمعانٌ في خرق التزاماتها .

- ضرب زلزال بلغت قوته 4.2 درجات على مقياس ريختر، محافظة واسط العراقية جنوب بغداد.

- أستراليا تعيد فتح حدودها بعد عامين من الإغلاق للحد من كوفيد-19 .

21 فبراير 2022 م

- البحرين تعلن مشروع "منطقة التجارة الأمريكية" الواقعة في مدينة سلمان الصناعية، ضمن حزمة المشاريع الاستثمارية والإستراتيجية التي تم الإعلان عنها في إستراتيجية قطاع الصناعة في البلاد (2022 – 2026).

- ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين.

- ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في البرازيل إلى 165 شخصًا .

22 فبراير 2022 م

- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين "لوغانسك ودونيتسك" شرق أوكرانيا.

- قادة فرنسا وأمريكا وألمانيا يدينون اعتراف روسيا بالمنطقتين الانفصاليتين شرق أوكرانيا .

- زلزال بقوة 6 درجات يضرب شمال غرب الأرجنتين .

-الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصل إلى دولة الكويت فى زيارة رسمية يجرى خلالها مباحثات قمة مع سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

- العاصمة القطرية الدوحة تشهد انطلاق أعمال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز . تحت شعار (الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة).

23 فبراير 2022 م

- اندلاع مواجهات في بلدة الخضر جنوب بيت لحم بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت الرصاص الحي، مما أدى إلى مقتل طفل فلسطيني.

-شركة أرامكو السعودية تعلن إتمام صفقة شبكة أنابيب الغاز بقيمة 15.5 مليار دولار مع ائتلاف مستثمرين عالميين .

- انطلاق أعمال الدورة الأولى من قمة مستقبل الغذاء في إكسبو 2020 دبي .

- الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على روسيا لاعترافها باستقلال دونيتسك ولوغانسك .

- الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن، أنه أمر إدارته بفرض عقوبات على الشركة التي تأسست لتولي مشروع خط أنابيب (نورد ستريم 2) لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا.

24 فبراير 2022 م

-الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن عن إطلاق عملية عسكرية في أوكرانيا . مشيراً إلى أن روسيا لا يمكنها القبول بالتهديدات الآتية من أوكرانيا.

-القوات البرية الروسية تدخل أوكرانيا من اتجاهات عدة، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

- تراجع حاد في البورصات الأوروبية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا .

- قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 يدينون في بيان مشترك نُشر في بروكسل بأشد العبارات الممكنة العدوان العسكري الروسي غير المسبوق على أوكرانيا.

- تحطم طائرة عسكرية أوكرانية قرب كييف على متنها 14 شخصًا .

25 فبراير 2022 م

- أوكرانيا تعلن سيطرة قوات روسية على محطة تشيرنوبيل النووية .

- الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات موسعة وغير مسبوقة ضد روسيا .

- مقتل 57 شخصاً وإصابة 169 آخرين في أول أيام الهجوم العسكري الروسي واسع النطاق لأوكرانيا.

- ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات على مقياس ريختر إقليم سومطرة الغربية في إندونيسيا متسبباً في إلحاق أضرار بمنازل ومبانٍ أخرى.

26 فبراير 2022 م

- ارتفاع ضحايا فيضانات مدينة بتروبوليس البرازيلية إلى 217 شخصاً .

- روسيا تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا.

27 فبراير 2022 م

- بلجيكا تغلق مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران الروسية .

- الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعاً لتقديم المساعدة العاجلة لأوكرانيا .

28 فبراير 2022 م

- ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر، منطقة بيو-بيو البحرية في تشيلي.

أحداث شهر مارس من عام 2022 م

01- مارس 2022م

- وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ترحب بإصدار مجلس الأمن الدولي قراراً صنّف فيه مليشيا الحوثي كجماعةٍ إرهابية، بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي الإرهابية بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة.

- قصر بكنغهام بالاس يعلن أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية استأنفت أعمالها الرسمية بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

- مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا .

02-مارس 2022 م

- زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية.

- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، يستقبل في قصره بالرياض، أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

- منظمة الصحة العالمية تعلن عن أول شحنة مساعدات طبية إلى أوكرانيا ، تلبي احتياجات 100 ألف شخص.

03- مارس 2022 م

- زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب بنما .

- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة نيوم، يعلن عن إنشاء "تروجينا" الوجهة العالمية للسياحة الجبلية الجديدة في إطار خطة نيوم وإستراتيجيتها للإسهام في دعم وتطوير القطاع السياحي في المنطقة.

04- مارس 2022 م

- روسيا وأوكرانيا تتفقان على إقامة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين فى المناطق الأشد تضرراً .

- لقي 56 شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من 194 بجروح جراء هجوم انتحاري وقع خلال صلاة الجمعة في مسجد بمدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.

05- مارس 2022 م

- مصرع 27 جندياً وإصابة 33 آخرين بهجوم على موقع عسكري وسط مالي .

07- مارس 2022 م

- روسيا توقف إطلاق النار وتفتح ممرات إنسانية جديدة في أوكرانيا ، لإجلاء المدنيين .

- وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق محمد رفيق تارر، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد معاناة طويلة مع أمراض مزمنة.

- فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية يصل إلى الرياض وكان في استقبال فخامته بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .

08 - مارس 2022 م

-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل في قصر اليمامة بالرياض، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية . ويقيم مأدبة غداء تكريماً لفخامته.

- لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من عشرين بجروح متفاوتة جراء هجوم انتحاري وقع في مدينة "سِبّي" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

- مصرع أكثر من 60 من عناصر الدفاع الذاتي في هجوم لمسلحين على بلدة في ولاية كيبي شمال غربي نيجيريا.

10- مارس 2022 م

- انتُخب "يون سيوك-يول" مرشحُ حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي المحافظ، رئيساً لكوريا الجنوبية للدورة العشرين، لينتصر على منافسه من الحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه-ميونغ".

11- مارس 2022 م

- مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة يصرح بتعرُّض مصفاة الرياض لاعتداءٍ بطائرةٍ مُسيّرة عن بعد ويشجب هذه الأعمال التخريبية والإرهابية التي تستهدف أمن إمدادات الطاقة .

-صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع بتحرير مواطنتين أمريكيتين بعد تقييد حريتهما وتعريضهما لسوء المعاملة بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ونقلهما إلى الرياض .

- السلطات الصينية تغلق مدينة عدد سكانها تسعة ملايين نسمة بينما أغلقت شنغهاي المدارس في مسعى لوقف تفشي كوفيد الذي ارتفع عدد الإصابات اليومية به على مستوى البلاد إلى أعلى مستوى منذ عامين.

12- مارس 2022 م

- مصرع 60 شخصاً على الأقل نتيجة خروج قطار عن مساره بالكونغو الديمقراطية .

13 - مارس 2022 م

-هجوم صاروخي يستهدف مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق أسفر عن خسائر بشرية ومادية.

14- مارس 2022 م

- زلزال بقوة 6,4 درجات يضرب جزيرة لوزون الفلبينية.

- ضرب زلزال بلغت قوته 6.7 درجات، قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية.

- بريطانيا تلغي جميع قيود السفر المتعلقة بكوفيد-19.

15 - مارس 2022

- لقي 17 شخصًا مصرعهم ونزح نحو 12500 آخرين بعد تجدد الاشتباكات بمنطقة جبل مون في دارفور غربي السودان.

-دولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يصل والوفد المرافق له إلى الرياض, في زيارة رسمية للمملكة .

16- مارس 2022 م

- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، يستقبل في الديوان الملكي بقصر اليمامة، دولة رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون.

-صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي يستقبل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في أبوظبي .

- ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات الساحل الشمالي الشرقي لليابان، وتسبب في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو 200 شخص .

17- مارس 2022 م

- زلزال بقوة 6 درجات يضرب إيران .

18- مارس 2022 م

- زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شمال شرق اليابان .

19- مارس 2022 م

- سردار محمدوف يؤدي اليمين الدستورية رئيساً جديداً لتركمانستان.

- زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب محافظة بجاية بشمال شرق الجزائر.

20- مارس 2022 م

-القوات الجوية الملكية السعودية تعترض وتدمر صاروخاً بالستياً أطلق من المليشيات الحوثية لاستهداف مدينة جيزان.

- أرامكو السعودية تعلن منحة وتوزيع أرباح للمساهمين إثر نتائجها المالية القوية لعام 2021.

- مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية يُندد بتعرُّض عددٍ من المرافق في مواقع مختلفة من المملكة لاعتداءاتٍ بطائراتٍ مُسيّرة، ويشجب هذه الأعمال التخريبية والإرهابية التي تستهدف المنشآت المدنية وأمن إمدادات الطاقة .

21- مارس 2022 م

- مصرع 14 شخصاً بهجوم على مخيم نازحين بالكونغو الديمقراطية.

- تحطم طائرة تابعة لشركة طيران شرق الصين على متنها 132 شخصاً، في منطقة قوانغشي جنوبي الصين.

- صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن المملكة العربية السعودية تعلن أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

- إصابة 95 شخصاً في حادث تصادم قطارين جنوب العاصمة تونس دون وقوع ضحايا.

- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي، فخامة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان.

- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في قصره بالرياض، فخامة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان.

22- مارس 2022 م

- مقتل أربعة جنود وإصابة 17 آخرين بهجومين وسط مالي.

- مقتل 16 شخصًا في هجوم مسلح شمال نيجيريا.

- تحطم طائرة للقوات الجوية الباكستانية ومقتل طاقمها المكون من شخصين .

- الولايات المتحدة وبريطانيا تتوصلان لتسوية بشأن رسوم واردات الصلب والألومنيوم .

23- مارس 2022 م

- ضرب زلزالان بلغت قوتهما 6.1 و6.6 درجات على مقياس ريختر ، جنوب شرق تايوان.

24- مارس 2022 م

- منتخبا السعودية واليابان يتأهلان لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

25- مارس 2022 م

-تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة و محطة "المختارة" في منطقة جازان لعمل عدائي بمقذوفات صاروخية،من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

26- مارس 2022م

- تونس تعلن تفكيك 148 خلية إرهابية والكشف عن مخططاتها .

27- مارس 2022 م

- ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر ، مدينة إسميرالدا جنوب شرقي الإكوادور.

28- مارس 2022 م

- المملكة العربية السعودية تبدأ، حملتها الترويجية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض، وذلك خلال حفل الختام الذي أقيم في مقر جناح المملكة في معرض إكسبو 2020 دبي.

29- مارس 2022 م

- ضرب زلزال بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر، الحدود التونسية الجزائرية بمنطقة البرمة التابعة لمحافظة تطاوين جنوب تونس.

- قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 22 آخرون نتيجة هجوم شنه مسلحون على قطار للركاب في شمال غرب نيجيريا.

- قيادة القوات المشتركة للتحالف تعلن وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية لصنع السلام خلال شهر رمضان بناءً على دعوة معالي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

30- مارس 2022

-افتتاح المشاورات اليمنية-اليمينة، ، برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وذلك بمقر الأمانة العامة بالرياض.

- لقي أربعة ضباط وجنديان باكستانيون مصرعهم إثر تحطم طائرة مروحية لقوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو.

-أودعت المملكة العربية السعودية - إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (أيده الله) وسمو ولي عهده الأمين (حفظه الله) - (خمسة) مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري ، دعماً لجمهورية مصر العربية ‏الشقيقة.

31- مارس 2022 م

- رئاسة أمن الدولة تصنف 25 اسماً وكياناً متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل مليشيا الحوثي الإرهابية .

أحداث شهر أبريل من عام 2022 م

01- أبريل 2022 م

-سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2022 في مركز المؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة، والمنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا .

- قيادة القوات المشتركة للتحالف ترحب بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وإعلان الحكومة اليمنية بدء هدنة ولمدة شهرين .

02- أبريل 2022 م

- الجيش المالي يعلن مقتل 203 من المسلحين وسط مالي .

03 -أبريل 2022 م

- مقتل نحو 20 مدنياً في هجوم على منجم ذهب في بوركينا فاسو .

- ضرب زلزال بلغت قوته 3ر5 درجات على مقياس ريختر جزيرة ميندانا في الفلبين.

04- أبريل 2022 م

- الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي يكلف عمران خان بالاستمرار كرئيس للوزراء حتى تعيين رئيس للحكومة الانتقالية.

- انتخاب رودريغو تشافيز رئيسًا جديدًا لكوستاريكا في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، لولاية تمتد 4 سنوات.

-سلطنة عُمان تفوز بتنظيم بطولة العالم للدراجات النارية (سباق الجائزة الكبرى) لعام 2022.

- سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت يتسلم كتاب استقالة الحكومة.

06- أبريل 2022 م

-ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

07- أبريل 2022 م

-المملكة العربية السعودية ترحب بإصدار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وفقاً للدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية إعلاناً بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. كما تعلن المملكة عن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ (3) مليارات دولار أمريكي.

- الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً لرصد الأرض.

- سلطات الاحتلال تفرج عن معتقل من غزة بعد 17 عاماً في الأسر.

-وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعلن عن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان الشقيقة.

08- أبريل 2022 م

- دولة الكويت تعلن عودة سفيرها إلى لبنان.

09- أبريل 2022 م

-لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرون في حادث انفجار الغاز بمنزل عائلي، وسط محافظة برج بوعريريج الجزائرية.

- القوات المسلحة الباكستانية تجري تجربة ناجحة على صاروخ باليستي (أرض ـ أرض) مطور محلياً قادرٌ على حمل الرؤوس الحربية النووية والتقليدية.

10- أبريل 2022 م

- ضرب زلزل بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر جنوب تايوان.

11 -أبريل 2022 م

-انتخاب رئيس المعارضة البرلمانية شهباز شريف، رئيساً للوزراء، خلفاً لعمران خان الذي أقيل من منصبه عبر تصويت حجب الثقة عنه.

- مصرع 25 شخصاً إثر انهيارات أرضية وفيضانات في الفلبين.

12- أبريل 2022 م

- سريلانكا تعلن تعليق مدفوعات بعض ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار، بانتظار خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، في وقت تواجه البلاد أسوأ ركود منذ استقلالها عام 1948.

- مصرع 67 شخصاً في العاصفة ميجي التي تضرب الفلبين.

- إطلاق نار بمترو الأنفاق في بروكلين بمدينة نيويورك يخلّف 13 مصاباً وعدة وفيات.

13- أبريل 2022 م

-زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب شمال شرق بابوا غينيا الجديدة.

- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يوجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة.

- المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تؤكدان حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في حقل الدرة.. وتجددان الدعوة لإيران لعقد مفاوضات حول تعيين الحد الشرقي من المنطقة المغمورة المقسومة .

- ارتفاع عدد ضحايا هجوم مسلح شهدته ولاية بلاتو شمال نيجيريا ، بإطلاق النار من على دراجات نارية ، وعدد الضحايا يصل إلى 154 شخصاً.

- مصرع 443 شخصاً جرَّاء سيول قوية غمرت عدة مدن في جنوب أفريقيا .

15- أبريل 2022 م

- زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب إقليم تشينغهاي بالصين .

18- أبريل 2022 م

- المملكة العربية السعودية تدين وتستنكر ما قام به بعض المتطرفين في السويد من الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم والاستفزازات والتحريض ضد المسلمين .

- ليبيا تعلن إغلاق عدد من الحقول النفطية بسبب توترات أمنية .

19- أبريل 2022 م

-ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر، شمال غرب اليابان.

- رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس يؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس البرلمان بعدن

20 -أبريل 2022 م

-ضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر، منطقة "رشت" الواقعة شرقي عاصمة طاجيكستان دوشنبه.

21- أبريل 2022 م

- ارتفعت حصيلة القتلى جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة العاصفة الاستوائية "ميجي" في الفلبين إلى 224 شخصاً .

23 -أبريل 2022 م

- ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على سلم ريختر البوسنة والهرسك، دون تسجيل خسائر بشرية.

- مقتل ثلاثة جنود من الجيش الباكستاني في هجوم نفذته عناصر إرهابية عبر الحدود من أفغانستان.

- مصرع 80 شخصاً بانفجار في مصفاة نفط في نيجيريا.

24 -أبريل 2022 م

- أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي فيروس "إيبولا" مجدداً في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

- ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مدينة مولي بوسط تشيلي.

25 -أبريل 2022 م

- فرنسا تسجل 58954 إصابة جديدة بكورونا و40 وفاة.

26- ابريل 2022 م

-حكومة المملكة العربية السعودية تعلن عن إبرام اتفاقية مع شركة لوسِد لشراء مركبات كهربائية بحد أدنى 50 ألف مركبة وحد أعلى 100 ألف مركبة خلال عشر سنوات؛ وذلك بهدف تنويع أسطول مركباتها ليكون صديقاً للبيئة.

28- أبريل 2022 م

- فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا يصل إلى جدة.

-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل في قصر السلام بجدة، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

29 -أبريل 2022 م

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا يعقدان اجتماعاً بقصر السلام بجدة.

- دولة رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف يصل إلى جدة .

- مقتل عشرة أشخاص في انفجار بمسجد في العاصمة الأفغانية كابل ، وإصابة 30 آخرين .

30- أبريل 2022 م

-توج فريق ريال مدريد بطلاً للدوري الإسباني، للمرة الـ 35 في تاريخه .

أحداث شهر مايو من عام 2022 م

01- مايو 2022 م

- سقوط ستة صواريخ بجوار مصفاة نفطية في أربيل بالعراق .

03- مايو 2022 م

- وفاة ثلاثة أشخاص جراء نشوب حريق في مصنع للذخائر في روسيا .

- ارتفع عدد ضحايا انهيار مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق في مدينة لاجوس العاصمة الاقتصادية لنيجيريا إلى 10 قتلى.

04 - مايو 2022 م

وقوع هجوم إرهابي استهدف قاعدة تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال بإقليم شبيلي الوسطى جنوب غرب العاصمة مقديشو، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

05- مايو 2022 م

-وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب يؤكد أنه لم يعد لدى فرنسا أي أساس قانوني للعمل في مالي .

- أطلقت الصين صاروخاً حاملاً من طراز "لونغ مارش-2 دي" لوضع مجموعة من ثمانية أقمار صناعية تجارية في الفضاء.

- أعلن بنك إنجلترا المركزي رفع سعر الفائدة الرسمي لأعلى مستوى منذ عام 2009م.

06- مايو 2022 م

- زلزال يضرب جنوب غرب باكستان بقوة 5.2 درجات .

- مصرع ثمانية أشخاص وفقدان أثر 13 آخرين في انفجار فندق في هافانا ، فيما رجّحت السلطات الكوبية أن يكون ناجماً عن تسرّب للغاز.

07- مايو 2022 م

- الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ترحب بإطلاق سراح ونقل 163 أسيراً حوثياً في إطار المبادرة الإنسانية السعودية .

- الجيش المالي يعلن عن القضاء على 56 مسلحاً واعتقال 16 آخرين، خلال عدة هجمات عسكرية ضد قواعد للجماعات المسلحة في شمال وغرب ووسط البلاد.

- فريق نانت يحرز لقب كأس فرنسا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره فريق نيس بهدف نظيف دون مقابل .

-هجوم إرهابي يستهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء في مصر، ويؤدي عن مقتل وإصابة عددٍ من منتسبي القوات المسلحة المصرية.

08- مايو 2022 م

- ضرب زلزال بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه.

09 مايو 2022 م

- مقتل 52 شخصاً بهجوم مسلح على مجموعة من القرى شمال شرقي الكونغو الديمقراطية ، واختطاف 100 آخرين ونهب العديد من الممتلكات.

- مصرع 3 من قوات الأمن الفلبيني في هجوم مسلح داخل مركز للاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

- استقاله رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجاباكسا بُعيد وقوع اشتباكات عنيفة بين مؤيديه والمتظاهرين المناهضين للحكومة أسفرت عن إصابة 78 شخصاً بجروح.

10 مايو 2022

- الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية يون سيوك يول يؤدي اليمين الدستورية، وذلك خلال حفل التنصيب الذي أقيم في ساحة الجمعية الوطنية في العاصمة سيئول .

- صدر أمر أميري كويتي بقبول استقالة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليفهم بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الحكومة الجديدة .

- ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر ، شمال الأرجنتين.

11 مايو 2022 م

- ضرب زلزال بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر ، شمال الأرجنتين وتشيلي.

- تُوّج فريق إنتر ميلان بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم، بعد فوزه على يوفنتوس بنتيجة 4 - 2 .

- القوات المسلحة المصرية تعلن عن توجيه ضربات قاصمة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء أسفرت عن مقتل 23 إرهابياً بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية.

12 مايو 2022

- كوريا الشمالية تعلن رصد أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها ستطبق أقصى نظام طوارئ لمكافحة الفيروس.

- انحراف طائرة ركاب عن المدرج في الصين ، يؤدي إلى إصابة 25 شخصاً .

13 مايو 2022

- وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارت العربية المتحدة.

14 مايو 2022

-المجلس الأعلى للاتحاد بدولة الإمارات العربية المتحدة ينتخب بالإجماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

-الصين تعتذر عن استضافة كأس آسيا 2023 لكرة القدم بسبب تداعيات جائحة "كوفيد 19".

- توّج فريق

16 مايو 2022 م

- دولة مالي تنسحب من مجموعة دول الساحل الخمس، ومن قوّتها العسكرية المشتركة، احتجاجاً على رفض توليها رئاسة هذه المنظمة الإقليمية التي تضم موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.

18 مايو 2022 م

- زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب اليابان .

19 مايو 2022 م

- مقتل عنصر إرهابي في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن المصرية بشمال سيناء .

-إيطاليا والسويد تسجلان حالات إصابة بمرض "جدري القرود" الفيروسي النادر .

فرنسا تعلن اكتشاف أول حالة ب (جدري القرود) في منطقة باريس.

20 مايو 2022 م

- تسجيل زلزال بقوة 5،6 درجات بإقليم الدريوش المغربي .

21 مايو 2022 م

- مصرعُ خمسة أشخاص نتيجة تحطم طائرة سياحية في جبال الألب الفرنسية.

- وفاة 58 شخصاً بجدري القرود في الكونغو الديمقراطية .

22 مايو 2022 م

- منظمة الصحة العالمية تعلن تسجيل 92 إصابة مؤكدة بمرض الفيروسي النادر (جدري القرود) في 12 دولة.

-ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر، إقليم باتانجاس في جزيرة لوزون الرئيسة الفلبينية.

- فريق مانشستر سيتي يُتوَّجُ ببطولة

23 مايو 2022

- الكويت تفتتح دورة ألعاب الخليج الثالثة بمشاركة أكثر من 1500 رياضي ورياضية.

مصرع 7 أشخاص إثر اندلاع النار في عبّارة عالية السرعة تقل 134 شخصاً في الفلبين.

- رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي يؤدي اليمين الدستورية ليصبح رئيس الوزراء الحادي والثلاثين في تاريخ أستراليا.

24 مايو 2022 م

- إعادة انتخاب الدكتور تيدروس أدهانوم مديراً عاماً لمنظمة الصحة العالمية لولاية ثانية مدتها خمس سنوات كمدير عام للمنظمة.

