شكرا لقرائتكم وظائف بمركز أرامكو الطبي للجنسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مركز جونز هوبكنز – أرامكو الطبي، عبر موقعه الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) بمختلف التخصصات الطبية والإدارية، للعمل بفروع المركز في الظهران وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي أشعة – الظهران طبيب عيون – الظهران كبير فنيي تخطيط القلب – الظهران مدقق حسابات – الظهران أخصائي علاج وظيفي – الظهران محقق احتيال – الظهران معالج إشعاعي أول – الظهران مساعد مبرمج طبي – الظهران معالج إشعاعي متقدم – الظهران طريقة التقديم للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: