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شكرا لقرائتكم وظائف بشركة أرامكو في عدد من التخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramc)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مصمم تعليمي
- مهندس مشروع كهربائي
- مهندس الأنابيب والصمامات
- أخصائي تطوير أعمال
- مهندس معدات ميكانيكية / دوارة
- محلل التخطيط وإدارة الأداء
- مواصفات رسوم الوسائط
- مهندس بترول
- مستشار فني بحري
- مهندس معدات دوارة
- كبير مستشاري هندسة البترول
- كاتب أعمال
- محلل تقارير الأعمال
- التخطيط المالي وإدارة الأداء
- محلل أمن المعلومات III
- مصمم جرافيك
- محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء
- مستشار وظيفي
- محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء
- مهندس إدارة مكامن النفط
- رئيس الوقود منخفض الكربون
- مهندس إدارة مكامن النفط
- وغيرها
طريقة التقديم:
– للتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية:
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