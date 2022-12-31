شكرا لقرائتكم “نفح الأمل وسواعد” تنظمان مبادرة لصيانة أجهزة ذوي الإعاقة بحفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نظمت جمعية نفح الأمل لخدمة ذوي الإعاقة بمحافظة حفر الباطن بالتعاون مع جمعية سواعد للإعاقة الحركية مبادرة لخدمة المستفيدين بالمحافظة وتهدف المبادرة إلى صيانة الكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وكبار السن مجانًا عبر فريق فني مختص للصيانة من الجمعية.

وقال مدير الجمعية الأستاذ سعدي الشمري أن المبادرة تهدف إلى صيانة الكراسي المتحركة الكهربائية والعادية بالتعاون مع جمعية سواعد حيث أن الجولة تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة والصيانة قد أقيمت مقر الجمعية، وبلغ عدد الكراسي التي تم إصلاحها 12 كرسياً متحركاً، ورافعه كهربائية.

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دعم ذوي الإعاقة

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية سواعد الأستاذ خالد الهاجري، أن جولة سواعد تشمل محافظات: القطيف والجبيل والخفجي والنعيرية وحفر الباطن، وتقطع الجولة مسافة 1350 كيلومترًا.

وأضاف الهاجري، أن هذه الجولة جاءت مواكبة لليوم العالمي للإعاقة، ونتيجة لاحتياج العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظات البعيدة.