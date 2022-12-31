

مكة المكرمة 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واس

ضمن جهود ‎أمانة العاصمة المقدسة لمعالجة المواقع المتأثرة بالحالة المطرية، باشرت ‎الإدارة العامة للنظافة تنفيذ خططها في التعامل مع الآثار الناتجة من الحالة المطرية التي هطلت على أرجاء مكة المكرمة، وذلك بشفط تجمعات المياه وكنس الأتربة من الطرقات وتنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار، لضمان انسيابية تدفق مياه السيول دون عوائق.

وتتابع الأمانة جولاتها الميدانية لرصد تجمعات مياه الأمطار و الأشجار المتساقطة، والعمل على تذليل جميع العوائق التي تحول دون انسيابية الحركة المرورية، وإعادة أوضاع الشوارع للوضع الطبيعي بمساندة ‎الإدارة العامة للنظافة .

كما تواصل إدارة تشغيل وصيانة شبكات السيول أعمالها في متابعة شبكات التصريف من خلال فرق ميدانية متخصصة، ونشر فرق للطوارئ للتعامل المباشر مع أعمال المعالجة الفورية، إضافة إلى الصيانة والنظافة الدورية والتأكد من جاهزيتها، وذلك ضمن الخطط التي تنفذها الأمانة خلال الحالة المطرية.

وباشرت ‎الإدارة العامة للحدائق جهودها الميدانية، عبر فرق متخصصة في رفع الأشجار المتساقطة في بعض المواقع، نتيجة الرياح الشديدة والحالة المطرية التي شهدتها ‎العاصمة المقدسة، وذلك ضمن الجهود المتكاملة بين الإدارات التابعة للأمانة، كما تشارك الإدارة العامة لتشغيل وصيانة الطرق والإنارة في أعمال إعادة مسارات الطرق وإزالة العوائق الناتجة من الحالة المطرية بما يحول في انسيابية الحركة المرورية .

// انتهى //

13:28ت م

0022





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنفذ خطط معالجة الآثار الناتجة من الحالة المطرية على مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.