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وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية في 3 مدن

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة التصنيع الوطنية (التصنيع) عبر موقعها الرسمي للتوظيف، عن توفّر شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في عدة تخصصات (الإدارية – الفنية – التقنية – الهندسية – و غيرها ) ؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن (الرياض ، الدمام ، الجبيل)؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

1- المخطط الرابع ، وظيفة تخطيط الصيانة – الدمام

  • درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.
  • خبرة 8 سنوات في التشغيل والصيانة.

2- وظيفة مشرف محلل 2 – الجبيل

  • درجة الزمالة في الكيمياء الصناعية أو مجال ذي صلة في مجال الهندسة / الأجهزة
  • مع 7 سنوات من الخبرة.

3- الاختصاصي الثاني ، وظيفة التدريب الفني – الجبيل

  • شهادة جامعية أو دبلوم مع الخبرة ذات الصلة.
  • خبرة 5 سنوات مع درجة أو 10 سنوات خبرة مع دبلوم أمر مرغوب فيه.

4- مشرف ، وظيفة لواء الإطفاء – الجبيل

  • درجة البكالوريوس في تخصص هندسي: هندسة حريق أو هندسة عامة
  • خبرة لا تقل عن 9 سنوات في خدمة الإنقاذ من الحرائق مع خلفية العمليات في صناعة البتروكيماويات.

5- المهندس الثاني ، وظيفة مشاريع الموقع – الجبيل

  • درجة البكالوريوس في هندسة الأجهزة والتحكم
  • خبرة لا تقل عن 10 سنوات في تصميم الأدوات والتفاصيل الهندسية (PLC ، والمحللون ، ومفاهيم الأجهزة والتحكم ، والتصميم ، والخلفية الهندسية)

6- المهندس الثالث ، وظيفة سلامة العمليات – الجبيل

  • بكالوريوس في الهندسة الكيميائية أو هندسة سلامة العمليات
  • خبرة 4 – 6 سنوات خبرة

7- الضابط الرابع ، وظيفة مناولة المستودعات – الدمام

  • دبلوم في إدارة المكاتب
  • من المستحسن خبرة سنة واحدة لحاملي درجة البكالوريوس أو عامين من الخبرة لحاملي الدبلوم.

8- وظيفة مراقب الجرد – جازان

  • دبلوم في سلسلة التوريد أو ذات صلة
  • خبرة لا تقل عن 3 سنوات في القطاع الصناعي بالعمل مع SAP وتخطيط المواد.

طريقة التقديم

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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