- مسلح يقتل 21 شخصاً في إطلاق نار بمدرسة ابتدائية في ولاية تكساس الأمريكية.

-دولة الإمارات ترصد أول حالة لجدري القردة في الدولة.

25 مايو 2022 م

- كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ باليستية نحو البحر الشرقي.

- البرلمان الفلبيني يعلن فوز فرديناند ماركوس الابن برئاسة البلاد ليصبح الرئيس رقم 17 للفلبين.

- سقط أكثر من 12 شخصاً بين قتيل وجريح في سلسلة من انفجارات استهدفت مدنيين في العاصمة كابل، وولاية بلخ الواقعة شمالي البلاد أفغانستان.

26 مايو 2022 م

- زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب المكسيك.

- مصرع 11 رضيعاً جراء اندلاع حريق بمستشفى في السنغال.

- زلزال بقوة 7,2 درجات يضرب جنوب البيرو.

- لقي 31 شخصاً مصرعهم إثر تدافع للحصول على الطعام بمحافظة ريفرز بجنوب نيجيريا.

28 مايو 2022

- لقي ما لا يقل عن 79 شخصاً حتفهم في ولاية بيرنامبوكو بشمال شرق البرازيل بسبب الانهيارات الأرضية التي وقعت عقب هطول أمطار غزيرة .

29 مايو 2022

- فريق ريال مدريد يحقق لقب

-السلطات النيبالية تعلن عن فقد الاتصال بطائرة ركاب تديرها شركة طيران خاصة في النيبال، وعلى متنها 22 شخصاً.

30 مايو 2022

السلطات النيبالية تؤكد تحطم طائرة الركاب المفقودة على سفوح جبال الهيمالايا النيبالية، وذلك بعد يوم من فقدانها، ومقتل جميع الركاب على متنها.

31 مايو 2022 م

- ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر، سواحل مقاطعة لامبونغ الواقعة في جزيرة سومطرة الإندونيسية.

- القوات الكاميرونية تتمكن من تحرير السيناتورة المختطفة إليزابيث ريجين موندي وعدد من الرهائن الآخرين في غارة أسفرت عن مقتل 12 إرهابياً .

أحداث شهر يونيو من عام 2022 م

01- يونيو 2022 م

-عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال.

- زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جنوب غرب الصين.

- الإماراتُ العربية المتحدة تسجل أربعَ حالاتِ إصابةٍ جديدةٍ بمرض "جدري القردة"، ليرتفع عددُ الإصابات المسجلة فيها إلى ثمان حالات.

02- يونيو 2022 م

-مقتل 24 مدنياً وأصابه نحو 60 آخرين بجروح على أيدي انفصاليين مسلحين في جنوب غرب الكاميرون.

- المملكة العربية السعودية ترحب بإعلان المبعوث الأممي لليمن تمديد فترة الهدنة إلى شهرين .

- وقوع هجوم على قافلة لوجستية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي.

- الولايات المتحدة الأمريكية ترصدُ 19 إصابةً بجدري القردة في عشر ولايات.

03- يونيو 2022م

- الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بدور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، في تمديد الهدنة في اليمن إلى شهرين إضافيين.

- مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات في حادث قطار بجنوب ألمانيا.

04- يونيو 2022 م

- ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر منطقة جنوب غرب الأحمدي بالكويت .

- لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون في انفجار في مصنع كيماويات بمنطقة هابور شمالي الهند .

05- يونيو 2022 م

- كوريا الشمالية تطلق ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان .

- زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية .

- رابطة العالم الإسلامي تدين تصريحات المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات المسيئة لجناب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم.

06- يونيو 2022 م

- الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب تُصنف بشكل مشترك حزمة واسعة من أسماء ممولي الإرهاب.

- البرلمانُ العربيُّ يعبر عن إدانته الشديدة ورفضه تصريحات المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، المسيئة للرسولِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، مؤكداً أنَّ مثلَ هذهِ التصريحاتِ تؤدي إلى حالة من الاحتقان والكراهية.

- الوكالةُ الدوليةُ للطاقة الذرية تؤكدُ أنَّ إيرانَ لم تُفَسِّرْ بمصداقية استنتاجاتِ الوكالة حول ثلاثة مواقعَ نوويةٍ غيرِ معلنةٍ

08- يونيو 2022 م

- ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر ، مقاطعة دافاو أورينتال جنوب الفلبين.

- منظمة الصحة العالمية تؤكد الإبلاغ عن 780 حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة من 27 بلداً .

- إصابة ثلاثة أشخاص جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة شمال العراقي .

09- يونيو 2022 م

-الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتبنى قراراً ينتقد إيران على عدم تعاونها الكافي مع الوكالة.

- المملكة العربية السعودية تقدم منحة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لدعم الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان .

- الولايات المتحدة الأمريكية ترصد 40 إصابة بجدري القردة في خمس عشرة ولاية أمريكية.

10- يونيو 2022 م

- زلزالان بقوة 5.8 درجات يضربان مقاطعة سيتشوان الصينية .

-خروج مسيرات حاشدة في مختلف أنحاء الهند احتجاجاً على التصريحات المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الصادرة عن مسؤولين في الحزب الحاكم.

11- يونيو 2022 م

- مقتلُ أربعةِ أشخاصٍ في هجومٍ بقنبلة استهدفَ حافلةً صغيرةً في كابل. بالعاصمة الأفغانية.

12- يونيو 2022 م

- أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن تقديم المملكة العربية السعودية مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي للإسهام في مواجهة التهديد القائم من ناقلة النفط "صافر" الراسية في ساحل البحر الأحمر شمال مدينة الحديدة اليمنية.

- بدأت مراكز الاقتراع فتح أبوابها أمام نحو 48 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى للانتخابات التشريعية في فرنسا .

- زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب إقليم جاوة الشرقية الإندونيسي .

13- يونيو 2022 م

- أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم مرسوماً بتعديل وزاري.

- ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر ولاية وان شرقي تركيا.

15- يونيو 2022 م

- الحكومةُ التوغوليةُ تعلنُ حالةَ طوارئ في شمال البلاد بعد أن شهدت هجومين مسلحين غير مسبوقين .

- الولايات المتحدة الأمريكية ترصد 72 إصابة بجدري القردة في ثمان عشرة ولاية.

16- يونيو 2022 م

- ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر ، مقاطعة "إيلوكوس سور" شمال الفلبين.

17- يونيو 2022 م

- وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحق عميلين تابعين لميليشيا حزب الله الإرهابي، لدورهما في الهجوم الإرهابي الذي تسبب في مقتل اثنين وعشرين شخصاً من بينهم دولة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري -رحمه الله- وجرح 226 شخصاً.

- ضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر الأجزاء الشمالية من باكستان .

19- يونيو 2022 م

- توج المنتخب السعودي الأولمبي، بلقب كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، للمرة الأولى في تاريخه. وذلك بعد الفوز على أوزبكستان بنتيجة (2 - 0).

- لقى شخصان على الأقل مصرعَهما نتيجةَ انفجار سيارة في العاصمة الأفغانية كابل.

20- يونيو 2022 م

- المرشح اليساري غوستافو بيترو يفوز بالانتخابات الرئاسية في كولومبيا حاصدًا 50,47% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات .

- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد يصل إلى القاهرة وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في مقدمة مستقبلية.

21- يونيو 2022 م

- مصرع 137 شخصاً بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة شمال الهند .

- التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة.

- مصرع أكثر من 250 شخصاً جراء زلزال ضرب ولاية بكتيكا قرب الحدود الباكستانية بلغت قوته 5,9 درجات على مقياس ريختر.

22- يونيو 2022 م

- صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت يعلن حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات عامة.

- ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان إلى 1500 شخص، كما ألحق أضراراً بعشرات المنازل وانزلاقاً أرضياً في المنطقة.

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد يلتقي، في العاصمة التركية أنقرة، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

24- يونيو 2022 م

- أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا أن خارطة الأمم المتحدة حول ليبيا انتهت "دون نجاح" ، مؤكدًا التزامه بإجراء انتخابات ديمقراطية بدعم من الأمم المتحدة.

25- يونيو 2022 م

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد يستقبل دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق. لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

- مقتل شخص وإصابة ثمانية جراء انفجار في مدينة جاكوب آباد جنوب باكستان.

26- يونيو 2022 م

- ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، جنوب البيرو.

27- يونيو 2022 م

- السلطات الأردنية تعلن وفاة 10 أشخاص وإصابة أكثر من 251 جراء تسرب غاز سام في ميناء مدينة العقبة الرئيس جنوب البلاد، إثر سقوط صهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله, مما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع.

28- يونيو 2022 م

- السلطات الأمريكية تعثر على جثث 46 شخصاً على الأقل يعتقد أنهم مهاجرون غير شرعيين في حاوية شاحنة كانت متوقفة في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس.

29- يونيو 2022 م

- دول الاتحاد الأوربي تتوصل إلى اتفاق على تأسيس صندوق بقيمة 59 مليار دولارٍ، للتخلص التدريجي من سيارات الوقود الأحفوري بحلول عام 2035, ضمن خطة عمل مشتركة بشأن خمسة قوانين، لخفض انبعاثات ارتفاع درجة حرارة الأرض خلال هذا العقد.

- انعقادُ قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الإسبانية مدريد.

- انتشالُ 20 جثةً لمهاجرين تُوفُّوا عطشاً على الحدود الليبية التشادية .

30- يونيو 2022 م

- أعلنت الأمم المتحدة اختتام جولة المحادثات الليبية -التي انعقدت في جنيف على مدى ثلاثة أيّام- دون اتفاق حول جميع النقاط الخلافية المعلقة، لا سيما شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية .

- المملكة العربية السعودية تعلن عن تقديم حزمة مشاريع حيوية لليمن ممثلةً بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، وتقديم (200) مليون دولار أمريكي لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء في اليمن، ضمن الدعم الأخوي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بمبلغ إجمالي (3.3) مليارات دولار أمريكي، ويشمل الوديعة السعودية والإماراتية لدعم البنك المركزي في عدن بمبلغ (2) مليار دولار أمريكي، و (900) مليون دولار أمريكي لتمويل صندوق المشتقات النفطية المستدام.

أحداث شهر يوليو من عام 2022 م

01- يوليو 2022 م

-افتتاح اعمال "مؤتمر علماء جنوب شرق أسيا" بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

03- يوليو 2022 م

- ضرب زلزال بقوة 5.4 درجاتٍ على مقياس ريختر مقاطعة مانادو في إندونيسيا.

-الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يقرر تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي كان من المقرر إقامتها في كوت ديفوار يونيو 2023، لتقام في يناير 2024.

04- يوليو 2022 م

- قتل 27 شخصاً نتيجة هجومين منفصلين لمسلحين استهدفا مدنيين في شمال شرق بوركينا فاسو.

06- يوليو 2022 م

-السلطات الباكستانية تعلن حالة الطوارئ في مدينة كويتا بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى وتشريد المئات.

-الأطراف اليمنية تجدد التزامها بالهدنة ووقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن وخارجة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

07- يوليو 2022 م

-وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية باتفاق

تثبيت الهدنة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتؤكد على أهمية فتح المعابر

الإنسانية في تعز.

08- يوليو 2022 م

-أعلن رئيس أنغولا ووسيط المحادثات بين الكونغو الديمقراطية وروانداجواو لورنسو التوصل إلى اتفاق بين البلدين لوقف إطلاق النار وذلك بعد تجدد التوترات بينهما فى شرق الكونغو الديمقراطية.

- وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بعد تعرضه لإطلاق النار أثناء كلمته في الحملة الانتخابية في ولاية نارا.

09- يوليو 2022 م

- إيلينا ريباكينا أول لاعبة من كازاخستان تحرز لقباً في الفردي ببطولة من البطولات الأربع الكبرى في ويمبلدون للتنس بعد فوزها على التونسية أُنس جابر.

10- يوليو 2022 م

- الناخبون اليابانيون يبدأون التصويت في الانتخابات البرلمانية .

11- يوليو 2022 م

- ارتفاع ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة المستمرة في باكستان إلى 98 قتيلاً .

- بريطانيا تعلن عن صندوق دعم بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني لدعم القطاع النووي المدني في أوكرانيا.

12- يوليو 2022 م

-المجلس الأوروبي في بروكسل يعتمد الإجراءات القانونية النهائية المطلوبة لضم كرواتيا لمنطقة اليورو .

14- يوليو 2022 م

- وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية تُعلن عن رصد إصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من خارج المملكة وذلك بمدينة الرياض.

15- يوليو 2022 م

- زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب الإكوادور .

-فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يصل إلى جدة .

- الولايات المتحدة الأمريكية، تعلن في كمبالا بأوغندا تقديم أكثر من 592 مليون دولار مساعدات إنسانية لأفريقيا من خلال وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية لشؤون التنمية الدولية (USAID).

- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في قصر السلام بجدة ، فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، يلتقي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يعقدان في قصر السلام بجدة، جلسة مباحثات رسمية.

- توقيع عقد الربط الكهربائي بين الشبكة الخليجية وشبكة كهرباء جنوب العراق على هامش قمة جدة للأمن والتنمية التي تستضيفها المملكة .

16- يوليو 2022م

- المملكة العربية السعودية وأمريكا توقعان 18 اتفاقية ومذكرات تعاون في مجالات الفضاء والاستثمار والطاقة والاتصالات والصحة، وذلك على هامش زيارة فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة.

- أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية يتوافدون إلى جدة.

-أعلنت المملكة العربية السعودية، توقيع اتفاقية أرتميس مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ، للانضمام للتحالف الدولي في مجال الاستكشاف المدني واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية، التي تتضمن أيضاً الانضمام إلى التحالف العالمي لعودة الإنسان مجدداً إلى القمر.

-نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله -، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات في جدة، أصحاب الجلالة والفخامة والدولة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، المشاركين في قمة جدة للأمن والتنمية.

-نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـحفظه الله ـ، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ، قمة جدة للأمن والتنمية، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والدولة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدةالأمريكية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق.

17- يوليو 2022 م

- موجة حارة تجتاح أوروبا وحرائق غابات في فرنسا و إسبانيا .

-وقع تفجير في فندق بمدينة جوهر جنوب الصومال، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

18- يوليو 2022 م

- عقد مسؤولون رفيعو المستوى من حكومة المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، اجتماعاً افتراضياً عبر ـ الاتصال المرئي ـ، لمناقشة الوضع في اليمن.

- الجيش العراقي يعلن عن مقتل انتحاري كان يرتدي حزاماً ناسفاً خلال عملية أمنية شمال العاصمة بغداد.

- تحطم طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار آدم عبدالله الدولي بالعاصمة الصومالية مقديشو. ونجاه ثلاثين شخصاً كانوا على متنها.

- ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر الأجزاء الشمالية من باكستان .

19- يوليو 2022

- منتخب مصر يُتوّج ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال في نسختها الـ (25) التي استضافتها مصر .

- موجة حر استثنائية ترفع درجة الحرارة في بريطانيا لأعلى مستوى في تاريخ المملكة المتحدة التي تتجاوز فيها درجة الحرارة 40 درجة مئوية .

- لقي 23 شخصاً مصرعهم، وأصيب 30 آخرون إثر حادث تصادم مروع بين شاحنة "نقل عام" بأخرى "نقل ثقيل" على الطريق الصحراوي جنوب محافظة المنيا.

- إجلاءُ أكثر من 100 شخصٍ بسبب حرائق الغابات توسكانا في إيطاليا.

20- يوليو 2022 م

- مقتل وإصابة 8 من عناصر الشرطة العراقية بهجوم لتنظيم داعش الإرهابي شمال العراق .

-فوز الرئيس المؤقت في سريلانكا رانيل ويكريمسينجه بالانتخابات الرئاسية بعد تصويت البرلمان، خلفًا لغوتابا راجابكسا بعد استقالته.

21- يوليو 2022م

-الرئيس السريلانكي الجديد رانيل ويكريمسينجه يؤدي اليمين الدستورية، بعد انتخابه من البرلمان رئيسًا للبلاد.

- رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، يقدم استقالته بعد فشل مجلس الشيوخ في التصويت على الثقة بحكومته بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

-توج فريق الزمالك بلقب بطولة كأس مصر موسم (2020-2021)، بعد فوزه على نظيره الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب القاهرة الدولي.

-هجوم يستهدف أحد المنتجعات السياحية في محافظة دهوك بكردستان العراق، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين.

- الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يعلن عن حل مجلسي الشيوخ والنواب، الأمر الذي يؤدي تلقائياً إلى إجراء انتخابات مبكرة.

22- يوليو 2022 م

- مقتل 15 شخصاً وتضرر 23 ألفاً آخرين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في النيجر.

23- يوليو 2022 م

-لقي 13 شخصاً مصرعَهم، وأُصيبَ 30 شخصاً آخرين في اشتباكات عنيفة اندلعت بين مجموعتين مسلحتين في العاصمة الليبية طرابلس.

- منظمة الصحة العالمية تؤكد جدري القرود حالة طوارئ صحية تستدعي القلق الدولي .

24- يوليو 2022 م

- أعلن الديوان الأميري بدولة الكويت تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيساً لمجلس الوزراء .

- بدء عملية التصويت على مشروع "مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية" .

25- يوليو 2022 م

- الرئيسة الهندية الجديدة دروبادي مورمو تؤدي اليمين الدستورية، لتصبح أول شخص يتولى المنصب من المجموعات العِرقية للسكان الأصليين في الهند .

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ، يعلن عن تصاميم مدينة "ذا لاين"، التي تتمحور حول الإنسان، وتمثل نموذجاً عالمياً رائداً يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة.

26- يوليو 2022 م

- مقتل 12 شخصاً بسبب الأمطار الغزيرة في مدينة كراتشي الباكستانية .

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد يغادر في زيارة لليونان وفرنسا استجابة للدعوات المقدمة لسموه .

27- يوليو 2022 م

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد ـ حفظه الله ـ ودولة رئيس وزراء جمهورية ألبانيا إيدي راما، يعقدان اجتماعاً موسعاً في العاصمة اليونانية أثينا.

- ضرب زلزال بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر شمال الفلبين، ما أدى إلى وفاة أربعة أشخاص ووقوع أضرار مادية.

- الصين تطلق 6 أقمار صناعية جديدة لتجربة تكنولوجيا الفضاء.

- مقتل 12 شخصاً في هجوم نفذه انتحاري استهدف مقر إدارة مدينة مركا الصومالية.

-مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على استفتاء 25 يوليو يحصل على نسبة 94.60 % بالموافقة .

- زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر يضرب شمال الفلبين وينتج عنه خمسة قتلى وأكثر من 100 جريح .

- الفيدرالي الأمريكي يقرر رفع سعر الفائدة 75 نقطة، في مسعى لضبط التضخم.

28- يوليو 2022 م

- زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب شمال تشيلي .

- أعلن صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي (آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م)، توقعاته أن يُسجل اقتصاد المملكة العربية السعودية نسبة نمو تصل إلى 7.6% هذا العام؛ كأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصاديات العالم .

- نجاح فصل التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" وتحقيق إنجازات جديدة.

29- يوليو 2022 م

- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ، يلتقي في العاصمة الفرنسية باريس، فخامة الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

30- يوليو 2022 م

- الصين تطلق بنجاح مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد .

- اقتحام مقر مجلس النواب العراقي من قبل متظاهرين ، على خلفية تأزم الموقفين السياسي والأمني بالعراق.

- رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يعلن تعليق عقد جلسات البرلمان حتى إشعار آخر.

- دول العالم تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص المصادف ل (30) من يوليو في كل عام .

- تضرر نحو 80 ألف شخص بالأمطار الغزيرة والفيضانات في مقاطعة لياونينج شمال شرق الصين.

31- يوليو 2022 م

- زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرقي نيبال .

- حريقُ غابات بجنوب فرنسا يُدَمِّرُ 620 فداناً من أشجار الصنوبر ويُصِيبُ أربعةَ رجالِ إطفاء .

أحداث شهر أغسطس من عام 2022 م

01 أغسطس 2022 م

- لقي 20 عنصراً إرهابياً مصرعهم إثر غارات جوية شنتها القوات المسلحة في بوركينا فاسو.

- دولة الكويت تشكل حكومة جديدة تتضمن 12 وزيراً برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

- الأمم المتحدة تؤكد إبحار أول سفينة بأمان من ميناء أوديسا الأوكراني محمّلة بالذرة . متجهةً إلى لبنان، وذلك بموجب اتفاق إسطنبول الذي توصلت إليه الأمم المتحدة.

02 أغسطس 2022 م

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري بضربة أمريكية في أفغانستان.

- دولة الكويت تعلن ، حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة خلال أشهر.

-الحكومةُ اليمنيةُ ترحب بإعلان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ تمديد الهدنة لشهرين إضافيين .

03 أغسطس 2022 م

- ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة دافاو أورينتال جنوب الفلبين.

04 أغسطس 2022 م

- ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر، قبالة سواحل محافظة فوكوشيما الواقعة شمال شرقي اليابان،

- بنك إنجلترا المركزي يعلن رفع سعر الفائدة الرسمي للمرة السادسة على التوالي من 1.25% إلى 1.75%.

05 أغسطس 2022م

- ارتفاع عدد وفيات حادثة انفجار شاحنة صهريج الوقود بليبيا إلى 12 شخصاً. وإصابة أكثر من 50 آخرين .

06 أغسطس 2022 م

-إسرائيل تقصف قطاع غزة وتستهدف المدنيين العزل واستشهاد 15 شخصاً وإصابة 125 آخرين.

- مصرع 24 شخصاً وإصابة العشرات جرَّاء فيضانات في النيجر .

07 أغسطس 2022 م

- ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على غزة إلى 24 شهيداً و 203 جرحى .

- المنتخب السعودي لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص يفوز بذهبية كأس العالم والمقامة بمدينة ديترويت الأمريكية، بفوزه في المباراة النهائية على المنتخب الروماني بنتيجة 3-1.

- مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار في مدينة جوهر الصومالية.

08 أغسطس 2022 م

- ارتفاعُ حصيلة الشهداء جرَّاء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 46 شهيداً.

-السلطات الانتقالية ومجموعات سياسية عسكرية في تشاد توقع على اتفاق الدوحة للسلام في العاصمة القطرية.

09 أغسطس 2022 م

- مقتل 17 جندياً في هجوم شنّه مسلحون في مالي .

10 أغسطس 2022 م

- ريال مدريد يحقق كأس السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه، بفوزه على نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين دون مقابل.

- فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، يفتتح دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي تستضيفها مدينة قونية التركية.

-الصين تطلق 16 قمراً اصطناعياً جديداً للأغراض التجارية والتصوير الجوي.

12 أغسطس 2022 م

- رئاسة أمن الدولة: تعقب أحد المطلوبين أمنياً وعند مباشرة إجراءات قبضه بادر بتفجير نفسه بحزام ناسف نتج عنه هلاكه وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن في حي السامر بمحافظة جدة.

13 أغسطس 2022 م

- مصرع 13 شخصاً وفقدان 6 آخرين جراء الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية.

