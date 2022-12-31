شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يستعد لخطف نجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل مسئولو نادى النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، العمل خلال الفترة المقبلة، على التعاقد مع العديد من الصفقات القوية من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

راموس على دائرة إهتمام النصر السعودي

وكشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي النصر السعودي، تسعى للتعاقد مع النجم الإسباني سيرجيو راموس، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكد الإعلامي خوسيه فيلكس دياز، وهو أول من راهن على توقيع رونالدو لنادي النصر، على اقتراب المدافع الإسباني الكبير سيرجيو راموس، من الانضمام إلى النصر السعودي.

وشدد دياز عبر صحيفة "ماركا" الإسبانية، على أن النصر، يرغب في "جمع" راموس ورونالدو مجددًا؛ بعد أن لعبا معًا، في الفترة من 2009 إلى 2018، بصفوف ريال مدريد.

والجدير بالذكر أن راموس البالغ من العمر "36 سنة"، يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حتى يونيو 2023.