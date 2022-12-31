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ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193 ريالاً للجرام

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الرياض - محمد الوسيري - ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفًا صباح اليوم السبت في ، متأثرة بارتفاع الأسعار العالمية.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم السبت ليصل إلى مستوى 220.63 ريال (58.7 دولار)، مقابل 219.64 ريال (58.42 دولار).

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الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 21 نحو 193.06 ريال (51.36 دولار)، مقابل 192.19 ريال (51.12 دولار) خلال تعاملات أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية خلال مستهل تداولات اليوم نحو 165.48 ريال (44.02 دولار)، مقابل 164.73 ريال (43.08 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 1544 ريالا (410.89 دولار)، بينما سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 1544 ريالا (410.89 دولار).

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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