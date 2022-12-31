السعودية اليوم / اعتماد برنامجي المحاسبة وإدارة الأعمال بجامعة نجران



نجران 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واس

حصلت جامعة نجران على الاعتماد البرامجي لتخصصي المحاسبة وإدارة الأعمال لدرجة البكالوريوس من هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ ليصبح إجمالي البرامج المعتمدة في الجامعة 13 برنامجًا أكاديميًّا بعد تحقيقها المتطلبات اللازمة لذلك.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الخضيري، أن حصول برنامجي المحاسبة وإدارة الأعمال على الاعتماد البرامجي لتضاف للبرامج المعتمدة سابقًا، يأتي ضمن خطة الجامعة الهادفة للحصول على الاعتماد البرامجي لكافة البرامج الأكاديمية، مشيرًا إلى أن الاعتماد للبرامج الأكاديمية يؤكد تميز الجامعة في مخرجات برامجها ومناهجها التعليمية.

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13:58ت م

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