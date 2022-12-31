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شكرا لقرائتكم تقويم التعليم تعلن عن وظائف للجنسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عدد من التخصصات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية
- مراقب مقر اختبارات المحوسبة المدينة المنورة
- مساعد تعليمي
- أخصائي عقود.
- مدير إدارة الأمن و السلامة.
- متعاون مقر اختبارات المحوسبة شرورة.
- متعاون مقر اختبارات المحوسبة العلا.
- متعاون مقر اختبارات المحوسبة مهد الذهب.
- متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة نجران.
- متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة جازان.
- متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة الرياض.
- متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة رفحا.
- متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة جدة.
- وظائف أخرى متعددة …
عن الهيئة:
- هيئة تقويم التعليم والتدريب هي هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، وهي الجهة التنظيمية القائمة على عمليات تقويم التعليم الحكومي والأهلي في المملكة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.
طريقة التقديم :
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
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رابط التقديم – (اضغط هنا).