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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

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الرياض - محمد الوسيري - تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫03186 مقابل الريال الواحد 0٫24802

الدولار: 3٫75879 مقابل الريال الواحد 0٫26604

درهم إماراتي: 1٫02347 مقابل الريال الواحد 0٫97707

ريال يمني: 0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫59063

دينار أردني: 5٫29936 مقابل الريال الواحد 0٫18870

دينار كويتي: 12٫26958 مقابل الريال الواحد 0٫08150

دينار بحريني: 9٫98192 مقابل الريال الواحد 0٫10019

الريال القطري: 1٫03242 مقابل الريال الواحد 0٫96860

الدرهم المغربي: 0٫36008 مقابل الريال الواحد 2٫77716

الجنيه المصري: 0٫15216 مقابل الريال الواحد 6٫57215

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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