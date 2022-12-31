السعودية اليوم / مقتل جندي وإصابة آخر بجروح في كمين مسلح بالكاميرون



ياوندي 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واس

قُتل جندي، وأصيب آخر بجروح، في كمين نفذه مسلحون في منطقة أقصى شمال الكاميرون.

وذكر الجيش الكاميروني، في بيان اليوم، أن الهجوم وقع في بلدة " لداوساف"، التي تشهد اضطرابات، بسبب تمرد مجموعات مسلحة في أقصى الشمال بين نيجيريا التي تحدها من الغرب، وتشاد من الجهة الشرقية، لافتا النظر إلى تعرض وحدة عسكرية لكمين، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح.

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13:34ت م

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