أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

الرياض - محمد الوسيري - تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

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محمد يوسف

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