- الكونغرس الأمريكي يصادق على خطة رئيس البلاد جو بايدن الضخمة للمناخ والصحة تزيد قيمتها على 430 مليار دولار أمريكي.

- ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة أنتيك جنوبي الفلبين.

14 أغسطس 2022 م

- مقتل 52 شخصاً وإصابة 25 آخرين جراء الفيضانات في السودان.

-اندلاع حريق هائل بأحد الكنائس المصرية ، مما أسفر عن مقتل 41 شخصاً.

- مقتل 24 شخصاً جراء الأمطار والفيضانات في جنوب باكستان.

15 أغسطس 2022 م

- في كينيا فوز نائب الرئيس المنتهية ولايته وليم روتو بمنصب الرئيس في الانتخابات الرئاسية في كينيا.

16 أغسطس 2022 م

- ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في السودان إلى 75 شخصاً، كما ألحقت أضراراً بآلاف المنازل.

17 أغسطس 2022 م

- مصرع 19 شخصاً جراء حادث سير في مدينة خريبكة بالمغرب .

18 أغسطس 2022 م

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، يستقبل، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان. ويعقدان جلسة مباحثات رسمية ويشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

- مصرع 37 شخصاً نتيجة حرائق غابات في شرق الجزائر.

- الرئيس التونسي، قيس سعيّد، يصادق على دستور الجمهورية التونسية الجديد، "دستور 25 يوليو 2022"، وآذن بإصداره.

19 أغسطس 2022م

-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في جدة، زعيم تيار الحكمة في جمهورية العراق السيد عمار الحكيم.

- مقتل 17 شخصاً جراء الأمطار والفيضانات بمقاطعة تشينغهاي بالصين .

20 أغسطس 2022 م

- حركة الشباب الإرهابية تشن هجوماً على أحد الفنادق وسط العاصمة الصومالية مقديشو بواسطة سيارتين ملغومتين، نتج عنه مقتل 13 مدنياً.

-لقي 15 شخصاً مصرعهم في الهند إثر فيضان وانزلاقات أرضية تسببت فيها الأمطار الموسمية التي تضرب الهيمالايا.

21 أغسطس 2022 م

-القوات الصومالية تنهي هجوماً شنته حركة الشباب الإرهابية على فندق في مقديشو وبقيت متحصنة فيه لأكثر من ثلاثين ساعة.

- توج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير

22 أغسطس 2022 م

-وقع حادثان مروريان في مدينتي غازي عنتاب وماردين التركية، وأديا إلى وفيات وإصابة العشرات.

-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، يوجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي عاجل لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات في السودان.

-صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، يوضح في حوار خاص لوكالة بلومبيرغ أن لدى أوبك بلس وسائل تمكنها من التعامل مع التحديات، التي تشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرق مختلفة.

23 أغسطس 2022 م

- فريق الزمالك يتوج رسمياً بلقب بطولة

24 أغسطس 2022 م

- وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية بجميع حاملي بطاقة (هيّا) لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022م، التي ستقام في دولة قطر الشقيقة خلال شهري نوفمبر وديسمبر .

- الصين تعلن إلغاء بعض مستحقاتها من الديون على 17 دولة أفريقية .

25 أغسطس 2022 م

-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، يوجهه باستثمار مبلغ مليار دولار في جمهورية باكستان الشقيقة، وذلك تأكيداً على موقف المملكة الداعم لاقتصاد جمهورية باكستان وشعبها الشقيق.

26 أغسطس 2022 م

- الأمم المتحدة تعلن وفاة 22 شخصاً وتأثر 340 ألفاً آخرين جراء الفيضانات في تشاد .

27 أغسطس 2022 م

-الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي يناشد شعب بلاده والمقيمين في الخارج والمجتمع الدولي لتقديم المساعدات للمتضررين من الفيضانات العارمة التي اجتاحت باكستان.

- رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو يعلن تقديم تمويل بنحو 30 مليار لدول القارة الأفريقية خلال السنوات الثلاث القادمة.

- حزب "الحركة الشعبية لتحرير أنجولا" الحزب الحاكم في أنغولا يعلن فوزه بالانتخابات .

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جزيرة لوزون الفلبينية .

29 أغسطس 2022 م

- ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر إقليم سومطرة الغربية في إندونيسيا. في ثالث زلزال يضرب المنطقة هذا اليوم .

-العراق يعلن فرض حظر التجول في بغداد ومجلس الوزراء يعلّق جلساته، بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل في القصر الحكومي.

30 أغسطس 2022 م

- تعرّضت المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد ، لقصف بأربعة صواريخ. سقطت في المجمع السكني.

-ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي تجتاح باكستان إلى 1162 شخصاً .

31 أغسطس 2022 م

- رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي يشكل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين حيث شهدت العاصمة بغداد مواجهات دامية.

-الجيش الأردني يعلن تحطم طائرة مقاتلة ونجاة قائدها خلال قيامه بجولة تدريبية جنوبي البلاد.

- صنّفت المملكة العربية السعودية، (5) خمسة أفراد؛ لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيا "الحوثي" الإرهابية، المدعومة من إيران.

- إعلان حالة الجفاف في مناطق من جنوب غرب بريطانيا جراء موجة الحر الشديد التي أدت بدورها لأسوء موجة جفاف تشهدها بريطانيا منذ تسعين عامًا.

أحداث شهر سبتمبر من عام 2022 م

01 سبتمبر 2022 م

- ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 1314 قتيلاً و3641 جريحاً.

- تعليق حركة المرور في مضيق البوسفور بسبب جنوح سفينة شحن .

02 سبتمبر 2022 م

- وقع انفجار خارج مسجد في مدينة هرات غرب أفغانستان أدى إلى مقتل 18 شخصاً .

- المملكة المتحدة ترصد سلالة جديدة من فيروس جدري القرود .

03 سبتمبر 2022 م

-نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين السيدة كريستينا كيرشنر تتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة.

04 سبتمبر 2022 م

- المملكة العربية السعودية تعلن تبرعها بمبلغ 3.5 ملايين دولار لمبادرتي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (رينول-2 وزودياك) لدعم جهود ضمان الاستخدام الآمن والسلمي للتقنية النووية.

- ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر، ولاية ننغرهار شرق أفغانستان، ما أدى إلى وفاة 6 أشخاص.

05 سبتمبر 2022 م

- مقتل 10 أشخاص بحوادث طعن في إقليم ساسكاتشيوان بكندا .

- ضرب زلزال بلغت قوته 6,6 درجات إقليم سيتشوان الجبلي جنوب غرب الصين.

-وزيرة الخارجية ليز تروس تفوز برئاسة حزب المحافظين، وستصبح رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة خلفاً لبوريس جونسون.

- ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات في السودان إلى 112 قتيلاً ، كما دمرت عشرات آلاف المنازل.

- مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية في سفارة روسيا لدى أفغانستان جراء انفجار في كابول .

06 سبتمبر 2022 م

-ضرب زلزال محافظة لودينغ التابعة لمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.

- قُتل 35 مدنياً على الأقل وأصيب 37 آخرون بانفجار عبوة ناسفة لدى مرور قافلة تموين في شمال بوركينا فاسو.

-ليز تراس تتسلم رسمياً رئاسة وزراء بريطانيا، عقب استقبالها من قبل الملكة إليزابيث الثانية في قلعة بالمورال بإسكتلندا، حيث طلبت منها تشكيل حكومة جديدة.

7 سبتمبر 2022 م

-مدينة تشينجدو الصينية تمدد إغلاقاً في معظم المناطق للحد من تفشي كورونا.

-إيران تنفذ هجوماً إلكترونياً استهدف الحكومة الألبانية، مما تسبب في إتلاف البيانات وعرقلة الخدمات الحكومية الأساسية.

08 سبتمبر 2022 م

- قصر باكنغهام يعلن في بيانٍ وفاة الملكة إليزابيث الثانية في قصر بالمورال باسكتلندا، عن عمر يناهز 96 عاماً، بعد أن حكمت لمدة 70 عاماً.

- تُوج منتخب الجزائر بلقب النسخة الرابعة، لبطولة كأس العرب للناشئين 2022 بعد فوزه على منتخب المغرب بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة النهائية التي أقيمت في الجزائر .

- أصدر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أمراً ملكياً بتحديد يوم الـ 12 من شهر نوفمبر موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية.

9 سبتمبر 2022 م

- منظمة الأمم المتحدة، تعقد، أعمال أول مؤتمر معني بضحايا الإرهاب، بعنوان "النهوض بحقوق واحتياجات ضحايا الإرهاب".

- وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالبيان الصادر من الحكومة الشرعية اليمنية بشأن الموافقة الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة السماح بدخول عددٍ من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة.

10 سبتمبر 2022 م

- فريق الهلال يحقق لقب كأس سوبر لوسيل لكرة القدم بفوزه على الزمالك المصري ( 4-1 ) بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمعهما على أستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

- زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب منطقة بابوا في إندونيسيا.

- جرت في بريطانيا المراسم الرسمية لتنصيب الملك تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا خلفاً لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية .

ارتفاع حصيلة ضحايا الفياضات في باكستان إلى 1396 قتيلاً.

11 سبتمبر 2022 م

- ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر غرب إندونيسيا، مما تسبب في حدوث بعض الأضرار بالممتلكات.

- وصول التوأم السيامي العراقي "عمر وعلي" إلى الرياض ، برفقة والديهما، قادمين من جمهورية العراق، حيث نُقلَ التوأمُ فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

12 سبتمبر 2022 م

- زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب جنوب الفلبين.

13 سبتمبر 2022 م

-انطلاق أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية" بحضور أكثر من 10 آلاف شخص و200 متحدث من 90 دولة يمثّلون صانعي السياسات في مجال الذكاء الاصطناعي ورؤساء كبرى الشركات التقنية في العالم، وذلك بمقر مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

14 سبتمبر 2022 م

- إصابة 13 شخصاً جراء انفجار بمحطة وقود جنوب ليبيا.

-صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يعقدان جلسة مباحثات رسمية، بالديوان الأميري.

- إصابة سبعة أشخاص جراء انفجار استهدف مركزاً للشرطة شمال غرب باكستان .

15 سبتمبر 2022 م

- ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 1486 قتيلاً .

16 سبتمبر 2022 م

- البحرين تسجّل أول إصابة بجدري القرود .

- مصرع شخص وإصابة 13 جراء انفجار في مدنية كويتا جنوب غرب باكستان.

17 سبتمبر 2022 م

- لقي 17 شخصاً مصرعهم، وأصيب 7 آخرون بجروح إثر انهيار أرضي نتيجة هطول الأمطار الغزيرة غرب نيبال.

- قتل 35 عنصراً من الميليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية للجيش الوطني الصومالي .

- أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف توقيع قانون يقضي بإعادة تسمية العاصمة نور سلطان إلى أستانا، ومرسوم آخر بتمديد فترة الرئاسة إلى سبع سنوات .

- قدمت المملكة العربية السعودية لمكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات دعماً مالياً بمبلغ مليون دولار أمريكي لخطة عمل وأنشطة وبرامج المكتب.

18 سبتمبر 2022 م

- ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات على مقياس ريشتر جنوب شرق تايوان، ما تسبب في تعليق شبكة المترو، دون وقوع خسائر في الأرواح.

- لقي 27 شخصاً مصرعهم إثر انقلاب حافلة في جنوب غرب الصين، في أكبر حادث سير مميت تشهده الصين هذا العام.

19 سبتمبر 2022 م

- منظمة التعاون الإسلامي تطالبُ مجلسَ الأمن بالموافقة الفورية على عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

- زلزال بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر يضرب ولاية ميتشواكان المكسيكية .

20 سبتمبر 2022 م

- أوغندا تعلن عن تفشي جائحة إيبولا .

- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ، يستقبل في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، السيد رستم اومرييف المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني.

22 سبتمبر 2022 م

- صدور بيان سعودي أمريكي فرنسي لمناقشة الملف اللبناني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أكد فيه وزراء خارجية تلك الدول على دعم لبنان وأمنه واستقراره .

- ضرب زلزال بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر ولاية ميتشواكان غرب المكسيك.

23 سبتمبر 2022 م

- زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب ساحل جزيرة سومطرة الإندونيسية

25 سبتمبر 2022 م

- الإيطاليون يبدأون عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية .

- مصرع 24 شخصاً جرّاء غرق مركب في بنغلادش.

26 سبتمبر 2022 م

- مقتل 15 شخصاً في هجوم بالرشاشات على مصلين بمسجد بشمال غربي نيجيريا.

- قتل 13 شخصاً بينهم سبعة أطفال عندما أطلق مسلح النار على مدرسة في مدينة إيجيفسك وسط روسيا .

27 سبتمبر 2022 م

- الجيش الصومالي يعلن مقتل 11 من عناصر مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية نفذها بمحافظة هيران وسط البلاد.

28 سبتمبر 2022 م

- زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب غربي المكسيك.

- صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، يلتقي، جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، بالقصر الإمبراطوري في العاصمة طوكيو.

- إصابة 7 عناصر أمنية عراقية بقصف استهدف المنطقة الخضراء.

- أعلن جيش الكونغو الديمقراطية عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصاً جراء تحطم طائرتي هليكوبتر عسكريتين أوغنديتين شرق البلاد.

29 سبتمبر 2022 م

- المواطنون الكويتيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار 50 نائباً لمجلس الأمة.

-مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في قصف مدفعي إيراني لعده مناطق في إقليم كردستان بجمهورية العراق .

-الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن يوافق، على إعلان وقوع كارثة كبرى في ولاية فلوريدا جراء إعصار إيان .

30 سبتمبر 2022 م

- ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 1663 قتيلاً .

أحداث شهر أكتوبر من عام 2022 م

01 أكتوبر 2022 م

- ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر إقليم سومطرة الشمالية غرب إندونيسيا.

-البرلمان العربي يعلن إعادة انتخاب عادل عبد الرحمن العسومي لرئاسة البرلمان في دورة جديدة مدتها عامين بموجب النظام الأساسي للبرلمان، وذلك بعد حصوله على 51 صوتاً.

- أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف" باتريس موتسيبي، قرار الاتحاد القاضي بسحب استضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية للعام 2025 من دولة غينيا كوناكري، بسبب ضعف جاهزية البلاد لتنظيم البطولة الأفريقية، وسير عملية الاستعداد بوتيرة بطيئة.

- ضربَ زلزالٌ بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، مقاطعةَ ميازاكي اليابانية.

02 أكتوبر 2022 م

- مقتل 127 شخصاً وإصابة 180 آخرين خلال تدافع للجماهير أثناء مباراة لكرة القدم في دوري الدرجة الأولى الإندونيسي.

- الإعصار "إيان" في ولاية فلوريدا بجنوب الولايات المتحدة الأمريكية، يسفر عن مقتل 44 شخصاً.

-الناخبون في البرازيل يبدأون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

-انقلاب في بوركينافاسو ، وهو الثاني بالبلاد في خلال 8 أشهر .

- افتتاح بطولة العالم للغوص الحر في مدينة كاش التركية.

03 أكتوبر 2022 م

- مصرع 10 أشخاص بينهم مسؤولون إقليميون إثر تفجيرين انتحاريين في مدينة بلدوين الصومالية.

04 أكتوبر 2022 م

- مصرع عسكريين في تحطم طائرة تابعة للجيش المالي أثناء هبوطها في مطار بمدينة جاو.

05 أكتوبر 2022 م

- زلزال بقوة 7ر5 درجات يضرب إيران .

- مصرع ثلاثة جنود من قوات البعثة الأممية لتحقيق السلام في أفريقيا الوسطى إثر انفجار عبوة ناسفة.

06 أكتوبر 2022 م

- مجلس الأمن الدولي يحمل الحوثيين مسؤولية عدم التوصل إلى إتفاق هدنة في اليمن ويدرج ثلاثة مسؤولين حوثيين في قائمة العقوبات.

- انطلقت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا أعمال القمة الثامنة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين تحت عنوان "برلمانات أقوى من أجل تعافٍ مستدام".

- غرق سفينة مهاجرين قبالة جزيرة يونانية يودي بحياة 18 شخصاً.

07 أكتوبر 2022 م

- ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت أنحاء مختلفة من باكستان جراء الأمطار الموسمية الغزيرة إلى 1700 قتيل .

08 أكتوبر 2022 م

- مقتل 14 إرهابياً في عملية للجيش الصومالي جنوب البلاد.

09 أكتوبر 2022 م

- زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب مدينة باتراس غربي اليونان.

- كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر .

- السلطات الفرنسية تنقذ أكثر من 360 مهاجراً كانوا يحاولون عبور بحر المانش من فرنسا للوصول إلى إنجلترا على متن مراكب صغيرة.

10 أكتوبر 2022 م

- لقي 76 شخصاً مصرعهم عندما غرق قاربهم في ولاية أنامبرا بجنوب شرق نيجيريا .

- رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب يحل البرلمان ، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة.

مصرع 14 شخصاً في السلفادور وهندوراس بسبب العاصفة "جوليا" .

12 أكتوبر 2022 م

- مصرع 40 شخصاً إثر انقلاب قارب شمال غربي الكونغو الديمقراطية.

- تعرض حقل للغاز شمال العراق إلى هجوم صاروخي.

13 أكتوبر 2022 م

صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن حكومة المملكة العربية السعودية تعرب عن رفضها التام للتصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج، وتؤكد أن مخرجات اجتماعات المجموعة يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء.

- البرلمان العراقي ينتخبُ عبدَاللطيف رشيد رئيساً جديداً للعراق .

- وَقَّعَت مختلف الفصائل الفلسطينية (إعلان الجزائر) عقب مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية الذي استضافته الجزائر.

14 أكتوبر 2022

- الجامعة العربية تعرب عن رفضها للتصريحات الصادرة ضد المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس .

- مقتل خمسة أشخاص إثر إطلاق نار على متنزهين بحديقة في ولاية نورث كارولينا الأمريكية.

15 أكتوبر 2022 م

- مصرع 42 شخصاً إثر انفجار بمنجم شمال تركيا .

- الصين تطلق بنجاح قمراً صناعياً جديداً للاستشعار عن بعد.

-أودت الفيضانات واسعة النطاق في نيجيريا بحياة أكثر من 500 شخص، فيما غمرت المياه نحو 90 ألف منزل، كما عرقلت إمدادات الغذاء والوقود.

- مصر تسجل هزة أرضية بقوة 2ر3 درجات على مقياس ريختر.

- النقيب إبراهيم تراوري يوقع على ميثاق المرحلة الانتقالية، ووثيقة تؤكد تعيينه رئيساً انتقالياً لبوركينافاسو ، إلى حين انتخاب رئيس جديد في يوليو 2024.

- مقتل 10 أشخاص في انفجار لغم بضواحي العاصمة مقديشو.

16 أكتوبر 2022 م

-صدر في دولة الكويت مرسوم أميري بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

- قُتِل 11 شخصاً، بينهم ثلاثة جنود في هجوم شنه مسلحون شمال بوركينا فاسو.

-وقوع تفجير استهدف حافلة ركاب في جمهورية مالي.

17 أكتوبر 2022 م

- الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس الوزراء بدولة الكويت يؤدي والوزراء الجدد، اليوم، اليمين الدستورية أمام الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد.

-الفيضانات تقتل أكثر من 600 شخص في نيجيريا ، وذلك وفق حصيلة رسمية نشرتها الحكومة النيجيرية.

18 أكتوبر 2022 م

- الأمم المتحدة، تعلن مقتل 13 شخصاً وإصابة 24 آخرين، إثر تجدد قتال قبلي في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان.

- مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية الأولى يزكي النائب أحمد عبدالعزيز السعدون رئيساً للمجلس للفصل التشريعي الـ 17.

-البرلمان العربي يشيد بقرار أستراليا التراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل .

- إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات متفرقة بالضفة الغربية وغزة.

19 أكتوبر 2022 م

- ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر ، جزيرة مينداناو في الفلبين.

- بريطانيا تسجل أعلى تضخم لها منذ أربعين عاماً عند 10.1 .

20 أكتوبر 2022 م

-مقتل 50 مسلحاً في غارات جوية للجيش المالي بمنطقة تساليت شمال منطقة كيدال.

- أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد - حفظه الله -، انطلاق النسخة الثانية من "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" يوم 7 نوفمبر و"منتدى مبادرة السعودية الخضراء" يومي 11 و12 نوفمبر في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

-إثيوبيا تعلن بدء مفاوضات السلام مع جبهة تحرير تيجراي .

- رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس تعلن استقالتها من زعامة حزب المحافظين، ومن ثمّ من منصبها، وذلك بعد 45 يوماً فقط.

- مقتل 30 شخصاً ، من بينهم حوالي 10 من عناصر الأمن خلال اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في تشاد.

21 أكتوبر 2022 م

- زلزال بقوة 1ر5 درجات يضرب محافظة فوكوشيما اليابانية.

- إعلان حالة الطوارئ بولاية النيل الأزرق السودانية ، وذلك على خلفية أحداث العنف التي يشهدها الإقليم والتي خلّفت عدداً كبيراً من الضحايا.

22 أكتوبر 2022 م

- أدت جيورجيا ميلوني زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" ، اليمين الدستورية ، رئيسةً لوزراء البلاد، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ إيطاليا .

-الميليشيا الحوثية الإرهابية تستهدف ميناء الضبة النفطي في حضرموت بطائرتين مسيرتين.

23 أكتوبر 2022 م

- ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر ، إقليم أنتوفاغاستا الواقع شمال تشيلي.

-انتُخب الرئيس الصيني شي جين بينغ أميناً عاماً للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني.

- روسيا تطلق صاروخاً يحمل ثلاثة أقمار اصطناعية للاتصالات .

24 أكتوبر 2022 م

- لقي طياران مصرعهما في حادث تحطم طائرة عسكرية إثر سقوطها فوق بناية بمدينة إيركوتسك جنوب روسيا .

-فريق ماغديبورغ الألماني يتوج بلقب بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" 2022. في ختام منافسات البطولة التي استضافتها المملكة.

- زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب شمال غرب الصين.

- جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان يصل، إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية.

- مقتل 9 أشخاص في هجوم على فندق بالصومال .

- فوز وزير المالية السابق ريشي سوناك بزعامة حزب المحافظين، ليتولى بذلك رئاسة الوزراء في بريطانيا خلفًا لليز تراس التي استقالت من منصبها.

-الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين و السُلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان يبحثان العلاقات بن البلدين ويشهدان توقيع مذكرات تفاهم.

25 أكتوبر 2022 م

- مقتل عشرة عسكريين في هجوم إرهابي في بوركينافاسو .

- استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية.

- اتفقت دولتا السودان وجنوب السودان على خارطة طريق لإيجاد الحل النهائي لقضية منطقة " آبيي" الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا.

- ارتفاع عدد ضحايا اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس لـ 4 شهداء و21 مصاباً.

- حريق في سفينة إندونيسية يؤدي إلى مقتل 14 شخصاً.

- بدأت في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض أعمال الدورة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار، تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية.. تمكين نظام عالمي جديد"، وذلك بمشاركة 6000 مشارك من دول العالم.

- إعصار سيترانج يودي بحياة 9 أشخاص في بنجلاديش.

- زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب جزيرة لوزون الفلبينية.

26 أكتوبر 2022 م

- بدء محادثات سلام، في عاصمة جنوب أفريقيا بريتوريا بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي .

- ضرب زلزال بلغت قوته 4ر6 درجات على مقياس ريختر شمال الفلبين وأسفر عن إصابة 26 شخصاً وألحق أضراراً بالمنازل والبنية التحتية العامة.

- وصول أولى دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية إلى محافظة عدن لمساعدتها في توفير المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في أنحاء الجمهورية اليمنية.

- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ، يعلن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية في كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان بقيمة 90 مليار ريال (24 مليار دولار أمريكي).

-‎الجزائر تتسلم الرئاسة الدورية للقمة العربية .

- قطر تلغي شرط إجراء فحص (كوفيد-19) قبل السفر إليها استعداداً للمونديال.

27 أكتوبر 2022 م

- الحكومة المصرية تعلن عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد تصل تكلفته إلى 3 مليارات دولار أمريكي من أجل تمويل الموازنة المصرية.

28 أكتوبر 2022 م

- مصرع 67 شخصاً في فيضانات اجتاحت جنوب الفلبين.

- توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب السوبر المصري، بعد فوزه على غريمه التقليدي نادي الزمالك بهدفين نظيفين. بملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

- كوريا الشمالية، تطلق، صاروخين باليستيين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي.

-افتتاح النسخة الأولى لدورة الألعاب السعودية، كأكبر حدث رياضي وطني بمشاركة أكثر من 6000 رياضي ، وذلك على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض .

29 أكتوبر 2022 م

- مجلس الأمن الدولي يعتمد تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة سنة.

- زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب وسط بيرو.

- مصرع 45 شخصاً في جنوب الفلبين بسبب العاصفة المدارية نالجي.

- وقوع انفجارين كبيرين بالعاصمة الصومالية مقديشو بعد اقتحام مهاجمين مقر وزارة التعليم، وعدد الضحايا يصل إلى 120 شخصاً .

30 أكتوبر 2022 م

- كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 34 ألف إصابة بفيروس كورونا .

- حادث تدافع في منطقة ترفيهية في كوريا الجنوبية يودي بحياة 151 شخصاً وإصابة 82 آخرين.

- الناخبون في البرازيل يدلون بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد.

- الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس الابن يعلن عن حالة الكوارث في الأقاليم الأسوأ تضرراً، بسبب عاصفة "نالجاي" الاستوائية، التي أودت بحياة 48 شخصاً ، وتشريد عشرات الآلاف من السكان.

- مصرع 132 شخصاً جراء انهيار جسر معلق غربي الهند .

- اتفاق أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على عبور 14 سفينة في البحر الأسود اليوم الاثنين في إطار مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب.

31 أكتوبر 2022 م

- فوز الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على الرئيس الحالي جايير بولسونارو في الانتخابات الرئاسية.

أحداث شهر نوفمبر من عام 2022 م

01 نوفمبر 2022 م

- إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدخل مخيم العروب جنوب الضفة الغربية.

02 نوفمبر 2022 م

- ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الفلبين وإعلان حالة الكوارث ، بسبب العاصفة المدارية التي ضربت عدة مناطق جنوب الفلبين.

03 نوفمبر 2022 م

- زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب وسط رومانيا .

- بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة إلى 3% في أعلى زيادة منذ أكثر من ثلاثة عقود. في خطوة تهدف لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عاماً.

-نجاة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من محاولة اغتيال .

- أعلن منظمو كأس العالم FIFA قطر 2022™ عن السماح بدخول الجماهير من غير حاملي تذاكر المباريات إلى قطر، بعد انتهاء منافسات دور المجموعات، بداية من 2 ديسمبر .

-توقيع اتفاق سلام بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، برعاية الاتحاد الأفريقي واللجنة الثلاثية للوساطة.

- تحطم طائرة مقاتلة فرنسية ونجاة قائدها .

04 نوفمبر 2022 م

- زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب ساحل إقليم الدريوش المغربي

05 نوفمبر 2022 م

- الصين تسجل 3837 إصابة بفيروس كورونا .

- زلزال بقوة 5 درجات يضرب الأرجنتين.

06 نوفمبر 2022 م

- استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال بالضفة الغربية.

- كوريا الجنوبية تسجل 36,675 إصابة بفيروس كورونا.

- زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب وسط إندونيسيا.

- انتحاري يفجر نفسه في معسكر تدريب للجيش في مقديشو ، وعدد الضحايا يصل إلى عشرة أشخاص.

- بدأت في مدينة شرم الشيخ أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ "COP27"، بمشاركة أكثر من 190 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ .

- الكونغو ورواندا تبدآن محادثات لإنهاء الصراع برعاية الرئيس الأنجولي جواو .

- لقي 19 شخصاً حتفهم بعد تحطم طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا شمال غرب تنزانيا لدى محاولتها الهبوط في مطار بمدينة بوكوبا المطلة على البحيرة.

- إصابة 30 شخصاً جراء خروج قطار عن مساره في وسط العاصمة الكورية سول.

07 نوفمبر 2022 م

- تمكن الجيش الصومالي ، من قتل وإصابة عشرات من عناصر مليشيات "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

- انطلاق النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وسط مشاركة واسعة من كبار القادة في العالم.

08 نوفمبر 2022 م

الناخبون الأمريكيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات النصفية، والتي سيكون لها تأثير كبير على آخر عامين من فترة رئاسة الرئيس جو بايدن.

- الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يعلن إطلاق مبادرة "المنتدى العالمي للهيدروجين الأخضر".

09 نوفمبر 2022 م

- ضرب زلزال بلغت قوته 3ر6 درجات على مقياس ريختر نيبال .

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، يفتتح أعمال النسخة الثانية من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، تحت شعار "إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية".

- مقتل 100 مسلح في عملية عسكرية بالصومال .

10 نوفمبر 2022 م

- الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27 في شرم الشيخ.

12 نوفمبر 2022 م

صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة يعلن خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء عن ثلاثة مشاريع جديدة في مجال العمل المناخي.

- ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر, وسط تشيلي.

13 نوفمبر 2022 م

- بدء أعمال الاجتماع البرلماني العالمي بمشاركة أكثر من 60 دولة، بمدينة شرم الشيخ .

- مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين في انفجار ، وقع بمنطقة تقسيم في مدينة إسطنبول شمال غرب تركيا.

14 نوفمبر 2022 م

- هبوط طائرة ركاب تقل أكثر من 200 شخص في مدينة ألمانية بعد تهديد بوجود قنبلة. حيث كانت في طريقها من بولندا إلى لندن.

- زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب شمال اليابان.

- الأمم المتحدة تسلم المساعدات الإنسانية إلى آلاف المدنيين في مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا.

-الرئيس الأمريكي جون بايدن يلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ ، وذلك على هامش قمة العشرين والتي تقام في العامة الإندونيسية بالي .

- صدور بيان بريطاني أوروبي أمريكي حول الأمن الغذائي العالمي .

15 نوفمبر 2022 م

- بدء أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا .

- مقتل شخصين جراء سقوط صاروخين في بولندا .

16 نوفمبر 2022 م

- ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب جزيرة سومطرة الإندونيسية .

- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد يعلن تكفّل المملكة بترميم المركز الإسلامي في جاكرتا بعد تعرض أجزاء كبيرة منه لحادث حريق .

وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تطلق أولى رحلاتها لاستكشاف القمر ضمن اتفاقية أرتميس .

- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد يصل، إلى العاصمة سيئول بجمهورية كوريا، في زيارة رسمية.

17 نوفمبر 2022 م

- الحزب الجمهوري يحقق الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي بعد تأمينه 218 مقعداً من أصل 435 مقعداً .

- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد يصل إلى مملكة تايلند في زيارة رسمية.

- بريطانيا تعلن رفع الضرائب وخفض الإنفاق بـ55 مليار جنيه إسترليني؛ لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة، وإعادة بناء الاقتصاد البريطاني, وتحقيق الاستقرار والنمو والخدمات العامة.

18 نوفمبر 2022 م

- مصرع 21 فلسطينياً في حريق ببناية سكنية بقطاع غزة.

- ضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجات على مقياس ريختر ، قبالة سواحل غرب إندونيسيا .

19 نوفمبر 2022 م

- انطلاق عملية الاقتراع بالانتخابات العامة في ماليزيا بالانتخابات الخامسة عشر التي تشهدها البلاد، منذ استقلالها قبل أكثر من 60 عاماً.

- ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر، إقليم فالبارايسو الواقع في وسط تشيلي.

- بدأ الناخبون في مملكة البحرين ، الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بالانتخابات النيابية والبلدية.

- بدء أعمال القمة 18 للفرنكوفونية بجزيرة جربة التونسية ، بحضور أكثر من 33 رئيس دولة ورئيس حكومة و80 وفداً ممثلاً لدول ومنظمات دولية وإقليمية .

- ضرب زلزال بقوة 5 درجات إندونيسيا .

20 نوفمبر 2022 م

افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 على إستاد البيت بالدوحة.

21 نوفمبر 2022 م

فوز الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف بولاية ثانية في الانتخابات المبكرة ، بعد أن حصل على 81.31 % من الأصوات.

- لقي 310 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات بجروح في زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر ضرب جزيرة جاوا الإندونيسية .

- الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين يصدر أمراً ملكياً بقبول استقالة الحكومة وتكليف رئيس مجلس الوزراء بتصريف العاجل من أمور الدولة حتى يتم تشكيل الوزارة الجديدة.

-الحكومة العراقية تعرب عن "إدانتها الشديدة" للقصف الإيراني الذي استهدف أحد المواقع بإقليم كردستان العراق.

22 نوفمبر 2022 م

- 36 قتيلاً في حريق مصنع بمقاطعة خنان الصينية .

المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يحقق فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتيني 2-1، في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

- زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب المكسيك .

- إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الصهيوني بالضفة الغربية المحتلة .

- حكومات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تدين، الخطوات الأخيرة التي اتخذتها إيران، والمتمثلة برفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 %.

23 نوفمبر 2022 م

- إصابة 50 شخصاً جراء الزلزال في تركيا .

- وفاة 26 شخصاً بحمى الضنك في السودان .

24 نوفمبر 2022 م

- أعلن القصر الوطني في ماليزيا، عن تعيين أنور إبراهيم رئيساً للوزراء الماليزي العاشر.

- إصابة شخصين جراء انفجار جنوب غرب باكستان .

25 نوفمبر 2022 م

- اختطف مسلحون نيجيريون نحو 60 شخصاً في منطقة نائية بمحافظة زامفارا الواقعة شمال غربي نيجيريا.

26 نوفمبر 2022 م

مصرع طفلين في فيضانات ضربت أنحاء من محافظة كركوك شمالي العراق.

27 نوفمبر 2022 م

- الجيش الصومالي يعلن إحباط هجوم إرهابي لعناصر ميليشيات مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في منطقة "قايب".

- ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات شرقي تشيلي .

المنتخب المغربي لكرة القدم يصل إلى الدور ثمن نهائي كأس العالم (قطر 2022) بعد فوزة على بلجيكا 2- صفر على ملعب الثمامة بالدوحة.

28 نوفمبر 2022 م

- إعلان حالة الطوارئ على جزيرة "إيشيا" الإيطالية نتيجة انهيار أرضي بسبب هطول أمطار غزيرة، مما أدى إلى وفاة سبعة أشخاص وإصابة العشرات.

- حركة الشباب الإرهابية تشنّ هجوماً على فندق بالقرب من مقر الرئاسة بالعاصمة الصومالية مقديشو، مما أسفر عن عدد من الضحايا والمصابين.

29 نوفمبر 2022 م

- زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب قبالة سواحل تركيا .

30 نوفمبر 2022 م

ضرب زلزال بقوة 5 درجات وسط اليونان .

- لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من عشرين بجروح متفاوتة إثر هجوم انتحاري استهدف شاحنة للشرطة في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان.

- وفاة الرئيس الصيني السابق جيانغ تسه مين .

- مصرع تسعة عمال جراء انفجار في منجم للفحم شمال غرب باكستان .

أحداث شهر ديسمبر من عام 2022 م

01 ديسمبر 2022 م

-المنتخب السعودي لكرة القدم يخرج من بطولة كأس العالم بقطر بخسارته من نظيره المكسيكي 1 -2.

- ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر ، مقاطعة دافاو أوكسيدنتال جنوبي الفلبين.

-الحكومة الصومالية تعلن عن مصرع 40 عنصراً من حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية بالقرب من مدينة مهداي المجاور للعاصمة مقديشو.

03 ديسمبر 2022 م

- زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب جاوة الغربية في إندونيسيا.

-هجوم مسلح استهدف سفارة جمهورية باكستان الإسلامية في أفغانستان ،ومحاولة اغتيال القائم بأعمال السفارة في العاصمة الأفغانية كابول.

04 ديسمبر 2022 م

- ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر جزيرة صقلية الإيطالية.

- ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا وإجلاء نحو ألفي شخص .

05 ديسمبر 2022 م

- الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن انسحاب الهند من سباق استضافة كأس آسيا 2027.

-توقيع وثيقة الاتفاق الإطاري السياسي بالسودان ، في خطوة أساسية نحو تشكيل حكومة بقيادة مدنية وتحديد الترتيبات الدستورية لتوجيه السودان خلال فترة انتقالية تتوج بالانتخابات.

- منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تطلق نداءً للتمويل الطارئ بقيمة 10.3 مليارات دولار؛ لإنقاذ الأطفال المتضررين من النزاعات والكوارث وأزمات المناخ في جميع أنحاء العالم.

06 ديسمبر 2022 م

-المنتخب المغربي لكرة القدم يحقق إنجازاً غير مسبوق بتأهله للدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم المقامة في قطر ، وذلك بعد تغلبه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح 3-1.

- ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر، ولاية أواكساكا جنوب المكسيك.

07 ديسمبر 2022 م

-أطلقت الصين بنجاح قمراً اصطناعياً جديداً للاختبارات إلى الفضاء.

-فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية يصل إلى الرياض، في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية.

-وقَّعت شركات سعودية وصينية 34 اتفاقية استثمارية، وذلك في إطار زيارة فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، للمملكة.

08 ديسمبر 2022 م

- ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر، إقليم جاوة الغربية في إندونيسيا.

- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية. كما عقد سمو ولي العهد وفخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية، جلسة مباحثات رسمية.

- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، في قصر اليمامة بالرياض، فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، ويوقعان اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين.

- الإعلان عن نجاح الوساطة الإماراتية السعودية المشتركة بشأن الإفراج وتبادل مسجونين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.

- عمدة لندن يفعل بروتوكول طوارئ الطقس القاسي (SWEP) تزامناً مع موجة البرد القارس التي تضرب المملكة المتحدة.

09 ديسمبر 2022 م

-بدء أعمال اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض. ورأس الاجتماع نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

- نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، "قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية"، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية الصين الشعبية، وذلك في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

- نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ، "قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة ورؤساء وفود الدول العربية، وجمهورية الصين الشعبية، وذلك في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

10 ديسمبر 2022 م

- ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر، إقليم أنتوفاغاستا شمال تشيلي.

- زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين .

-كرواتيا تطيح بالبرازيل بركلات الترجيح في ربع نهائي بطولة كأس العالم بقطر ، وتتأهل إلى الدور نصف النهائي.

- المنتخب المغربي يتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم في قطر، بعد الفوز على البرتغال بهدف دون مقابل.

11 ديسمبر 2022 م

- ثوران بركان في غواتيمالا يجبر السلطات على إغلاق مطار "لا أورورا". أكبر مطارات البلاد .

12 ديسمبر 2022 م

- ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر جنوب غربي المكسيك .

- الثلوج تسبب اضرابات واسعة في حركة السير وإلغاء بعض الرحلات الجوية في بريطانيا .

- ضرب زلزال بقوة 4,5 درجات على مقياس ريختر مدينة أغادير بالمملكة المغربية.

13 ديسمبر 2022 م

- الصين تطلق قمرين صناعيين في الفضاء .

- مقتل 31 عنصراً من حركة الشباب الإرهابية في الصومال .

14 ديسمبر 2022 م

- لقي ما لا يقل عن 141 شخصاً مصرعهم جراء فيضانات اجتاحت عاصمة الكونغو كينشاسا.

- مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم انتحاري شمال غرب باكستان .

15 ديسمبر 2022 م

- إصابة 9 أشخاص في هجوم بقنابل يدوية في مقديشو .

16 ديسمبر 2022 م

- ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة مالوكو شرق إندونيسيا.

18 ديسمبر 2022

-الأرجنتين تحقق كأس العالم 2022 للمرة الثالثة في تاريخها بعد تغلبها على فرنسا بركلات الترجيح 4-2 في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد لوسيل في قطر.

19 ديسمبر 2022 م

- إصابة 36 شخصاً جراء تعرض طائرة (إيرباص إيه330)أمريكية لاضطرابات جوية شديدة أثناء توجهها إلى "هونولولو" أكبر مدن ولاية هاواي بالولايات المتحدة الأمريكية.

20 ديسمبر 2022 م

- بدأت في منطقة البحر الميت جنوب الأردن، أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسخته الثانية بعد اكتمال وصول وفود 12 دولة مشاركة في المؤتمر.

- ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية ، وأدى إلى مصرع شخصين .

-حكومة تصريف الأعمال الأفغانية تقرر منع الفتيات الأفغانيات من حق التعليم الجامعي .

- البنك الدولي يوافق على تمويل بـ 1.69 مليار دولار لدعم المتضررين من الفيضانات في باكستان .

- استقبال حافل للمنتخب المغربي بعد تحقيق المركز الرابع في بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر .

21 ديسمبر 2022 م

-الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يعلن اختيار مدينة الرياض وللمرة الأولى في تاريخها لاستضافة بطولة العالم للكبار لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024م .

- المفوضية الأوروبية توافق على خطة دعم الطاقة المتجددة بقيمة 28 مليار يورو، تقدمت بها ألمانيا بهدف تسريع وتيرة التوسع في استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

-مقتل 9 أشخاص بينهم ثمانية أطفال بهجوم شنه مسلحون على قرية في شرقي الكونغو الديمقراطية.

22 ديسمبر 2022 م

-أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تعد إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع من خلال إنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية تحفّز تنافسية الابتكار والإبداع وتدعم النمو الاقتصادي لتصبح المملكة رائدةً في مجال الملكية الفكرية.

-باكستان وأفغانستان تتفقان خلال اجتماع مسؤولين من البلدين عند منفذ بوابة الصداقة الباكستانية الأفغانية على حل القضايا الحدودية وعمل سياج حدودي .

23 ديسمبر 2022 م

-اندلاع أعمال عنف في العاصمة الفرنسية باريس ، بعد مقتل ثلاثة أشخاص في مركز ثقافي كردي .

25 ديسمبر 2022 م

- إصابة 27 شخصاً في حادث انهيار مدرج رياضي في مدينة السادس من أكتوبر بمصر.

- انحراف قطار محمل بمادة الأمونيا في صربيا يتسبب بتسمم 51 شخصا .

26 ديسمبر 2022 م

-المملكة العربية السعودية تحقق المرتبة الأولى عالميًا بين الدول المانحة في تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية (إنسانية وتنموية) خلال العام 2021م .

- الحكومة المالية توافق على إطلاق سراح 46 جنديًا من كوت ديفوار كانوا محتجزين لديها منذ خمسة أشهر بعد اتفاقية ثنائية تم التوصل إليها .

- مصرع 11 شخصًا وإجلاء الآلاف من منازلهم جراء فيضانات في الفلبين .

-مقتل 17 شخصاً في هجوم مسلح من جماعة بوكو حرام; شمال شرقي نيجيريا .

27 ديسمبر 2022 م

- الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية بسبب العاصفة الثلجية الشديدة.التي خلفت 57 حالة وفاة.

- مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء المصرية تسجل زلزالاً بقوة 5 درجات على مقياس ريختر .

28 ديسمبر 2022 م

- مصرع 25 شخصاً جراء فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الغزيرة في الفلبين .

- الصين تخفِّف قيود كورونا على رحلات الطيران المحلية والدولية ابتداءً من 8 يناير 2023.

29 ديسمبر 2022 م

-وفاة لاعب كرة القدم البرازيلي بيليه عن عمر يناهز 82عاما بعد معاناة مع مرض سرطان القولون.

30 ديسمبر 2022م

- الرئيس الأمريكي جو بايدن يوقع على قانون الإنفاق الحكومي بقيمة 1،66 تريليون دولار للسنة المالية 2023م .

- الرئاسة التونسيه تعلن تمديد حالة الطوارئ ؛ على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة.

- اللاعب البرتغالي

31 ديسمبر 2022م

- الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ماهية وجود الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين.

