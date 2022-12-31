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شكرا لقرائتكم وظائف بمركز أرامكو الطبي للجنسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن مركز جونز هوبكنز – أرامكو الطبي، عبر موقعه الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) بمختلف التخصصات الطبية والإدارية، للعمل بفروع المركز في الظهران وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- أخصائي أشعة – الظهران
- طبيب عيون – الظهران
- كبير فنيي تخطيط القلب – الظهران
- مدقق حسابات – الظهران
- أخصائي علاج وظيفي – الظهران
- محقق احتيال – الظهران
- معالج إشعاعي أول – الظهران
- مساعد مبرمج طبي – الظهران
- معالج إشعاعي متقدم – الظهران
طريقة التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
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