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وظائف بمركز أرامكو الطبي للجنسين

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شكرا لقرائتكم وظائف بمركز أرامكو الطبي للجنسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مركز جونز هوبكنز – أرامكو الطبي، عبر موقعه الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) بمختلف التخصصات الطبية والإدارية، للعمل بفروع المركز في الظهران وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. أخصائي أشعة – الظهران
  2. طبيب عيون – الظهران
  3. كبير فنيي تخطيط القلب – الظهران
  4. مدقق حسابات – الظهران
  5. أخصائي علاج وظيفي – الظهران
  6. محقق احتيال – الظهران
  7. معالج إشعاعي أول – الظهران
  8. مساعد مبرمج طبي – الظهران
  9. معالج إشعاعي متقدم – الظهران

طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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