- المديرية العامة للجوازات تقدم خدمة تجديد جواز السفر السعودي الإلكتروني لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

// انتهى //

14:16ت م

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الرياض 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واسإعداد - سلطان الحمودي - عبدالعزيز اليوسفسويعات قليلة وتطوى صفحة العام الميلادي 2022م، لتستقبل شعوب العالم غداً الأحد عاماً ميلادياً جديداً (2023م)، والأمل يحدوهم أن يكون عام خير يسوده السلام والوئام.وتستشرف المملكة العربية السعودية في نهاية العام الميلادي مرحلة جديدة تؤطرها رؤية واعدة نحو النماء والتطور بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، -حفظهما الله - وتعزيز دور المملكة إقليمياً وعالمياً وتعميق دورها في المحافل الدولية في صناعة القرار العالمي, مما يشكل عنصر دفع قوي للصوت العربي والإسلامي.وترصد وكالة الأنباء السعودية خلال التقرير التالي الأحداث المحلية والإقليمية والدولية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والرياضية والثقافية والاجتماعية والإنسانية، وتقدم إيجازاً لأبرز تلك النشاطات والأحداث التي شهدها العام 2022 حسب تسلسلها الزمني، ومن تلك الأحداث: الحرب الروسية الأوكرانية، وزيارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن إلى المملكة، ولقائه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين –حفظهما الله –، ووفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ووفاة الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، وعقد قمم الرياض: "السعودية - الصينية"، "الخليجية - الصينية"، "العربية - الصينية للتعاون والتنمية"، وإقامة كأس العالم في قطر.أحداث شهر يناير من عام 2022 م01 يناير 2022 م- فرنسا تتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي لستة أشهر.02 يناير 2022 م- مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مشتركة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتوفير الدعم الإيوائي للنازحين في اليمن03 يناير 2022 م-رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك يعلن الاستقالة من منصبه.- تعرض سفينة الشحن (روابي) للقرصنة والاختطاف من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة.04 يناير 2022 م- القوات العراقية تسقط، طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.- أدت فيضانات كبيرة في جزيرة سومطرة بإندونيسيا إلى إجلاء حوالي 24 ألف شخص ووفاة طفلين.05 يناير 2022 م-أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف فرض حالة الطوارئ في العاصمة نور سلطان ، على وقع احتجاجات تشهدها البلاد.06 يناير 2022 م- هبطت البلجيكية المغامرة كابتن طيار زارا رذرفورد، في مطار الملك خالد الدولي، بالرياض، بطائرتها (شارك) خفيفة الوزن، التي تعد أصغر طيار "امرأة" تقوم برحلة طيران انفرادي حول العالم مروراً بـ 52 دولة من ضمنها المملكة.07 يناير 2022م-وزارة الخارجية بالمملكة تطلع المختصين من الجانب الفرنسي بشأن الحادث الذي تعرضت له سيارة فريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في رالي داكار 2022م.08 يناير 2022 م- لقي 19 ساحاً مصرعهم، بينهم نساء وأطفال تقطعت بهم السبل وسط عاصفة ثلجية تعرض لها أحد المنتجعات القريبة من العاصمة الباكستانية إسلام آباد.- مصرع 16 شخصاً وإصابة 18 آخرين بحادث تصادم في جنوب سيناء .-المجموعة الرباعية (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية)، ترحب بالإعلان عن قيام بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في السودان بتسهيل المناقشات لحل الأزمة السياسية في السودان.09 يناير 2022 م-الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، يعلن تقديم مساعدة إضافية في حالات الكوارث إلى ولاية كنتاكي نتيجة للعواصف الشديدة والرياح والفيضانات والأعاصير التي أصابت الولاية.10 يناير 2022 م- مصرع 19 شخصاً نتيجة حريق في مبنى بنيويورك .11 يناير 2022 م- مصرع طيار في سلاح الجو الكوري الجنوبي بعد تحطم مقاتلته.- الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن تقديم مساعدات إضافية لأفغانستان بأكثر من 308 ملايين دولار.- أستراليا توافق على صفقة عسكرية جديدة قيمتها 3.5 مليارات دولار أسترالي مع الولايات المتحدة.12 يناير 2022- شركة أرامكو السعودية توسع وجودها في مجالَي التكرير والتسويق الأوروبي عبر استثماراتها مع "بي كي إن أورلن" البولندية.13 يناير 2022 م- فخامة الرئيس الهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان يضع حجر الأساس لمشروع لاستغلال طاقة الرياح تنفذه شركة " اكواباور" السعودية بقيمة 1.1 مليار ريال.14 يناير 2022 م-الدراج البريطاني سندرلاند بطلاً لرالي داكار السعودية 2022، للمرة الثانية في تاريخه.- الولايات المتحدة الأمريكية تسجّل 875,915 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.15 يناير 2022 م- الشرطة الأمريكية تعلن مقتل منفّذ عملية احتجاز أربعة رهائن بولاية تكساس.17 يناير 2022م- الأمم المتحدة تعلن تسليم مليار جرعة من لقاحات كوفيد 19 إلى 144 دولة.- تُوّج فريق ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الثانية عشرة في تاريخه، بعد فوزه على أتلتيك بلباو بهدفين دون مقابل 2-0، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب أستاذ الملك فهد الدولي بالرياض.18 يناير 2022- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد يستقبل، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، فخامة الرئيس مون جيه إن رئيس جمهورية كوريا. ويعقدان جلسة مباحثات رسمية.- وزارة الخزانة الأمريكية تدرج ثلاثة أفراد وشركة على لائحة العقوبات لصلتهم بتنظيم "حزب الله" اللبناني.19 يناير 2022 م- كشفت بيانات بريطانية رسمية عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك لأعلى مستوى منذ ما يقارب ثلاثين عاماً.- رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعلن إلغاء معظم القيود الصحية المتعلقة بمحاربة انتشار فيروس كرونا المستجد في إنجلترا.- مقتل شخصين وخطف 20 طفلاً في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي في نيجيريا.23 يناير 2022 م- أعلنت البيرو، حالة الطوارئ البيئية لمدة 90 يومًا في منطقة ليما الساحلية التي تأثرت بتسرب نفطي .-البحرية الأمريكية تضبط سفينة من إيران تحمل أسمدة "قد تستخدم في المتفجرات".24 يناير 2022 م- سقوط جسم معادٍ أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة أحد المسارحة في منطقة جازان.-وزارة الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية حول إمارة أبوظبي.-مصرع ستة أشخاص وإصابة العشرات في تدافع قبيل انطلاق مباراة ضمن نهائيات كأس أمم أفريقيا في كرة القدم بين منتخبي الكاميرون و جزر القمر.-الولايات المتحدة الأمريكية تدرج أفراداً وكيانات على لائحة العقوبات لارتباطها بتنظيم "حزب الله" الإرهابي.25 يناير 2022 م- وزارة الطاقة بالمملكة ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق توقعان مذكرة تفاهم تؤطر التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي بين شبكتي البلدين.27 يناير 2022 م- مقتل 26 عسكريًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، إثر هجوم منسوب لحركة 23 مارس المتمردة.- صدر أمر ملكي بالمملكة العربية السعودية بأن يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس) ويصبح إجازة رسمية.28 يناير 2022 م-مقتل 19 شخصاً في ساو باولو البرازيلية بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة.- استهداف مطار بغداد الدولي , بـ 6 صواريخ, سقطت بقرب المَدْرَج والجانب المدني من مبنى المطار.31 يناير 2022 م- وزارة الدفاع الإماراتية ، تعلن، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدةً أنه لم ينجم عن الهجوم أي خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ خارج المناطق المأهولة بالسكان.- المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية في تصنيف وكالة بلومبيرغ لأكثر الدول مرونة في التعامل مع (كوفيد-19) لشهر يناير.- صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ، وزير الثقافة، يعلن تقديم المملكة العربية السعودية 30 مليون دولار لمؤسسة (ألِف) دعماً للجهود الدولية لحماية التراث الثقافي وإعادة تأهيله.-فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات ضد عناصر من السلطة القضائية في ميانمار وآخرين يساندون قيادة المجلس العسكري للبلاد.أحداث شهر فبراير من عام 2022 م09 فبراير 2022 م-القصر الملكي الإسباني يعلن عن إصابة ملك إسبانيا فيليب السادس بفيروس كورونا ، وسيواصل أنشطته من مقر إقامته.10 فبراير 2022م- مصرع 92 شخصاً في إعصار "باتسيراي" بمدغشقر ، وإصابة حوالي 95 ألف شخص بجروح، وعزل عدد من القرى يصعب الوصول إليها.- نجاة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة من محاولة اغتيال دون تعرضه لأذى عندما أصابت أعيرة نارية سيارته .- الدفاعات الجوية السعودية تحبط عملاً عدائياً وتدمر طائرة مسيّرة (مفخخة) أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي .- الشرطة الصومالية تعلن أن انتحارياً فجر نفسه عند تقاطع عيل غابتا في العاصمة مقديشو .11 فبراير 2022 م- ارتفاع حصيلة الإعصار "باتسيراي" في مدغشقر إلى 111 قتيلًا .12 فبراير 2022 م-فاز فريق الأهلي المصري على فريق الهلال السعودي بأربعة أهداف دون مقابل, على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي، وذلك ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في أبوظبي. تشيلسي الإنجليزي يتوج بطلاً لكأس العالم للأندية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه بهدفين مقابل لا شيء 2-1 على بالميراس البرازيلي، في النهائي الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.13 فبراير 2022 م- أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ـ حفظه الله ـ أنه تم نقل (4%) من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة.- إعادة انتخاب فرانك شتاينماير لفترة رئاسية ثانية في ألمانيا .14 فبراير 2022 م- الولايات المتحدة الأمريكية تسجل 170,582 إصابة جديدة بكوفيد-19 .- الكويت تلغي العديد من قيود "كورونا" .15 فبراير 2022 م- 16 دولة تعلن مشاركتها في كأس السعودية العالمي 2022 ، في أغلى كؤوس سباقات الخيل العالمية التي تصل جوائزها إلى 35.5 مليون دولار.16 فبراير 2022 م- الحكومة الهولندية تعلن تخفيف التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا ( كوفيد - 19) .- لقي 78 شخصًا مصرعهم جراء الفيضانات والانهيارات الطينية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على شمال مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية.- روسيا تعلن انتهاء مناوراتها العسكرية وسحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم التي ضمّتها عام 2014 م.17 فبراير 2022 م- ارتفاع ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في البرازيل إلى 146 قتيلاً .- زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب جزر فيجي .- قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 يعقدون قمة غير رسمية في بروكسل سبقت أعمال القمة الأوروبية الأفريقية، تم تكريسها لمعاينة الموقف حول أوكرانيا.18 فبراير 2022 م- روسيا تعلن انسحاب قواتها ومعداتها من حدود أوكرانيا .- المجلس العسكري في مالي، يطالب فرنسا بسحب فوري لقواتها من البلاد رداً على إعلان فرنسا انتهاء العملية العسكرية في الأراضي المالية.- تونس تمدّد حالة الطوارئ لـ 10 أشهر .- الرئيس الأمريكي جو بايدن يوقِّع قانوناً مؤقتاً لتجنب الإغلاق الحكومي.19 فبراير 2022 م- الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن تمديد حالة الطوارئ الوطنية حول جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) التي تسببت في وفاة أكثر من 900 ألف شخص منذ ظهورها في البلاد.20 فبراير 2022 م-صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، يفتتح المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022م . الذي يشارك فيه خبراء ومهتمون من 70 دولة، وأكثر من 300 شركة عالمية، ويشمل 107 جلسات تقنية، يقدم فيها أكثر من 800 ورقة علمية.-صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر يعقد مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري بالدوحة .- أعلن قصر باكنجهام أن الفحوص أثبتت إصابة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا بكوفيد-19.-إثيوبيا تعلن إنتاج الكهرباء لأول مرة من سد النهضة.- مصر تؤكد أن بدء إثيوبيا بشكل أحادي في تشغيل سد النهضة إمعانٌ في خرق التزاماتها .- ضرب زلزال بلغت قوته 4.2 درجات على مقياس ريختر، محافظة واسط العراقية جنوب بغداد.- أستراليا تعيد فتح حدودها بعد عامين من الإغلاق للحد من كوفيد-19 .21 فبراير 2022 م- البحرين تعلن مشروع "منطقة التجارة الأمريكية" الواقعة في مدينة سلمان الصناعية، ضمن حزمة المشاريع الاستثمارية والإستراتيجية التي تم الإعلان عنها في إستراتيجية قطاع الصناعة في البلاد (2022 – 2026).- ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين.- ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في البرازيل إلى 165 شخصًا .22 فبراير 2022 م- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين "لوغانسك ودونيتسك" شرق أوكرانيا.- قادة فرنسا وأمريكا وألمانيا يدينون اعتراف روسيا بالمنطقتين الانفصاليتين شرق أوكرانيا .- زلزال بقوة 6 درجات يضرب شمال غرب الأرجنتين .-الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصل إلى دولة الكويت فى زيارة رسمية يجرى خلالها مباحثات قمة مع سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.- العاصمة القطرية الدوحة تشهد انطلاق أعمال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز . تحت شعار (الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة).23 فبراير 2022 م- اندلاع مواجهات في بلدة الخضر جنوب بيت لحم بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت الرصاص الحي، مما أدى إلى مقتل طفل فلسطيني.-شركة أرامكو السعودية تعلن إتمام صفقة شبكة أنابيب الغاز بقيمة 15.5 مليار دولار مع ائتلاف مستثمرين عالميين .- انطلاق أعمال الدورة الأولى من قمة مستقبل الغذاء في إكسبو 2020 دبي .- الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على روسيا لاعترافها باستقلال دونيتسك ولوغانسك .- الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن، أنه أمر إدارته بفرض عقوبات على الشركة التي تأسست لتولي مشروع خط أنابيب (نورد ستريم 2) لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا.24 فبراير 2022 م-الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن عن إطلاق عملية عسكرية في أوكرانيا . مشيراً إلى أن روسيا لا يمكنها القبول بالتهديدات الآتية من أوكرانيا.-القوات البرية الروسية تدخل أوكرانيا من اتجاهات عدة، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.- تراجع حاد في البورصات الأوروبية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا .- قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 يدينون في بيان مشترك نُشر في بروكسل بأشد العبارات الممكنة العدوان العسكري الروسي غير المسبوق على أوكرانيا.- تحطم طائرة عسكرية أوكرانية قرب كييف على متنها 14 شخصًا .25 فبراير 2022 م- أوكرانيا تعلن سيطرة قوات روسية على محطة تشيرنوبيل النووية .- الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات موسعة وغير مسبوقة ضد روسيا .- مقتل 57 شخصاً وإصابة 169 آخرين في أول أيام الهجوم العسكري الروسي واسع النطاق لأوكرانيا.- ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات على مقياس ريختر إقليم سومطرة الغربية في إندونيسيا متسبباً في إلحاق أضرار بمنازل ومبانٍ أخرى.26 فبراير 2022 م- ارتفاع ضحايا فيضانات مدينة بتروبوليس البرازيلية إلى 217 شخصاً .- روسيا تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا.27 فبراير 2022 م- بلجيكا تغلق مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران الروسية .- الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعاً لتقديم المساعدة العاجلة لأوكرانيا .28 فبراير 2022 م- ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر، منطقة بيو-بيو البحرية في تشيلي.أحداث شهر مارس من عام 2022 م01- مارس 2022م- وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ترحب بإصدار مجلس الأمن الدولي قراراً صنّف فيه مليشيا الحوثي كجماعةٍ إرهابية، بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي الإرهابية بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة.- قصر بكنغهام بالاس يعلن أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية استأنفت أعمالها الرسمية بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.- مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا .02-مارس 2022 م- زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، يستقبل في قصره بالرياض، أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.- منظمة الصحة العالمية تعلن عن أول شحنة مساعدات طبية إلى أوكرانيا ، تلبي احتياجات 100 ألف شخص.03- مارس 2022 م- زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب بنما .- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة نيوم، يعلن عن إنشاء "تروجينا" الوجهة العالمية للسياحة الجبلية الجديدة في إطار خطة نيوم وإستراتيجيتها للإسهام في دعم وتطوير القطاع السياحي في المنطقة.04- مارس 2022 م- روسيا وأوكرانيا تتفقان على إقامة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين فى المناطق الأشد تضرراً .- لقي 56 شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من 194 بجروح جراء هجوم انتحاري وقع خلال صلاة الجمعة في مسجد بمدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.05- مارس 2022 م- مصرع 27 جندياً وإصابة 33 آخرين بهجوم على موقع عسكري وسط مالي .07- مارس 2022 م- روسيا توقف إطلاق النار وتفتح ممرات إنسانية جديدة في أوكرانيا ، لإجلاء المدنيين .- وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق محمد رفيق تارر، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد معاناة طويلة مع أمراض مزمنة.- فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية يصل إلى الرياض وكان في استقبال فخامته بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .08 - مارس 2022 م-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – يستقبل في قصر اليمامة بالرياض، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية . ويقيم مأدبة غداء تكريماً لفخامته.- لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من عشرين بجروح متفاوتة جراء هجوم انتحاري وقع في مدينة "سِبّي" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.- مصرع أكثر من 60 من عناصر الدفاع الذاتي في هجوم لمسلحين على بلدة في ولاية كيبي شمال غربي نيجيريا.10- مارس 2022 م- انتُخب "يون سيوك-يول" مرشحُ حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي المحافظ، رئيساً لكوريا الجنوبية للدورة العشرين، لينتصر على منافسه من الحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه-ميونغ".11- مارس 2022 م- مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة يصرح بتعرُّض مصفاة الرياض لاعتداءٍ بطائرةٍ مُسيّرة عن بعد ويشجب هذه الأعمال التخريبية والإرهابية التي تستهدف أمن إمدادات الطاقة .-صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع بتحرير مواطنتين أمريكيتين بعد تقييد حريتهما وتعريضهما لسوء المعاملة بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ونقلهما إلى الرياض .- السلطات الصينية تغلق مدينة عدد سكانها تسعة ملايين نسمة بينما أغلقت شنغهاي المدارس في مسعى لوقف تفشي كوفيد الذي ارتفع عدد الإصابات اليومية به على مستوى البلاد إلى أعلى مستوى منذ عامين.12- مارس 2022 م- مصرع 60 شخصاً على الأقل نتيجة خروج قطار عن مساره بالكونغو الديمقراطية .13 - مارس 2022 م-هجوم صاروخي يستهدف مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق أسفر عن خسائر بشرية ومادية.14- مارس 2022 م- زلزال بقوة 6,4 درجات يضرب جزيرة لوزون الفلبينية.- ضرب زلزال بلغت قوته 6.7 درجات، قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية.- بريطانيا تلغي جميع قيود السفر المتعلقة بكوفيد-19.15 - مارس 2022- لقي 17 شخصًا مصرعهم ونزح نحو 12500 آخرين بعد تجدد الاشتباكات بمنطقة جبل مون في دارفور غربي السودان.-دولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يصل والوفد المرافق له إلى الرياض, في زيارة رسمية للمملكة .16- مارس 2022 م- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، يستقبل في الديوان الملكي بقصر اليمامة، دولة رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون.-صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي يستقبل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في أبوظبي .- ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات الساحل الشمالي الشرقي لليابان، وتسبب في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو 200 شخص .17- مارس 2022 م- زلزال بقوة 6 درجات يضرب إيران .18- مارس 2022 م- زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شمال شرق اليابان .19- مارس 2022 م- سردار محمدوف يؤدي اليمين الدستورية رئيساً جديداً لتركمانستان.- زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب محافظة بجاية بشمال شرق الجزائر.20- مارس 2022 م-القوات الجوية الملكية السعودية تعترض وتدمر صاروخاً بالستياً أطلق من المليشيات الحوثية لاستهداف مدينة جيزان.- أرامكو السعودية تعلن منحة وتوزيع أرباح للمساهمين إثر نتائجها المالية القوية لعام 2021.- مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية يُندد بتعرُّض عددٍ من المرافق في مواقع مختلفة من المملكة لاعتداءاتٍ بطائراتٍ مُسيّرة، ويشجب هذه الأعمال التخريبية والإرهابية التي تستهدف المنشآت المدنية وأمن إمدادات الطاقة .21- مارس 2022 م- مصرع 14 شخصاً بهجوم على مخيم نازحين بالكونغو الديمقراطية.- تحطم طائرة تابعة لشركة طيران شرق الصين على متنها 132 شخصاً، في منطقة قوانغشي جنوبي الصين.- صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن المملكة العربية السعودية تعلن أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.- إصابة 95 شخصاً في حادث تصادم قطارين جنوب العاصمة تونس دون وقوع ضحايا.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي، فخامة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان.- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في قصره بالرياض، فخامة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان.22- مارس 2022 م- مقتل أربعة جنود وإصابة 17 آخرين بهجومين وسط مالي.- مقتل 16 شخصًا في هجوم مسلح شمال نيجيريا.- تحطم طائرة للقوات الجوية الباكستانية ومقتل طاقمها المكون من شخصين .- الولايات المتحدة وبريطانيا تتوصلان لتسوية بشأن رسوم واردات الصلب والألومنيوم .23- مارس 2022 م- ضرب زلزالان بلغت قوتهما 6.1 و6.6 درجات على مقياس ريختر ، جنوب شرق تايوان.24- مارس 2022 م- منتخبا السعودية واليابان يتأهلان لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.25- مارس 2022 م-تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة و محطة "المختارة" في منطقة جازان لعمل عدائي بمقذوفات صاروخية،من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.26- مارس 2022م- تونس تعلن تفكيك 148 خلية إرهابية والكشف عن مخططاتها .27- مارس 2022 م- ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر ، مدينة إسميرالدا جنوب شرقي الإكوادور.28- مارس 2022 م- المملكة العربية السعودية تبدأ، حملتها الترويجية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض، وذلك خلال حفل الختام الذي أقيم في مقر جناح المملكة في معرض إكسبو 2020 دبي.29- مارس 2022 م- ضرب زلزال بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر، الحدود التونسية الجزائرية بمنطقة البرمة التابعة لمحافظة تطاوين جنوب تونس.- قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 22 آخرون نتيجة هجوم شنه مسلحون على قطار للركاب في شمال غرب نيجيريا.- قيادة القوات المشتركة للتحالف تعلن وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية لصنع السلام خلال شهر رمضان بناءً على دعوة معالي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية .30- مارس 2022-افتتاح المشاورات اليمنية-اليمينة، ، برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وذلك بمقر الأمانة العامة بالرياض.- لقي أربعة ضباط وجنديان باكستانيون مصرعهم إثر تحطم طائرة مروحية لقوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو.-أودعت المملكة العربية السعودية - إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (أيده الله) وسمو ولي عهده الأمين (حفظه الله) - (خمسة) مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري ، دعماً لجمهورية مصر العربية ‏الشقيقة.31- مارس 2022 م- رئاسة أمن الدولة تصنف 25 اسماً وكياناً متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل مليشيا الحوثي الإرهابية .أحداث شهر أبريل من عام 2022 م01- أبريل 2022 م-سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2022 في مركز المؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة، والمنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا .