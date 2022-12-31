شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يرد على النصر بصفقة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد مسئولو نادى الهلال السعودي، للدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات القادمة من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب بالفترة المقبلة.

نيمار على أعتاب الهلال السعودي

وكشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي الهلال السعودي، تهتم بالتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأعلن الإعلامي الرياضي عايد العليوي، عم إمكانية انتقال نيمار، إلى نادي الهلال، خلال الفترة القادمة، كـ "تعويض" عن صفقة رونالدو، الذي انتقل إلى صفوف النصر السعودي مساء أمس.

والهلال كان قريبًا من التعاقد مع رونالدو نفسه، في الصيف الماضي، لولا عقوبة حرمانه من التسجيل، على خلفية قضية النجم الدولي محمد كنو.

ووعد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بدعم باقي الأندية السعودية، بصفقات عالمية كبرى، خلال الفترة القادمة.

وكشف العليوي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على أن نيمار، سيتواجد في العاصمة السعودية الرياض، قريبًا للغاية، من بوابة الهلال.

وأكد الإعلامي الرياضي، على أن صفقة النجم البرازيلي الكبير؛ ليست مستحيلة، بل ممكنة جدًا، وأسهل من التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.