وظائف بشركة الاتصالات السعودية STC

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، في عدة تخصصات، وذلك وفقاً التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

المسميات الوظيفية:

1- مساعد مدير التطوير التنظيمي

المؤهلات والمتطلبات الوظيفية: بكالوريوس إدارة أعمال ، موارد بشرية

سنوات الخبرة: ( 5-8 ) سنوات

المشاركة في التوصيات بشأن التغييرات في الهيكل التنظيمي الحالي لشركة الاتصالات السعودية، حسبما تطلب ومتى ما تطلب ذلك، بعد تحليل متأني وبحث وتقديم هذه التوصيات للإدارة للاعتماد.

تقييم وتحليل أثر استراتيجيات الشركة الجديدة بشأن الهيكل التنظيمي والتوصية بمبادرات التحسين في الهيكل التنظيمي. التخطيط والتنسيق مع القطاعات وشركاء أعمال الموارد البشرية والتحكم في متطلبات القوى العاملة مع وحدات الأعمال ووحدات الدعم ذات العلاقة، وإجراء تحليل للقوى العاملة، والتحقق من صحة القضايا/ أعمال التنقيح ومناقشتها مع شركاء أعمال الموارد البشرية/ رؤساء الفرق وصياغة حلول عملية. تسهيل تنفيذ الميزانية السنوية المعتمدة للموظفين العاملين بدوام كامل، والقوى العاملة للمقاولين، وضمان عدم اعتماد أي تغيير أو مخصصات جديدة ما لم تتم الموافقة عليها من قبل الإدارة. دعم الموظفين في وضع أهداف أكثر ذكاءً من حيث التوافق مع أهداف العمل والشركة. تقديم الدعم في تنفيذ دورة إدارة أداء كاملة والتنسيق لأجل الحصول على رؤى مستمرة بشأن الأداء طوال السنة. تقديم الدعم في تنفيذ كافة مراحل وضع الأهداف، وعملية التقييم نصف السنوي والسنوي. تعريف وتحديد الأولويات وقياس إسهامات الموارد البشرية في أداء الأعمال، إضافة إلى رصد وزيادة كفاءة الموظفين في تسيير الأعمال.

2- مساعد مدير مكافآت الموظفين المؤهلات والمتطلبات الوظيفية: بكالوريوس إدارة أعمال ، موارد بشرية

سنوات الخبرة: ( 5-6 ) سنوات

خبرة في الموارد البشرية والتطوير التنظيمي ويفضل أن يكون ذلك في صناعة التكنولوجيا / الاتصالات السلكية واللاسلكية طريقة التقديم للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: