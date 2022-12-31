شكرا لقرائتكم كلية الملك خالد العسكرية تعلن موعد الالتحاق وتسليم الوثائق لحملة الثانوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت كلية الملك خالد العسكرية مُمثلة في لجنة القبول والتسجيل عن موعد الالتحاق لبداية فترة الاستجداد وتسليم أساس الوثائق لحملة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 1444هـ، يمكن الاطلاع على النتائج من خلال الرابط الموضح أدناه.

رابط الاستعلام

وأوضحت كلية الملك خالد العسكرية مُمثلة في لجنة القبول والتسجيل أنه يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي اضغط هنا

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شروط التسجيل

وتشمل شروط القبول في كلية الملك خالد ؛ ما يلي:

ـ أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، يستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

ـ أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ـ أن يكون غير متزوج بأجنبية .

ـ ألا يزيد سن المتقدم، عند بدء العام الدراسي، بموجب بطاقة الهوية الوطنية على 27 سنة لجميع التخصصات، باستثناء الأطباء فلا يزيد سن المتقدم على 30 سنة.

ـ أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى، 165 سم – 52 كجم، والحد الأعلى 188 سم – 95 كجم.

ـ أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بانتظام كلي وألّا يقل تقديره عن (جيد) في التخصصات المطلوبة، وألّا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.

ـ أن يؤدي اختبار “كفايات اللغة الإنجليزية STEP”، الذي يعقد في المركز الوطني للقياس وذلك للتخصصات الصحية، عدا الأطباء.

ـ أن يؤدي اختبار القدرات العامة، الذي يعقده المركز الوطني للقياس، وذلك للتخصصات النظرية فقط.

ـ الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك في جميع التخصصات الطبية والصحية

ـ إنهاء فترة الامتياز للتخصصات الطبية والصحية.

ـ معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم للحاصلين على الشهادة الجامعية من جامعات الخارج.

ـ أن يجتاز جميع إجراءات القبول: اختبارات التخصص، والمقابلة الشخصية، واختبار اللياقة البدنية، والتزكية الأمنية، واختبار كفايات الحرس الوطني.

– أن يجتاز الفحص الطبي ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق له المطالبة بإعادة الكشف الطبي.

ويتاح التسجيل من خلال الرابط، عبر النقر هنا