شكرا لقرائتكم عادة تسوق أسبوعية يقدمها موسم الرياض بأسلوب عصري بـ “سوق السبت” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تجدد سوق السبت كل أسبوع في منطقة بوليفارد رياض سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض 2022 الترفيهية ويظهر بصورة التسوق العصري من خلال العديد من المتاجر المميزة التي تعرض منتجاتها لزوار موسم الرياض في منطقة ترفيهية تحضن الإبداع والفن من الساعة الخامسة مساءً وحتى منتصف الليل.

ويحظى السوق بالتنوع في عرض المنتجات من العود والعطور والمجوهرات والإكسسوارات والأزياء إلى التحف والهدايا والإلكترونيات وغيرها في تجربة تسوق أسبوعية يقدمها موسم الرياض للزوار في منطقة بوليفارد رياض سيتي التي تمتاز بطابع ترفيهي مبتكر.

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تنوع الأنشطة الترفيهية

ويسهم سوق السبت في تنوع الأنشطة الترفيهية داخل المنطقة ويتيح للزوار التعرف واكتشاف المتاجر المحلية المتعددة في كافة المجالات، كما يُمكّن التجار من عرض منتجاتهم وتسويقها، ويستقبل السوق مشاركة المتاجر من خلال منصة “مطلوب” لتمكين جميع المبدعين كدعم مميز يقدمه موسم الرياض لأصحاب المشاريع الناشئة والمتوسطة والصغيرة، ويتاح حجز تذاكر الدخول في بوليفارد رياض سيتي على الرابط التالي: ().

ويضم موسم الرياض 2022، 15 منطقة ترفيهية تتميز كل واحدة منها بطابع يختص بها عن بقية المناطق، ويقدم أكثر من 8500 فعالية، وأكثر من 150 عرضًا غنائيًّا، إضافة إلى 7 معارض عالمية، و17 مسرحية عربية.