- قيادة القوات المشتركة للتحالف ترحب بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وإعلان الحكومة اليمنية بدء هدنة ولمدة شهرين .02- أبريل 2022 م- الجيش المالي يعلن مقتل 203 من المسلحين وسط مالي .03 -أبريل 2022 م- مقتل نحو 20 مدنياً في هجوم على منجم ذهب في بوركينا فاسو .- ضرب زلزال بلغت قوته 3ر5 درجات على مقياس ريختر جزيرة ميندانا في الفلبين.04- أبريل 2022 م- الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي يكلف عمران خان بالاستمرار كرئيس للوزراء حتى تعيين رئيس للحكومة الانتقالية.- انتخاب رودريغو تشافيز رئيسًا جديدًا لكوستاريكا في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، لولاية تمتد 4 سنوات.-سلطنة عُمان تفوز بتنظيم بطولة العالم للدراجات النارية (سباق الجائزة الكبرى) لعام 2022.- سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت يتسلم كتاب استقالة الحكومة.06- أبريل 2022 م-ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.07- أبريل 2022 م-المملكة العربية السعودية ترحب بإصدار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وفقاً للدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية إعلاناً بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. كما تعلن المملكة عن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ (3) مليارات دولار أمريكي.- الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً لرصد الأرض.- سلطات الاحتلال تفرج عن معتقل من غزة بعد 17 عاماً في الأسر.-وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعلن عن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان الشقيقة.08- أبريل 2022 م- دولة الكويت تعلن عودة سفيرها إلى لبنان.09- أبريل 2022 م-لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرون في حادث انفجار الغاز بمنزل عائلي، وسط محافظة برج بوعريريج الجزائرية.- القوات المسلحة الباكستانية تجري تجربة ناجحة على صاروخ باليستي (أرض ـ أرض) مطور محلياً قادرٌ على حمل الرؤوس الحربية النووية والتقليدية.10- أبريل 2022 م- ضرب زلزل بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر جنوب تايوان.11 -أبريل 2022 م-انتخاب رئيس المعارضة البرلمانية شهباز شريف، رئيساً للوزراء، خلفاً لعمران خان الذي أقيل من منصبه عبر تصويت حجب الثقة عنه.- مصرع 25 شخصاً إثر انهيارات أرضية وفيضانات في الفلبين.12- أبريل 2022 م- سريلانكا تعلن تعليق مدفوعات بعض ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار، بانتظار خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، في وقت تواجه البلاد أسوأ ركود منذ استقلالها عام 1948.- مصرع 67 شخصاً في العاصفة ميجي التي تضرب الفلبين.- إطلاق نار بمترو الأنفاق في بروكلين بمدينة نيويورك يخلّف 13 مصاباً وعدة وفيات.13- أبريل 2022 م-زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب شمال شرق بابوا غينيا الجديدة.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يوجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة.- المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تؤكدان حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في حقل الدرة.. وتجددان الدعوة لإيران لعقد مفاوضات حول تعيين الحد الشرقي من المنطقة المغمورة المقسومة .- ارتفاع عدد ضحايا هجوم مسلح شهدته ولاية بلاتو شمال نيجيريا ، بإطلاق النار من على دراجات نارية ، وعدد الضحايا يصل إلى 154 شخصاً.- مصرع 443 شخصاً جرَّاء سيول قوية غمرت عدة مدن في جنوب أفريقيا .15- أبريل 2022 م- زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب إقليم تشينغهاي بالصين .18- أبريل 2022 م- المملكة العربية السعودية تدين وتستنكر ما قام به بعض المتطرفين في السويد من الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم والاستفزازات والتحريض ضد المسلمين .- ليبيا تعلن إغلاق عدد من الحقول النفطية بسبب توترات أمنية .19- أبريل 2022 م-ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر، شمال غرب اليابان.- رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس يؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس البرلمان بعدن20 -أبريل 2022 م-ضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر، منطقة "رشت" الواقعة شرقي عاصمة طاجيكستان دوشنبه.21- أبريل 2022 م- ارتفعت حصيلة القتلى جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة العاصفة الاستوائية "ميجي" في الفلبين إلى 224 شخصاً .23 -أبريل 2022 م- ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على سلم ريختر البوسنة والهرسك، دون تسجيل خسائر بشرية.- مقتل ثلاثة جنود من الجيش الباكستاني في هجوم نفذته عناصر إرهابية عبر الحدود من أفغانستان.- مصرع 80 شخصاً بانفجار في مصفاة نفط في نيجيريا.24 -أبريل 2022 م- أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي فيروس "إيبولا" مجدداً في جمهورية الكونغو الديمقراطية.- ضرب 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صواريخ بجوار مصفاة نفطية في أربيل بالعراق .03- مايو 2022 م- وفاة ثلاثة أشخاص جراء نشوب حريق في مصنع للذخائر في روسيا .- ارتفع عدد ضحايا انهيار مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق في مدينة لاجوس العاصمة الاقتصادية لنيجيريا إلى 10 قتلى.04 - مايو 2022 موقوع هجوم إرهابي استهدف قاعدة تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال بإقليم شبيلي الوسطى جنوب غرب العاصمة مقديشو، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.05- مايو 2022 م-وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب يؤكد أنه لم يعد لدى فرنسا أي أساس قانوني للعمل في مالي .- أطلقت الصين صاروخاً حاملاً من طراز "لونغ مارش-2 دي" لوضع مجموعة من ثمانية أقمار صناعية تجارية في الفضاء.- أعلن بنك إنجلترا المركزي رفع سعر الفائدة الرسمي لأعلى مستوى منذ عام 2009م.06- مايو 2022 م- زلزال يضرب جنوب غرب باكستان بقوة 5.2 درجات .- مصرع ثمانية أشخاص وفقدان أثر 13 آخرين في انفجار فندق في هافانا ، فيما رجّحت السلطات الكوبية أن يكون ناجماً عن تسرّب للغاز.07- مايو 2022 م- الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ترحب بإطلاق سراح ونقل 163 أسيراً حوثياً في إطار المبادرة الإنسانية السعودية .- الجيش المالي يعلن عن القضاء على 56 مسلحاً واعتقال 16 آخرين، خلال عدة هجمات عسكرية ضد قواعد للجماعات المسلحة في شمال وغرب ووسط البلاد.- فريق نانت يحرز لقب كأس فرنسا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره فريق نيس بهدف نظيف دون مقابل .-هجوم إرهابي يستهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء في مصر، ويؤدي عن مقتل وإصابة عددٍ من منتسبي القوات المسلحة المصرية.08- مايو 2022 م- ضرب زلزال بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه.09 مايو 2022 م- مقتل 52 شخصاً بهجوم مسلح على مجموعة من القرى شمال شرقي الكونغو الديمقراطية ، واختطاف 100 آخرين ونهب العديد من الممتلكات.- مصرع 3 من قوات الأمن الفلبيني في هجوم مسلح داخل مركز للاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد.- استقاله رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجاباكسا بُعيد وقوع اشتباكات عنيفة بين مؤيديه والمتظاهرين المناهضين للحكومة أسفرت عن إصابة 78 شخصاً بجروح.10 مايو 2022- الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية يون سيوك يول يؤدي اليمين الدستورية، وذلك خلال حفل التنصيب الذي أقيم في ساحة الجمعية الوطنية في العاصمة سيئول .- صدر أمر أميري كويتي بقبول استقالة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليفهم بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الحكومة الجديدة .- ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر ، شمال الأرجنتين.11 مايو 2022 م- ضرب زلزال بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر ، شمال الأرجنتين وتشيلي.- تُوّج فريق إنتر ميلان بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم، بعد فوزه على يوفنتوس بنتيجة 4 - 2 .- القوات المسلحة المصرية تعلن عن توجيه ضربات قاصمة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء أسفرت عن مقتل 23 إرهابياً بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية.12 مايو 2022- كوريا الشمالية تعلن رصد أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها ستطبق أقصى نظام طوارئ لمكافحة الفيروس.- انحراف طائرة ركاب عن المدرج في الصين ، يؤدي إلى إصابة 25 شخصاً .13 مايو 2022- وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارت العربية المتحدة.14 مايو 2022-المجلس الأعلى للاتحاد بدولة الإمارات العربية المتحدة ينتخب بالإجماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.-الصين تعتذر عن استضافة كأس آسيا 2023 لكرة القدم بسبب تداعيات جائحة "كوفيد 19".- توّج فريق ليفربول بلقب بطولة رابطة كرم القدم الإنجليزية بعد تغلبه على نظيره تشلسي في ركلات الترجيح بستة أهداف مقابل خمسة.16 مايو 2022 م- دولة مالي تنسحب من مجموعة دول الساحل الخمس، ومن قوّتها العسكرية المشتركة، احتجاجاً على رفض توليها رئاسة هذه المنظمة الإقليمية التي تضم موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.18 مايو 2022 م- زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب اليابان .19 مايو 2022 م- مقتل عنصر إرهابي في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن المصرية بشمال سيناء .-إيطاليا والسويد تسجلان حالات إصابة بمرض "جدري القرود" الفيروسي النادر .فرنسا تعلن اكتشاف أول حالة ب (جدري القرود) في منطقة باريس.20 مايو 2022 م- تسجيل زلزال بقوة 5،6 درجات بإقليم الدريوش المغربي .21 مايو 2022 م- مصرعُ خمسة أشخاص نتيجة تحطم طائرة سياحية في جبال الألب الفرنسية.- وفاة 58 شخصاً بجدري القرود في الكونغو الديمقراطية .22 مايو 2022 م- منظمة الصحة العالمية تعلن تسجيل 92 إصابة مؤكدة بمرض الفيروسي النادر (جدري القرود) في 12 دولة.-ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر، إقليم باتانجاس في جزيرة لوزون الرئيسة الفلبينية.- فريق مانشستر سيتي يُتوَّجُ ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تغلبه على أستو فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين 3-2.23 مايو 2022- الكويت تفتتح دورة ألعاب الخليج الثالثة بمشاركة أكثر من 1500 رياضي ورياضية.مصرع 7 أشخاص إثر اندلاع النار في عبّارة عالية السرعة تقل 134 شخصاً في الفلبين.- رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي يؤدي اليمين الدستورية ليصبح رئيس الوزراء الحادي والثلاثين في تاريخ أستراليا.24 مايو 2022 م- إعادة انتخاب الدكتور تيدروس أدهانوم مديراً عاماً لمنظمة الصحة العالمية لولاية ثانية مدتها خمس سنوات كمدير عام للمنظمة.- مسلح يقتل 21 شخصاً في إطلاق نار بمدرسة ابتدائية في ولاية تكساس الأمريكية.-دولة الإمارات ترصد أول حالة لجدري القردة في الدولة.25 مايو 2022 م- كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ باليستية نحو البحر الشرقي.- البرلمان الفلبيني يعلن فوز فرديناند ماركوس الابن برئاسة البلاد ليصبح الرئيس رقم 17 للفلبين.- سقط أكثر من 12 شخصاً بين قتيل وجريح في سلسلة من انفجارات استهدفت مدنيين في العاصمة كابل، وولاية بلخ الواقعة شمالي البلاد أفغانستان.26 مايو 2022 م- زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب المكسيك.- مصرع 11 رضيعاً جراء اندلاع حريق بمستشفى في السنغال.- زلزال بقوة 7,2 درجات يضرب جنوب البيرو.- لقي 31 شخصاً مصرعهم إثر تدافع للحصول على الطعام بمحافظة ريفرز بجنوب نيجيريا.28 مايو 2022- لقي ما لا يقل عن 79 شخصاً حتفهم في ولاية بيرنامبوكو بشمال شرق البرازيل بسبب الانهيارات الأرضية التي وقعت عقب هطول أمطار غزيرة .29 مايو 2022- فريق ريال مدريد يحقق لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه بهدف مقابل لا شيء 1-0، على نظيره ليفربول في المباراة النهائية التي أقيمت بملعب دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس.-السلطات النيبالية تعلن عن فقد الاتصال بطائرة ركاب تديرها شركة طيران خاصة في النيبال، وعلى متنها 22 شخصاً.30 مايو 2022السلطات النيبالية تؤكد تحطم طائرة الركاب المفقودة على سفوح جبال الهيمالايا النيبالية، وذلك بعد يوم من فقدانها، ومقتل جميع الركاب على متنها.31 مايو 2022 م- ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر، سواحل مقاطعة لامبونغ الواقعة في جزيرة سومطرة الإندونيسية.- القوات الكاميرونية تتمكن من تحرير السيناتورة المختطفة إليزابيث ريجين موندي وعدد من الرهائن الآخرين في غارة أسفرت عن مقتل 12 إرهابياً .أحداث شهر يونيو من عام 2022 م01- يونيو 2022 م-عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال.- زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جنوب غرب الصين.- الإماراتُ العربية المتحدة تسجل أربعَ حالاتِ إصابةٍ جديدةٍ بمرض "جدري القردة"، ليرتفع عددُ الإصابات المسجلة فيها إلى ثمان حالات.02- يونيو 2022 م-مقتل 24 مدنياً وأصابه نحو 60 آخرين بجروح على أيدي انفصاليين مسلحين في جنوب غرب الكاميرون.- المملكة العربية السعودية ترحب بإعلان المبعوث الأممي لليمن تمديد فترة الهدنة إلى شهرين .- وقوع هجوم على قافلة لوجستية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي.- الولايات المتحدة الأمريكية ترصدُ 19 إصابةً بجدري القردة في عشر ولايات.03- يونيو 2022م- الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بدور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، في تمديد الهدنة في اليمن إلى شهرين إضافيين.- مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات في حادث قطار بجنوب ألمانيا.04- يونيو 2022 م- ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر منطقة جنوب غرب الأحمدي بالكويت .- لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون في انفجار في مصنع كيماويات بمنطقة هابور شمالي الهند .05- يونيو 2022 م- كوريا الشمالية تطلق ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان .- زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية .- رابطة العالم الإسلامي تدين تصريحات المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات المسيئة لجناب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم.06- يونيو 2022 م- الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب تُصنف بشكل مشترك حزمة واسعة من أسماء ممولي الإرهاب.- البرلمانُ العربيُّ يعبر عن إدانته الشديدة ورفضه تصريحات المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، المسيئة للرسولِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، مؤكداً أنَّ مثلَ هذهِ التصريحاتِ تؤدي إلى حالة من الاحتقان والكراهية.- الوكالةُ الدوليةُ للطاقة الذرية تؤكدُ أنَّ إيرانَ لم تُفَسِّرْ بمصداقية استنتاجاتِ الوكالة حول ثلاثة مواقعَ نوويةٍ غيرِ معلنةٍ08- يونيو 2022 م- ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر ، مقاطعة دافاو أورينتال جنوب الفلبين.- منظمة الصحة العالمية تؤكد الإبلاغ عن 780 حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة من 27 بلداً .- إصابة ثلاثة أشخاص جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة شمال العراقي .09- يونيو 2022 م-الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتبنى قراراً ينتقد إيران على عدم تعاونها الكافي مع الوكالة.- المملكة العربية السعودية تقدم منحة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لدعم الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان .- الولايات المتحدة الأمريكية ترصد 40 إصابة بجدري القردة في خمس عشرة ولاية أمريكية.10- يونيو 2022 م- زلزالان بقوة 5.8 درجات يضربان مقاطعة سيتشوان الصينية .-خروج مسيرات حاشدة في مختلف أنحاء الهند احتجاجاً على التصريحات المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الصادرة عن مسؤولين في الحزب الحاكم.11- يونيو 2022 م- مقتلُ أربعةِ أشخاصٍ في هجومٍ بقنبلة استهدفَ حافلةً صغيرةً في كابل. بالعاصمة الأفغانية.12- يونيو 2022 م- أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن تقديم المملكة العربية السعودية مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي للإسهام في مواجهة التهديد القائم من ناقلة النفط "صافر" الراسية في ساحل البحر الأحمر شمال مدينة الحديدة اليمنية.- بدأت مراكز الاقتراع فتح أبوابها أمام نحو 48 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى للانتخابات التشريعية في فرنسا .- زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب إقليم جاوة الشرقية الإندونيسي .13- يونيو 2022 م- أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم مرسوماً بتعديل وزاري.- ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر ولاية وان شرقي تركيا.15- يونيو 2022 م- الحكومةُ التوغوليةُ تعلنُ حالةَ طوارئ في شمال البلاد بعد أن شهدت هجومين مسلحين غير مسبوقين .- الولايات المتحدة الأمريكية ترصد 72 إصابة بجدري القردة في ثمان عشرة ولاية.16- يونيو 2022 م- ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر ، مقاطعة "إيلوكوس سور" شمال الفلبين.17- يونيو 2022 م- وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحق عميلين تابعين لميليشيا حزب الله الإرهابي، لدورهما في الهجوم الإرهابي الذي تسبب في مقتل اثنين وعشرين شخصاً من بينهم دولة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري -رحمه الله- وجرح 226 شخصاً.- ضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر الأجزاء الشمالية من باكستان .19- يونيو 2022 م- توج المنتخب السعودي الأولمبي، بلقب كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، للمرة الأولى في تاريخه. وذلك بعد الفوز على أوزبكستان بنتيجة (2 - 0).- لقى شخصان على الأقل مصرعَهما نتيجةَ انفجار سيارة في العاصمة الأفغانية كابل.20- يونيو 2022 م- المرشح اليساري غوستافو بيترو يفوز بالانتخابات الرئاسية في كولومبيا حاصدًا 50,47% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات .- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد يصل إلى القاهرة وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في مقدمة مستقبلية.21- يونيو 2022 م- مصرع 137 شخصاً بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة شمال الهند .- التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة.- مصرع أكثر من 250 شخصاً جراء زلزال ضرب ولاية بكتيكا قرب الحدود الباكستانية بلغت قوته 5,9 درجات على مقياس ريختر.22- يونيو 2022 م- صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت يعلن حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات عامة.- ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان إلى 1500 شخص، كما ألحق أضراراً بعشرات المنازل وانزلاقاً أرضياً في المنطقة.-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد يلتقي، في العاصمة التركية أنقرة، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.24- يونيو 2022 م- أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا أن خارطة الأمم المتحدة حول ليبيا انتهت "دون نجاح" ، مؤكدًا التزامه بإجراء انتخابات ديمقراطية بدعم من الأمم المتحدة.25- يونيو 2022 م-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد يستقبل دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق. لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي.- مقتل شخص وإصابة ثمانية جراء انفجار في مدينة جاكوب آباد جنوب باكستان.26- يونيو 2022 م- ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، جنوب البيرو.27- يونيو 2022 م- السلطات الأردنية تعلن وفاة 10 أشخاص وإصابة أكثر من 251 جراء تسرب غاز سام في ميناء مدينة العقبة الرئيس جنوب البلاد، إثر سقوط صهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله, مما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع.28- يونيو 2022 م- السلطات الأمريكية تعثر على جثث 46 شخصاً على الأقل يعتقد أنهم مهاجرون غير شرعيين في حاوية شاحنة كانت متوقفة في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس.29- يونيو 2022 م- دول الاتحاد الأوربي تتوصل إلى اتفاق على تأسيس صندوق بقيمة 59 مليار دولارٍ، للتخلص التدريجي من سيارات الوقود الأحفوري بحلول عام 2035, ضمن خطة عمل مشتركة بشأن خمسة قوانين، لخفض انبعاثات ارتفاع درجة حرارة الأرض خلال هذا العقد.- انعقادُ قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الإسبانية مدريد.- انتشالُ 20 جثةً لمهاجرين تُوفُّوا عطشاً على الحدود الليبية التشادية .30- يونيو 2022 م- أعلنت الأمم المتحدة اختتام جولة المحادثات الليبية -التي انعقدت في جنيف على مدى ثلاثة أيّام- دون اتفاق حول جميع النقاط الخلافية المعلقة، لا سيما شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية .- المملكة العربية السعودية تعلن عن تقديم حزمة مشاريع حيوية لليمن ممثلةً بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، وتقديم (200) مليون دولار أمريكي لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء في اليمن، ضمن الدعم الأخوي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بمبلغ إجمالي (3.3) مليارات دولار أمريكي، ويشمل الوديعة السعودية والإماراتية لدعم البنك المركزي في عدن بمبلغ (2) مليار دولار أمريكي، و (900) مليون دولار أمريكي لتمويل صندوق المشتقات النفطية المستدام.أحداث شهر يوليو من عام 2022 م01- يوليو 2022 م-افتتاح اعمال "مؤتمر علماء جنوب شرق أسيا" بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.03- يوليو 2022 م- ضرب زلزال بقوة 5.4 درجاتٍ على مقياس ريختر مقاطعة مانادو في إندونيسيا.-الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يقرر تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي كان من المقرر إقامتها في كوت ديفوار يونيو 2023، لتقام في يناير 2024.04- يوليو 2022 م- قتل 27 شخصاً نتيجة هجومين منفصلين لمسلحين استهدفا مدنيين في شمال شرق بوركينا فاسو.06- يوليو 2022 م-السلطات الباكستانية تعلن حالة الطوارئ في مدينة كويتا بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى وتشريد المئات.-الأطراف اليمنية تجدد التزامها بالهدنة ووقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن وخارجة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.07- يوليو 2022 م-وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية باتفاقتثبيت الهدنة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتؤكد على أهمية فتح المعابرالإنسانية في تعز.08- يوليو 2022 م-أعلن رئيس أنغولا ووسيط المحادثات بين الكونغو الديمقراطية وروانداجواو لورنسو التوصل إلى اتفاق بين البلدين لوقف إطلاق النار وذلك بعد تجدد التوترات بينهما فى شرق الكونغو الديمقراطية.- وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بعد تعرضه لإطلاق النار أثناء كلمته في الحملة الانتخابية في ولاية نارا.09- يوليو 2022 م- إيلينا ريباكينا أول لاعبة من كازاخستان تحرز لقباً في الفردي ببطولة من البطولات الأربع الكبرى في ويمبلدون للتنس بعد فوزها على التونسية أُنس جابر.10- يوليو 2022 م- الناخبون اليابانيون يبدأون التصويت في الانتخابات البرلمانية .11- يوليو 2022 م- ارتفاع ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة المستمرة في باكستان إلى 98 قتيلاً .- بريطانيا تعلن عن صندوق دعم بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني لدعم القطاع النووي المدني في أوكرانيا.12- يوليو 2022 م-المجلس الأوروبي في بروكسل يعتمد الإجراءات القانونية النهائية المطلوبة لضم كرواتيا لمنطقة اليورو .14- يوليو 2022 م- وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية تُعلن عن رصد إصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من خارج المملكة وذلك بمدينة الرياض.15- يوليو 2022 م- زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب الإكوادور .-فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يصل إلى جدة .- الولايات المتحدة الأمريكية، تعلن في كمبالا بأوغندا تقديم أكثر من 592 مليون دولار مساعدات إنسانية لأفريقيا من خلال وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية لشؤون التنمية الدولية (USAID).- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في قصر السلام بجدة ، فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، يلتقي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يعقدان في قصر السلام بجدة، جلسة مباحثات رسمية.- توقيع عقد الربط الكهربائي بين الشبكة الخليجية وشبكة كهرباء جنوب العراق على هامش قمة جدة للأمن والتنمية التي تستضيفها المملكة .16- يوليو 2022م- المملكة العربية السعودية وأمريكا توقعان 18 اتفاقية ومذكرات تعاون في مجالات الفضاء والاستثمار والطاقة والاتصالات والصحة، وذلك على هامش زيارة فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة.- أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية يتوافدون إلى جدة.