شكرا لقرائتكم خبر عن صراع إنجليزي ألماني للتعاقد مع نجم منتخب المغرب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تسعى أندية الكرة الأوروبية للتعاقد مع العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك من أجل تدعيم صفوفهم والعودة إلى المنافسة على الألقاب من جديد.

بونو على رادار مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ

وكشفت تقارير صحفية على أن هناك إهتمام كبير من جانب العديد من أندية أوروبا، مهتمة بالتعاقد مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق إشبيلية الإسباني.

وأكدت التقارير عبر موقع "فوت ميركاتو" على أن إدارة كلا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبايرن ميونخ الألماني، مهتمين بالتعاقد مع بونو خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأوضحت التقارير على أن اليونايتد والبايرن يتواصلان في الوقت الحالي بوكلاء اللاعب للاستسفار عن فكرة التعاقد معه، من أجل الحصول على خدماته بالمريكاتو القادم.

ويعتبر بونو من أفضل حراس الدوري الإسباني، وبرهن على قدراته العالية مع المنتخب في كأس العالم قطر 2022، بعدما تمكن من قيادة أسود الأطلس إلى نصف النهائي.