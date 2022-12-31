شكرا لقرائتكم تقويم التعليم تعلن عن وظائف للجنسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عدد من التخصصات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

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