-أعلنت المملكة العربية السعودية، توقيع اتفاقية أرتميس مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ، للانضمام للتحالف الدولي في مجال الاستكشاف المدني واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية، التي تتضمن أيضاً الانضمام إلى التحالف العالمي لعودة الإنسان مجدداً إلى القمر.-نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله -، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات في جدة، أصحاب الجلالة والفخامة والدولة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، المشاركين في قمة جدة للأمن والتنمية.-نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـحفظه الله ـ، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ، قمة جدة للأمن والتنمية، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والدولة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدةالأمريكية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق.17- يوليو 2022 م- موجة حارة تجتاح أوروبا وحرائق غابات في فرنسا و إسبانيا .-وقع تفجير في فندق بمدينة جوهر جنوب الصومال، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.18- يوليو 2022 م- عقد مسؤولون رفيعو المستوى من حكومة المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، اجتماعاً افتراضياً عبر ـ الاتصال المرئي ـ، لمناقشة الوضع في اليمن.- الجيش العراقي يعلن عن مقتل انتحاري كان يرتدي حزاماً ناسفاً خلال عملية أمنية شمال العاصمة بغداد.- تحطم طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار آدم عبدالله الدولي بالعاصمة الصومالية مقديشو. ونجاه ثلاثين شخصاً كانوا على متنها.- ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر الأجزاء الشمالية من باكستان .19- يوليو 2022- منتخب مصر يُتوّج ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال في نسختها الـ (25) التي استضافتها مصر .- موجة حر استثنائية ترفع درجة الحرارة في بريطانيا لأعلى مستوى في تاريخ المملكة المتحدة التي تتجاوز فيها درجة الحرارة 40 درجة مئوية .- لقي 23 شخصاً مصرعهم، وأصيب 30 آخرون إثر حادث تصادم مروع بين شاحنة "نقل عام" بأخرى "نقل ثقيل" على الطريق الصحراوي جنوب محافظة المنيا.- إجلاءُ أكثر من 100 شخصٍ بسبب حرائق الغابات توسكانا في إيطاليا.20- يوليو 2022 م- مقتل وإصابة 8 من عناصر الشرطة العراقية بهجوم لتنظيم داعش الإرهابي شمال العراق .-فوز الرئيس المؤقت في سريلانكا رانيل ويكريمسينجه بالانتخابات الرئاسية بعد تصويت البرلمان، خلفًا لغوتابا راجابكسا بعد استقالته.21- يوليو 2022م-الرئيس السريلانكي الجديد رانيل ويكريمسينجه يؤدي اليمين الدستورية، بعد انتخابه من البرلمان رئيسًا للبلاد.- رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، يقدم استقالته بعد فشل مجلس الشيوخ في التصويت على الثقة بحكومته بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.-توج فريق الزمالك بلقب بطولة كأس مصر موسم (2020-2021)، بعد فوزه على نظيره الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب القاهرة الدولي.-هجوم يستهدف أحد المنتجعات السياحية في محافظة دهوك بكردستان العراق، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين.- الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يعلن عن حل مجلسي الشيوخ والنواب، الأمر الذي يؤدي تلقائياً إلى إجراء انتخابات مبكرة.22- يوليو 2022 م- مقتل 15 شخصاً وتضرر 23 ألفاً آخرين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في النيجر.23- يوليو 2022 م-لقي 13 شخصاً مصرعَهم، وأُصيبَ 30 شخصاً آخرين في اشتباكات عنيفة اندلعت بين مجموعتين مسلحتين في العاصمة الليبية طرابلس.- منظمة الصحة العالمية تؤكد جدري القرود حالة طوارئ صحية تستدعي القلق الدولي .24- يوليو 2022 م- أعلن الديوان الأميري بدولة الكويت تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيساً لمجلس الوزراء .- بدء عملية التصويت على مشروع "مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية" .25- يوليو 2022 م- الرئيسة الهندية الجديدة دروبادي مورمو تؤدي اليمين الدستورية، لتصبح أول شخص يتولى المنصب من المجموعات العِرقية للسكان الأصليين في الهند .-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ، يعلن عن تصاميم مدينة "ذا لاين"، التي تتمحور حول الإنسان، وتمثل نموذجاً عالمياً رائداً يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة.26- يوليو 2022 م- مقتل 12 شخصاً بسبب الأمطار الغزيرة في مدينة كراتشي الباكستانية .-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد يغادر في زيارة لليونان وفرنسا استجابة للدعوات المقدمة لسموه .27- يوليو 2022 م-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد ـ حفظه الله ـ ودولة رئيس وزراء جمهورية ألبانيا إيدي راما، يعقدان اجتماعاً موسعاً في العاصمة اليونانية أثينا.- ضرب زلزال بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر شمال الفلبين، ما أدى إلى وفاة أربعة أشخاص ووقوع أضرار مادية.- الصين تطلق 6 أقمار صناعية جديدة لتجربة تكنولوجيا الفضاء.- مقتل 12 شخصاً في هجوم نفذه انتحاري استهدف مقر إدارة مدينة مركا الصومالية.-مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على استفتاء 25 يوليو يحصل على نسبة 94.60 % بالموافقة .- زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر يضرب شمال الفلبين وينتج عنه خمسة قتلى وأكثر من 100 جريح .- الفيدرالي الأمريكي يقرر رفع سعر الفائدة 75 نقطة، في مسعى لضبط التضخم.28- يوليو 2022 م- زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب شمال تشيلي .- أعلن صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي (آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م)، توقعاته أن يُسجل اقتصاد المملكة العربية السعودية نسبة نمو تصل إلى 7.6% هذا العام؛ كأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصاديات العالم .- نجاح فصل التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" وتحقيق إنجازات جديدة.29- يوليو 2022 م- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ، يلتقي في العاصمة الفرنسية باريس، فخامة الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.30- يوليو 2022 م- الصين تطلق بنجاح مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد .- اقتحام مقر مجلس النواب العراقي من قبل متظاهرين ، على خلفية تأزم الموقفين السياسي والأمني بالعراق.- رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يعلن تعليق عقد جلسات البرلمان حتى إشعار آخر.- دول العالم تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص المصادف ل (30) من يوليو في كل عام .- تضرر نحو 80 ألف شخص بالأمطار الغزيرة والفيضانات في مقاطعة لياونينج شمال شرق الصين.31- يوليو 2022 م- زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرقي نيبال .- حريقُ غابات بجنوب فرنسا يُدَمِّرُ 620 فداناً من أشجار الصنوبر ويُصِيبُ أربعةَ رجالِ إطفاء .أحداث شهر أغسطس من عام 2022 م01 أغسطس 2022 م- لقي 20 عنصراً إرهابياً مصرعهم إثر غارات جوية شنتها القوات المسلحة في بوركينا فاسو.- دولة الكويت تشكل حكومة جديدة تتضمن 12 وزيراً برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.- الأمم المتحدة تؤكد إبحار أول سفينة بأمان من ميناء أوديسا الأوكراني محمّلة بالذرة . متجهةً إلى لبنان، وذلك بموجب اتفاق إسطنبول الذي توصلت إليه الأمم المتحدة.02 أغسطس 2022 مأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري بضربة أمريكية في أفغانستان.- دولة الكويت تعلن ، حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة خلال أشهر.-الحكومةُ اليمنيةُ ترحب بإعلان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ تمديد الهدنة لشهرين إضافيين .03 أغسطس 2022 م- ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة دافاو أورينتال جنوب الفلبين.04 أغسطس 2022 م- ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر، قبالة سواحل محافظة فوكوشيما الواقعة شمال شرقي اليابان،- بنك إنجلترا المركزي يعلن رفع سعر الفائدة الرسمي للمرة السادسة على التوالي من 1.25% إلى 1.75%.05 أغسطس 2022م- ارتفاع عدد وفيات حادثة انفجار شاحنة صهريج الوقود بليبيا إلى 12 شخصاً. وإصابة أكثر من 50 آخرين .06 أغسطس 2022 م-إسرائيل تقصف قطاع غزة وتستهدف المدنيين العزل واستشهاد 15 شخصاً وإصابة 125 آخرين.- مصرع 24 شخصاً وإصابة العشرات جرَّاء فيضانات في النيجر .07 أغسطس 2022 م- ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على غزة إلى 24 شهيداً و 203 جرحى .- المنتخب السعودي لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص يفوز بذهبية كأس العالم والمقامة بمدينة ديترويت الأمريكية، بفوزه في المباراة النهائية على المنتخب الروماني بنتيجة 3-1.- مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار في مدينة جوهر الصومالية.08 أغسطس 2022 م- ارتفاعُ حصيلة الشهداء جرَّاء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 46 شهيداً.-السلطات الانتقالية ومجموعات سياسية عسكرية في تشاد توقع على اتفاق الدوحة للسلام في العاصمة القطرية.09 أغسطس 2022 م- مقتل 17 جندياً في هجوم شنّه مسلحون في مالي .10 أغسطس 2022 م- ريال مدريد يحقق كأس السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه، بفوزه على نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين دون مقابل.- فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، يفتتح دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي تستضيفها مدينة قونية التركية.-الصين تطلق 16 قمراً اصطناعياً جديداً للأغراض التجارية والتصوير الجوي.12 أغسطس 2022 م- رئاسة أمن الدولة: تعقب أحد المطلوبين أمنياً وعند مباشرة إجراءات قبضه بادر بتفجير نفسه بحزام ناسف نتج عنه هلاكه وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن في حي السامر بمحافظة جدة.13 أغسطس 2022 م- مصرع 13 شخصاً وفقدان 6 آخرين جراء الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية.- الكونغرس الأمريكي يصادق على خطة رئيس البلاد جو بايدن الضخمة للمناخ والصحة تزيد قيمتها على 430 مليار دولار أمريكي.- ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة أنتيك جنوبي الفلبين.14 أغسطس 2022 م- مقتل 52 شخصاً وإصابة 25 آخرين جراء الفيضانات في السودان.-اندلاع حريق هائل بأحد الكنائس المصرية ، مما أسفر عن مقتل 41 شخصاً.- مقتل 24 شخصاً جراء الأمطار والفيضانات في جنوب باكستان.15 أغسطس 2022 م- في كينيا فوز نائب الرئيس المنتهية ولايته وليم روتو بمنصب الرئيس في الانتخابات الرئاسية في كينيا.16 أغسطس 2022 م- ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في السودان إلى 75 شخصاً، كما ألحقت أضراراً بآلاف المنازل.17 أغسطس 2022 م- مصرع 19 شخصاً جراء حادث سير في مدينة خريبكة بالمغرب .18 أغسطس 2022 م-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، يستقبل، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان. ويعقدان جلسة مباحثات رسمية ويشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.- مصرع 37 شخصاً نتيجة حرائق غابات في شرق الجزائر.- الرئيس التونسي، قيس سعيّد، يصادق على دستور الجمهورية التونسية الجديد، "دستور 25 يوليو 2022"، وآذن بإصداره.19 أغسطس 2022م-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في جدة، زعيم تيار الحكمة في جمهورية العراق السيد عمار الحكيم.- مقتل 17 شخصاً جراء الأمطار والفيضانات بمقاطعة تشينغهاي بالصين .20 أغسطس 2022 م- حركة الشباب الإرهابية تشن هجوماً على أحد الفنادق وسط العاصمة الصومالية مقديشو بواسطة سيارتين ملغومتين، نتج عنه مقتل 13 مدنياً.-لقي 15 شخصاً مصرعهم في الهند إثر فيضان وانزلاقات أرضية تسببت فيها الأمطار الموسمية التي تضرب الهيمالايا.21 أغسطس 2022 م-القوات الصومالية تنهي هجوماً شنته حركة الشباب الإرهابية على فندق في مقديشو وبقيت متحصنة فيه لأكثر من ثلاثين ساعة.- توج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ، الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك بلقب بطل العـالم للوزن الثقيـل للملاكمة، عقب فوزه على منافسـة البريطاني أنتوني جوشوا بقرار حكمين من ثلاثة، في لقاء "نزال البحر الأحمـر"، الذي أقيم في مدينة جدة.22 أغسطس 2022 م-وقع حادثان مروريان في مدينتي غازي عنتاب وماردين التركية، وأديا إلى وفيات وإصابة العشرات.-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، يوجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي عاجل لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات في السودان.-صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، يوضح في حوار خاص لوكالة بلومبيرغ أن لدى أوبك بلس وسائل تمكنها من التعامل مع التحديات، التي تشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرق مختلفة.23 أغسطس 2022 م- فريق الزمالك يتوج رسمياً بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والـ 14 في تاريخه.24 أغسطس 2022 م- وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية بجميع حاملي بطاقة (هيّا) لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022م، التي ستقام في دولة قطر الشقيقة خلال شهري نوفمبر وديسمبر .- الصين تعلن إلغاء بعض مستحقاتها من الديون على 17 دولة أفريقية .25 أغسطس 2022 م-خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، يوجهه باستثمار مبلغ مليار دولار في جمهورية باكستان الشقيقة، وذلك تأكيداً على موقف المملكة الداعم لاقتصاد جمهورية باكستان وشعبها الشقيق.26 أغسطس 2022 م- الأمم المتحدة تعلن وفاة 22 شخصاً وتأثر 340 ألفاً آخرين جراء الفيضانات في تشاد .27 أغسطس 2022 م-الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي يناشد شعب بلاده والمقيمين في الخارج والمجتمع الدولي لتقديم المساعدات للمتضررين من الفيضانات العارمة التي اجتاحت باكستان.- رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو يعلن تقديم تمويل بنحو 30 مليار لدول القارة الأفريقية خلال السنوات الثلاث القادمة.- حزب "الحركة الشعبية لتحرير أنجولا" الحزب الحاكم في أنغولا يعلن فوزه بالانتخابات .زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جزيرة لوزون الفلبينية .29 أغسطس 2022 م- ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر إقليم سومطرة الغربية في إندونيسيا. في ثالث زلزال يضرب المنطقة هذا اليوم .-العراق يعلن فرض حظر التجول في بغداد ومجلس الوزراء يعلّق جلساته، بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل في القصر الحكومي.30 أغسطس 2022 م- تعرّضت المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد ، لقصف بأربعة صواريخ. سقطت في المجمع السكني.-ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي تجتاح باكستان إلى 1162 شخصاً .31 أغسطس 2022 م- رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي يشكل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين حيث شهدت العاصمة بغداد مواجهات دامية.-الجيش الأردني يعلن تحطم طائرة مقاتلة ونجاة قائدها خلال قيامه بجولة تدريبية جنوبي البلاد.- صنّفت المملكة العربية السعودية، (5) خمسة أفراد؛ لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيا "الحوثي" الإرهابية، المدعومة من إيران.- إعلان حالة الجفاف في مناطق من جنوب غرب بريطانيا جراء موجة الحر الشديد التي أدت بدورها لأسوء موجة جفاف تشهدها بريطانيا منذ تسعين عامًا.أحداث شهر سبتمبر من عام 2022 م01 سبتمبر 2022 م- ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 1314 قتيلاً و3641 جريحاً.- تعليق حركة المرور في مضيق البوسفور بسبب جنوح سفينة شحن .02 سبتمبر 2022 م- وقع انفجار خارج مسجد في مدينة هرات غرب أفغانستان أدى إلى مقتل 18 شخصاً .- المملكة المتحدة ترصد سلالة جديدة من فيروس جدري القرود .03 سبتمبر 2022 م-نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين السيدة كريستينا كيرشنر تتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة.04 سبتمبر 2022 م- المملكة العربية السعودية تعلن تبرعها بمبلغ 3.5 ملايين دولار لمبادرتي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (رينول-2 وزودياك) لدعم جهود ضمان الاستخدام الآمن والسلمي للتقنية النووية.- ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر، ولاية ننغرهار شرق أفغانستان، ما أدى إلى وفاة 6 أشخاص.05 سبتمبر 2022 م- مقتل 10 أشخاص بحوادث طعن في إقليم ساسكاتشيوان بكندا .- ضرب زلزال بلغت قوته 6,6 درجات إقليم سيتشوان الجبلي جنوب غرب الصين.-وزيرة الخارجية ليز تروس تفوز برئاسة حزب المحافظين، وستصبح رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة خلفاً لبوريس جونسون.- ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات في السودان إلى 112 قتيلاً ، كما دمرت عشرات آلاف المنازل.- مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية في سفارة روسيا لدى أفغانستان جراء انفجار في كابول .06 سبتمبر 2022 م-ضرب زلزال محافظة لودينغ التابعة لمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.- قُتل 35 مدنياً على الأقل وأصيب 37 آخرون بانفجار عبوة ناسفة لدى مرور قافلة تموين في شمال بوركينا فاسو.-ليز تراس تتسلم رسمياً رئاسة وزراء بريطانيا، عقب استقبالها من قبل الملكة إليزابيث الثانية في قلعة بالمورال بإسكتلندا، حيث طلبت منها تشكيل حكومة جديدة.7 سبتمبر 2022 م-مدينة تشينجدو الصينية تمدد إغلاقاً في معظم المناطق للحد من تفشي كورونا.-إيران تنفذ هجوماً إلكترونياً استهدف الحكومة الألبانية، مما تسبب في إتلاف البيانات وعرقلة الخدمات الحكومية الأساسية.08 سبتمبر 2022 م- قصر باكنغهام يعلن في بيانٍ وفاة الملكة إليزابيث الثانية في قصر بالمورال باسكتلندا، عن عمر يناهز 96 عاماً، بعد أن حكمت لمدة 70 عاماً.- تُوج منتخب الجزائر بلقب النسخة الرابعة، لبطولة كأس العرب للناشئين 2022 بعد فوزه على منتخب المغرب بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة النهائية التي أقيمت في الجزائر .- أصدر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أمراً ملكياً بتحديد يوم الـ 12 من شهر نوفمبر موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية.9 سبتمبر 2022 م- منظمة الأمم المتحدة، تعقد، أعمال أول مؤتمر معني بضحايا الإرهاب، بعنوان "النهوض بحقوق واحتياجات ضحايا الإرهاب".- وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالبيان الصادر من الحكومة الشرعية اليمنية بشأن الموافقة الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة السماح بدخول عددٍ من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة.10 سبتمبر 2022 م- فريق الهلال يحقق لقب كأس سوبر لوسيل لكرة القدم بفوزه على الزمالك المصري ( 4-1 ) بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمعهما على أستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.- زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب منطقة بابوا في إندونيسيا.- جرت في بريطانيا المراسم الرسمية لتنصيب الملك تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا خلفاً لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية .ارتفاع حصيلة ضحايا الفياضات في باكستان إلى 1396 قتيلاً.11 سبتمبر 2022 م- ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر غرب إندونيسيا، مما تسبب في حدوث بعض الأضرار بالممتلكات.- وصول التوأم السيامي العراقي "عمر وعلي" إلى الرياض ، برفقة والديهما، قادمين من جمهورية العراق، حيث نُقلَ التوأمُ فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.12 سبتمبر 2022 م- زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب جنوب الفلبين.13 سبتمبر 2022 م-انطلاق أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية" بحضور أكثر من 10 آلاف شخص و200 متحدث من 90 دولة يمثّلون صانعي السياسات في مجال الذكاء الاصطناعي ورؤساء كبرى الشركات التقنية في العالم، وذلك بمقر مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.14 سبتمبر 2022 م- إصابة 13 شخصاً جراء انفجار بمحطة وقود جنوب ليبيا.-صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يعقدان جلسة مباحثات رسمية، بالديوان الأميري.- إصابة سبعة أشخاص جراء انفجار استهدف مركزاً للشرطة شمال غرب باكستان .15 سبتمبر 2022 م- ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 1486 قتيلاً .16 سبتمبر 2022 م- البحرين تسجّل أول إصابة بجدري القرود .- مصرع شخص وإصابة 13 جراء انفجار في مدنية كويتا جنوب غرب باكستان.17 سبتمبر 2022 م- لقي 17 شخصاً مصرعهم، وأصيب 7 آخرون بجروح إثر انهيار أرضي نتيجة هطول الأمطار الغزيرة غرب نيبال.- قتل 35 عنصراً من الميليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية للجيش الوطني الصومالي .- أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف توقيع قانون يقضي بإعادة تسمية العاصمة نور سلطان إلى أستانا، ومرسوم آخر بتمديد فترة الرئاسة إلى سبع سنوات .- قدمت المملكة العربية السعودية لمكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات دعماً مالياً بمبلغ مليون دولار أمريكي لخطة عمل وأنشطة وبرامج المكتب.18 سبتمبر 2022 م- ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات على مقياس ريشتر جنوب شرق تايوان، ما تسبب في تعليق شبكة المترو، دون وقوع خسائر في الأرواح.- لقي 27 شخصاً مصرعهم إثر انقلاب حافلة في جنوب غرب الصين، في أكبر حادث سير مميت تشهده الصين هذا العام.19 سبتمبر 2022 م- منظمة التعاون الإسلامي تطالبُ مجلسَ الأمن بالموافقة الفورية على عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.- زلزال بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر يضرب ولاية ميتشواكان المكسيكية .20 سبتمبر 2022 م- أوغندا تعلن عن تفشي جائحة إيبولا .- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ، يستقبل في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، السيد رستم اومرييف المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني.22 سبتمبر 2022 م- صدور بيان سعودي أمريكي فرنسي لمناقشة الملف اللبناني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أكد فيه وزراء خارجية تلك الدول على دعم لبنان وأمنه واستقراره .- ضرب زلزال بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر ولاية ميتشواكان غرب المكسيك.23 سبتمبر 2022 م- زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب ساحل جزيرة سومطرة الإندونيسية25 سبتمبر 2022 م- الإيطاليون يبدأون عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية .- مصرع 24 شخصاً جرّاء غرق مركب في بنغلادش.26 سبتمبر 2022 م- مقتل 15 شخصاً في هجوم بالرشاشات على مصلين بمسجد بشمال غربي نيجيريا.- قتل 13 شخصاً بينهم سبعة أطفال عندما أطلق مسلح النار على مدرسة في مدينة إيجيفسك وسط روسيا .27 سبتمبر 2022 م- الجيش الصومالي يعلن مقتل 11 من عناصر مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية نفذها بمحافظة هيران وسط البلاد.28 سبتمبر 2022 م- زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب غربي المكسيك.- صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، يلتقي، جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، بالقصر الإمبراطوري في العاصمة طوكيو.- إصابة 7 عناصر أمنية عراقية بقصف استهدف المنطقة الخضراء.- أعلن جيش الكونغو الديمقراطية عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصاً جراء تحطم طائرتي هليكوبتر عسكريتين أوغنديتين شرق البلاد.29 سبتمبر 2022 م- المواطنون الكويتيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار 50 نائباً لمجلس الأمة.-مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في قصف مدفعي إيراني لعده مناطق في إقليم كردستان بجمهورية العراق .-الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن يوافق، على إعلان وقوع كارثة كبرى في ولاية فلوريدا جراء إعصار إيان .30 سبتمبر 2022 م- ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 1663 قتيلاً .أحداث شهر أكتوبر من عام 2022 م01 أكتوبر 2022 م- ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر إقليم سومطرة الشمالية غرب إندونيسيا.-البرلمان العربي يعلن إعادة انتخاب عادل عبد الرحمن العسومي لرئاسة البرلمان في دورة جديدة مدتها عامين بموجب النظام الأساسي للبرلمان، وذلك بعد حصوله على 51 صوتاً.- أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف" باتريس موتسيبي، قرار الاتحاد القاضي بسحب استضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية للعام 2025 من دولة غينيا كوناكري، بسبب ضعف جاهزية البلاد لتنظيم البطولة الأفريقية، وسير عملية الاستعداد بوتيرة بطيئة.- ضربَ زلزالٌ بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، مقاطعةَ ميازاكي اليابانية.02 أكتوبر 2022 م- مقتل 127 شخصاً وإصابة 180 آخرين خلال تدافع للجماهير أثناء مباراة لكرة القدم في دوري الدرجة الأولى الإندونيسي.- الإعصار "إيان" في ولاية فلوريدا بجنوب الولايات المتحدة الأمريكية، يسفر عن مقتل 44 شخصاً.-الناخبون في البرازيل يبدأون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.-انقلاب في بوركينافاسو ، وهو الثاني بالبلاد في خلال 8 أشهر .