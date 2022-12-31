شكرا لقرائتكم الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد” لتمكين متابعات الخليج 365 من استعراض صورة رقمية لجواز سفره والاطلاع على بيانات الجواز.

توفير الحلول الرقمية

وأوضحت الجوازات أن صورة جواز السفر المقدمة عبر منصة “أبشر أفراد” لا تمكّن صاحبها من السفر خارج المملكة، حيث يتوجب إحضار أصل جواز السفر، أو الهوية الوطنية عند السفر لدول الخليج.

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وأكدت استمرارها في تقديم أفضل الخدمات التقنية وتوفير الحلول الرقمية المقدمة للمستفيدين كافة، التي تسهل عليهم إنهاء معاملاتهم إلكترونيًا.