- افتتاح بطولة العالم للغوص الحر في مدينة كاش التركية.03 أكتوبر 2022 م- مصرع 10 أشخاص بينهم مسؤولون إقليميون إثر تفجيرين انتحاريين في مدينة بلدوين الصومالية.04 أكتوبر 2022 م- مصرع عسكريين في تحطم طائرة تابعة للجيش المالي أثناء هبوطها في مطار بمدينة جاو.05 أكتوبر 2022 م- زلزال بقوة 7ر5 درجات يضرب إيران .- مصرع ثلاثة جنود من قوات البعثة الأممية لتحقيق السلام في أفريقيا الوسطى إثر انفجار عبوة ناسفة.06 أكتوبر 2022 م- مجلس الأمن الدولي يحمل الحوثيين مسؤولية عدم التوصل إلى إتفاق هدنة في اليمن ويدرج ثلاثة مسؤولين حوثيين في قائمة العقوبات.- انطلقت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا أعمال القمة الثامنة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين تحت عنوان "برلمانات أقوى من أجل تعافٍ مستدام".- غرق سفينة مهاجرين قبالة جزيرة يونانية يودي بحياة 18 شخصاً.07 أكتوبر 2022 م- ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت أنحاء مختلفة من باكستان جراء الأمطار الموسمية الغزيرة إلى 1700 قتيل .08 أكتوبر 2022 م- مقتل 14 إرهابياً في عملية للجيش الصومالي جنوب البلاد.09 أكتوبر 2022 م- زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب مدينة باتراس غربي اليونان.- كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر .- السلطات الفرنسية تنقذ أكثر من 360 مهاجراً كانوا يحاولون عبور بحر المانش من فرنسا للوصول إلى إنجلترا على متن مراكب صغيرة.10 أكتوبر 2022 م- لقي 76 شخصاً مصرعهم عندما غرق قاربهم في ولاية أنامبرا بجنوب شرق نيجيريا .- رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب يحل البرلمان ، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة.مصرع 14 شخصاً في السلفادور وهندوراس بسبب العاصفة "جوليا" .12 أكتوبر 2022 م- مصرع 40 شخصاً إثر انقلاب قارب شمال غربي الكونغو الديمقراطية.- تعرض حقل للغاز شمال العراق إلى هجوم صاروخي.13 أكتوبر 2022 مصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن حكومة المملكة العربية السعودية تعرب عن رفضها التام للتصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج، وتؤكد أن مخرجات اجتماعات المجموعة يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء.- البرلمان العراقي ينتخبُ عبدَاللطيف رشيد رئيساً جديداً للعراق .- وَقَّعَت مختلف الفصائل الفلسطينية (إعلان الجزائر) عقب مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية الذي استضافته الجزائر.14 أكتوبر 2022- الجامعة العربية تعرب عن رفضها للتصريحات الصادرة ضد المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس .- مقتل خمسة أشخاص إثر إطلاق نار على متنزهين بحديقة في ولاية نورث كارولينا الأمريكية.15 أكتوبر 2022 م- مصرع 42 شخصاً إثر انفجار بمنجم شمال تركيا .- الصين تطلق بنجاح قمراً صناعياً جديداً للاستشعار عن بعد.-أودت الفيضانات واسعة النطاق في نيجيريا بحياة أكثر من 500 شخص، فيما غمرت المياه نحو 90 ألف منزل، كما عرقلت إمدادات الغذاء والوقود.- مصر تسجل هزة أرضية بقوة 2ر3 درجات على مقياس ريختر.- النقيب إبراهيم تراوري يوقع على ميثاق المرحلة الانتقالية، ووثيقة تؤكد تعيينه رئيساً انتقالياً لبوركينافاسو ، إلى حين انتخاب رئيس جديد في يوليو 2024.- مقتل 10 أشخاص في انفجار لغم بضواحي العاصمة مقديشو.16 أكتوبر 2022 م-صدر في دولة الكويت مرسوم أميري بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.- قُتِل 11 شخصاً، بينهم ثلاثة جنود في هجوم شنه مسلحون شمال بوركينا فاسو.-وقوع تفجير استهدف حافلة ركاب في جمهورية مالي.17 أكتوبر 2022 م- الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس الوزراء بدولة الكويت يؤدي والوزراء الجدد، اليوم، اليمين الدستورية أمام الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد.-الفيضانات تقتل أكثر من 600 شخص في نيجيريا ، وذلك وفق حصيلة رسمية نشرتها الحكومة النيجيرية.18 أكتوبر 2022 م- الأمم المتحدة، تعلن مقتل 13 شخصاً وإصابة 24 آخرين، إثر تجدد قتال قبلي في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان.- مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية الأولى يزكي النائب أحمد عبدالعزيز السعدون رئيساً للمجلس للفصل التشريعي الـ 17.-البرلمان العربي يشيد بقرار أستراليا التراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل .- إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات متفرقة بالضفة الغربية وغزة.19 أكتوبر 2022 م- ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر ، جزيرة مينداناو في الفلبين.- بريطانيا تسجل أعلى تضخم لها منذ أربعين عاماً عند 10.1 .20 أكتوبر 2022 م-مقتل 50 مسلحاً في غارات جوية للجيش المالي بمنطقة تساليت شمال منطقة كيدال.- أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد - حفظه الله -، انطلاق النسخة الثانية من "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" يوم 7 نوفمبر و"منتدى مبادرة السعودية الخضراء" يومي 11 و12 نوفمبر في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.-إثيوبيا تعلن بدء مفاوضات السلام مع جبهة تحرير تيجراي .- رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس تعلن استقالتها من زعامة حزب المحافظين، ومن ثمّ من منصبها، وذلك بعد 45 يوماً فقط.- مقتل 30 شخصاً ، من بينهم حوالي 10 من عناصر الأمن خلال اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في تشاد.21 أكتوبر 2022 م- زلزال بقوة 1ر5 درجات يضرب محافظة فوكوشيما اليابانية.- إعلان حالة الطوارئ بولاية النيل الأزرق السودانية ، وذلك على خلفية أحداث العنف التي يشهدها الإقليم والتي خلّفت عدداً كبيراً من الضحايا.22 أكتوبر 2022 م- أدت جيورجيا ميلوني زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" ، اليمين الدستورية ، رئيسةً لوزراء البلاد، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ إيطاليا .-الميليشيا الحوثية الإرهابية تستهدف ميناء الضبة النفطي في حضرموت بطائرتين مسيرتين.23 أكتوبر 2022 م- ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر ، إقليم أنتوفاغاستا الواقع شمال تشيلي.-انتُخب الرئيس الصيني شي جين بينغ أميناً عاماً للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني.- روسيا تطلق صاروخاً يحمل ثلاثة أقمار اصطناعية للاتصالات .24 أكتوبر 2022 م- لقي طياران مصرعهما في حادث تحطم طائرة عسكرية إثر سقوطها فوق بناية بمدينة إيركوتسك جنوب روسيا .-فريق ماغديبورغ الألماني يتوج بلقب بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" 2022. في ختام منافسات البطولة التي استضافتها المملكة.- زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب شمال غرب الصين.- جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان يصل، إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية.- مقتل 9 أشخاص في هجوم على فندق بالصومال .- فوز وزير المالية السابق ريشي سوناك بزعامة حزب المحافظين، ليتولى بذلك رئاسة الوزراء في بريطانيا خلفًا لليز تراس التي استقالت من منصبها.-الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين و السُلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان يبحثان العلاقات بن البلدين ويشهدان توقيع مذكرات تفاهم.25 أكتوبر 2022 م- مقتل عشرة عسكريين في هجوم إرهابي في بوركينافاسو .- استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية.- اتفقت دولتا السودان وجنوب السودان على خارطة طريق لإيجاد الحل النهائي لقضية منطقة " آبيي" الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا.- ارتفاع عدد ضحايا اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس لـ 4 شهداء و21 مصاباً.- حريق في سفينة إندونيسية يؤدي إلى مقتل 14 شخصاً.- بدأت في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض أعمال الدورة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار، تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية.. تمكين نظام عالمي جديد"، وذلك بمشاركة 6000 مشارك من دول العالم.- إعصار سيترانج يودي بحياة 9 أشخاص في بنجلاديش.- زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب جزيرة لوزون الفلبينية.26 أكتوبر 2022 م- بدء محادثات سلام، في عاصمة جنوب أفريقيا بريتوريا بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي .- ضرب زلزال بلغت قوته 4ر6 درجات على مقياس ريختر شمال الفلبين وأسفر عن إصابة 26 شخصاً وألحق أضراراً بالمنازل والبنية التحتية العامة.- وصول أولى دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية إلى محافظة عدن لمساعدتها في توفير المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في أنحاء الجمهورية اليمنية.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ، يعلن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية في كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان بقيمة 90 مليار ريال (24 مليار دولار أمريكي).-‎الجزائر تتسلم الرئاسة الدورية للقمة العربية .- قطر تلغي شرط إجراء فحص (كوفيد-19) قبل السفر إليها استعداداً للمونديال.27 أكتوبر 2022 م- الحكومة المصرية تعلن عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد تصل تكلفته إلى 3 مليارات دولار أمريكي من أجل تمويل الموازنة المصرية.28 أكتوبر 2022 م- مصرع 67 شخصاً في فيضانات اجتاحت جنوب الفلبين.- توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب السوبر المصري، بعد فوزه على غريمه التقليدي نادي الزمالك بهدفين نظيفين. بملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.- كوريا الشمالية، تطلق، صاروخين باليستيين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي.-افتتاح النسخة الأولى 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المرتبطة بتنظيم القاعدة.- انطلاق النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وسط مشاركة واسعة من كبار القادة في العالم.08 نوفمبر 2022 مالناخبون الأمريكيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات النصفية، والتي سيكون لها تأثير كبير على آخر عامين من فترة رئاسة الرئيس جو بايدن.- الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يعلن إطلاق مبادرة "المنتدى العالمي للهيدروجين الأخضر".09 نوفمبر 2022 م- ضرب زلزال بلغت قوته 3ر6 درجات على مقياس ريختر نيبال .صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، يفتتح أعمال النسخة الثانية من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، تحت شعار "إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية".- مقتل 100 مسلح في عملية عسكرية بالصومال .10 نوفمبر 2022 م- الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27 في شرم الشيخ.12 نوفمبر 2022 مصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة يعلن خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء عن ثلاثة مشاريع جديدة في مجال العمل المناخي.- ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر, وسط تشيلي.13 نوفمبر 2022 م- بدء أعمال الاجتماع البرلماني العالمي بمشاركة أكثر من 60 دولة، بمدينة شرم الشيخ .- مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين في انفجار ، وقع بمنطقة تقسيم في مدينة إسطنبول شمال غرب تركيا.14 نوفمبر 2022 م- هبوط طائرة ركاب تقل أكثر من 200 شخص في مدينة ألمانية بعد تهديد بوجود قنبلة. حيث كانت في طريقها من بولندا إلى لندن.- زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب شمال اليابان.- الأمم المتحدة تسلم المساعدات الإنسانية إلى آلاف المدنيين في مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا.-الرئيس الأمريكي جون بايدن يلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ ، وذلك على هامش قمة العشرين والتي تقام في العامة الإندونيسية بالي .- صدور بيان بريطاني أوروبي أمريكي حول الأمن الغذائي العالمي .15 نوفمبر 2022 م- بدء أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا .- مقتل شخصين جراء سقوط صاروخين في بولندا .16 نوفمبر 2022 م- ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب جزيرة سومطرة الإندونيسية .- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد يعلن تكفّل المملكة بترميم المركز الإسلامي في جاكرتا بعد تعرض أجزاء كبيرة منه لحادث حريق .وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تطلق أولى رحلاتها لاستكشاف القمر ضمن اتفاقية أرتميس .- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد يصل، إلى العاصمة سيئول بجمهورية كوريا، في زيارة رسمية.17 نوفمبر 2022 م- الحزب الجمهوري يحقق الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي بعد تأمينه 218 مقعداً من أصل 435 مقعداً .- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد يصل إلى مملكة تايلند في زيارة رسمية.- بريطانيا تعلن رفع الضرائب وخفض الإنفاق بـ55 مليار جنيه إسترليني؛ لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة، وإعادة بناء الاقتصاد البريطاني, وتحقيق الاستقرار والنمو والخدمات العامة.18 نوفمبر 2022 م- مصرع 21 فلسطينياً في حريق ببناية سكنية بقطاع غزة.- ضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجات على مقياس ريختر ، قبالة سواحل غرب إندونيسيا .19 نوفمبر 2022 م- انطلاق عملية الاقتراع بالانتخابات العامة في ماليزيا بالانتخابات الخامسة عشر التي تشهدها البلاد، منذ استقلالها قبل أكثر من 60 عاماً.- ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر، إقليم فالبارايسو الواقع في وسط تشيلي.- بدأ الناخبون في مملكة البحرين ، الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بالانتخابات النيابية والبلدية.- بدء أعمال القمة 18 للفرنكوفونية بجزيرة جربة التونسية ، بحضور أكثر من 33 رئيس دولة ورئيس حكومة و80 وفداً ممثلاً لدول ومنظمات دولية وإقليمية .- ضرب زلزال بقوة 5 درجات إندونيسيا .20 نوفمبر 2022 مافتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 على إستاد البيت بالدوحة.21 نوفمبر 2022 مفوز الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف بولاية ثانية في الانتخابات المبكرة ، بعد أن حصل على 81.31 % من الأصوات.- لقي 310 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات بجروح في زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر ضرب جزيرة جاوا الإندونيسية .- الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين يصدر أمراً ملكياً بقبول استقالة الحكومة وتكليف رئيس مجلس الوزراء بتصريف العاجل من أمور الدولة حتى يتم تشكيل الوزارة الجديدة.-الحكومة العراقية تعرب عن "إدانتها الشديدة" للقصف الإيراني الذي استهدف أحد المواقع بإقليم كردستان العراق.22 نوفمبر 2022 م- 36 قتيلاً في حريق مصنع بمقاطعة خنان الصينية .المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يحقق فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتيني 2-1، في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.- زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب المكسيك .- إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الصهيوني بالضفة الغربية المحتلة .- حكومات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تدين، الخطوات الأخيرة التي اتخذتها إيران، والمتمثلة برفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 %.23 نوفمبر 2022 م- إصابة 50 شخصاً جراء الزلزال في تركيا .- وفاة 26 شخصاً بحمى الضنك في السودان .24 نوفمبر 2022 م- أعلن القصر الوطني في ماليزيا، عن تعيين أنور إبراهيم رئيساً للوزراء الماليزي العاشر.- إصابة شخصين جراء انفجار جنوب غرب باكستان .25 نوفمبر 2022 م- اختطف مسلحون نيجيريون نحو 60 شخصاً في منطقة نائية بمحافظة زامفارا الواقعة شمال غربي نيجيريا.26 نوفمبر 2022 ممصرع طفلين في فيضانات ضربت أنحاء من محافظة كركوك شمالي العراق.27 نوفمبر 2022 م- الجيش الصومالي يعلن إحباط هجوم إرهابي لعناصر ميليشيات مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في منطقة "قايب".- ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات شرقي تشيلي 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عن مصرع 40 عنصراً من حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية بالقرب من مدينة مهداي المجاور للعاصمة مقديشو.03 ديسمبر 2022 م- زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب جاوة الغربية في إندونيسيا.-هجوم مسلح استهدف سفارة جمهورية باكستان الإسلامية في أفغانستان ،ومحاولة اغتيال القائم بأعمال السفارة في العاصمة الأفغانية كابول.04 ديسمبر 2022 م- ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر جزيرة صقلية الإيطالية.- ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا وإجلاء نحو ألفي شخص .05 ديسمبر 2022 م- الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن انسحاب الهند من سباق استضافة كأس آسيا 2027.-توقيع وثيقة الاتفاق الإطاري السياسي بالسودان ، في خطوة أساسية نحو تشكيل حكومة بقيادة مدنية وتحديد الترتيبات الدستورية لتوجيه السودان خلال فترة انتقالية تتوج بالانتخابات.- منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تطلق نداءً للتمويل الطارئ بقيمة 10.3 مليارات دولار؛ لإنقاذ الأطفال المتضررين من النزاعات والكوارث وأزمات المناخ في جميع أنحاء العالم.06 ديسمبر 2022 م-المنتخب المغربي لكرة القدم يحقق إنجازاً غير مسبوق بتأهله للدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم المقامة في قطر ، وذلك بعد تغلبه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح 3-1.- ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر، ولاية أواكساكا جنوب المكسيك.07 ديسمبر 2022 م-أطلقت الصين بنجاح قمراً اصطناعياً جديداً للاختبارات إلى الفضاء.-فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية يصل إلى الرياض، في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية.-وقَّعت شركات سعودية وصينية 34 اتفاقية استثمارية، وذلك في إطار زيارة فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، للمملكة.08 ديسمبر 2022 م- ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر، إقليم جاوة الغربية في إندونيسيا.- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يستقبل في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية. كما عقد سمو ولي العهد وفخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية، جلسة مباحثات رسمية.- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، في قصر اليمامة بالرياض، فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، ويوقعان اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين.- الإعلان عن نجاح الوساطة الإماراتية السعودية المشتركة بشأن الإفراج وتبادل مسجونين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.- عمدة لندن يفعل بروتوكول طوارئ الطقس القاسي (SWEP) تزامناً مع موجة البرد القارس التي تضرب المملكة المتحدة.09 ديسمبر 2022 م-بدء أعمال اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض. ورأس الاجتماع نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.- نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، "قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية"، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية الصين الشعبية، وذلك في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.- نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ، "قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة ورؤساء وفود الدول العربية، وجمهورية الصين الشعبية، وذلك في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.10 ديسمبر 2022 م- ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر، إقليم أنتوفاغاستا شمال تشيلي.- زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين .-كرواتيا تطيح بالبرازيل بركلات الترجيح في ربع نهائي بطولة كأس العالم بقطر ، وتتأهل إلى الدور نصف النهائي.- المنتخب المغربي يتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم في قطر، بعد الفوز على البرتغال بهدف دون مقابل.11 ديسمبر 2022 م- ثوران بركان في غواتيمالا يجبر السلطات على إغلاق مطار "لا أورورا". أكبر مطارات البلاد .12 ديسمبر 2022 م- ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر جنوب غربي المكسيك .- الثلوج تسبب اضرابات واسعة في حركة السير وإلغاء بعض الرحلات الجوية في بريطانيا .- ضرب زلزال بقوة 4,5 درجات على مقياس ريختر مدينة أغادير بالمملكة المغربية.13 ديسمبر 2022 م- الصين تطلق قمرين صناعيين في الفضاء .- مقتل 31 عنصراً من حركة الشباب الإرهابية في الصومال .14 ديسمبر 2022 م- لقي ما لا يقل عن 141 شخصاً مصرعهم جراء فيضانات اجتاحت عاصمة الكونغو كينشاسا.- مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم انتحاري شمال غرب باكستان .15 ديسمبر 2022 م- إصابة 9 أشخاص في هجوم بقنابل يدوية في مقديشو .16 ديسمبر 2022 م- ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة مالوكو شرق إندونيسيا.18 ديسمبر 2022-الأرجنتين تحقق كأس العالم 2022 للمرة الثالثة في تاريخها بعد تغلبها على فرنسا بركلات الترجيح 4-2 في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد لوسيل في قطر.19 ديسمبر 2022 م- إصابة 36 شخصاً جراء تعرض طائرة (إيرباص إيه330)أمريكية لاضطرابات جوية شديدة أثناء توجهها إلى "هونولولو" أكبر مدن ولاية هاواي بالولايات المتحدة الأمريكية.20 ديسمبر 2022 م- بدأت في منطقة البحر الميت جنوب الأردن، أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسخته الثانية بعد اكتمال وصول وفود 12 دولة مشاركة في المؤتمر.- ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية ، وأدى إلى مصرع شخصين .-حكومة تصريف الأعمال الأفغانية تقرر منع الفتيات الأفغانيات من حق التعليم الجامعي .- البنك الدولي يوافق على تمويل بـ 1.69 مليار دولار لدعم المتضررين من الفيضانات في باكستان .- استقبال حافل للمنتخب المغربي بعد تحقيق المركز الرابع في بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر .21 ديسمبر 2022 م-الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يعلن اختيار مدينة الرياض وللمرة الأولى في تاريخها لاستضافة بطولة العالم للكبار لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024م .- المفوضية الأوروبية توافق على خطة دعم الطاقة المتجددة بقيمة 28 مليار يورو، تقدمت بها ألمانيا بهدف تسريع وتيرة التوسع في استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية.-مقتل 9 أشخاص بينهم ثمانية أطفال بهجوم شنه مسلحون على قرية في شرقي الكونغو الديمقراطية.22 ديسمبر 2022 م-أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تعد إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع من خلال إنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية تحفّز تنافسية الابتكار والإبداع وتدعم النمو الاقتصادي لتصبح المملكة رائدةً في مجال الملكية الفكرية.-باكستان وأفغانستان تتفقان خلال اجتماع مسؤولين من البلدين عند منفذ بوابة الصداقة الباكستانية الأفغانية على حل القضايا الحدودية وعمل سياج حدودي .23 ديسمبر 2022 م-اندلاع أعمال عنف في العاصمة الفرنسية باريس ، بعد مقتل ثلاثة أشخاص في مركز ثقافي كردي .25 ديسمبر 2022 م- إصابة 27 شخصاً في حادث انهيار مدرج رياضي في مدينة السادس من أكتوبر بمصر.- انحراف قطار محمل بمادة الأمونيا في صربيا يتسبب بتسمم 51 شخصا .26 ديسمبر 2022 م-المملكة العربية السعودية تحقق المرتبة الأولى عالميًا بين الدول المانحة في تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية (إنسانية وتنموية) خلال العام 2021م .- الحكومة المالية توافق على إطلاق سراح 46 جنديًا من كوت ديفوار كانوا محتجزين لديها منذ خمسة أشهر بعد اتفاقية ثنائية تم التوصل إليها .- مصرع 11 شخصًا وإجلاء الآلاف من منازلهم جراء فيضانات في الفلبين .-مقتل 17 شخصاً في هجوم مسلح من جماعة بوكو حرام; شمال شرقي نيجيريا .27 ديسمبر 2022 م- الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية بسبب العاصفة الثلجية الشديدة.التي خلفت 57 حالة وفاة.- مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء المصرية تسجل زلزالاً بقوة 5 درجات على مقياس ريختر .28 ديسمبر 2022 م- مصرع 25 شخصاً جراء فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الغزيرة في الفلبين .- الصين تخفِّف قيود كورونا على رحلات الطيران المحلية والدولية ابتداءً من 8 يناير 2023.29 ديسمبر 2022 م-وفاة لاعب كرة القدم البرازيلي بيليه عن عمر يناهز 82عاما بعد معاناة مع مرض سرطان القولون.30 ديسمبر 2022م- الرئيس الأمريكي جو بايدن يوقع على قانون الإنفاق الحكومي بقيمة 1،66 تريليون دولار للسنة المالية 2023م .- الرئاسة التونسيه تعلن تمديد حالة الطوارئ ؛ على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة.- اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو ينظم لنادي النصر السعودي في إطار صفقه تمتد إلى عام 2025.31 ديسمبر 2022م- الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ماهية وجود الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين.- المديرية العامة للجوازات تقدم خدمة تجديد جواز السفر السعودي الإلكتروني لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.// انتهى //14:16ت م0028

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