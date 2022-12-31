السعودية اليوم / المديرية العامة للجوازات تقدم خدمة تجديد جواز السفر السعودي الإلكتروني لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل



الصياهد 7 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 31 ديسمبر 2022م واس

تقدم المديرية العامة للجوزات لزوار معرض وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرمحية - الصياهد - شمال شرق مدينة الرياض، خدمة إصدار وتجديد جواز السفر السعودي الإلكتروني للمواطنين والمواطنات، وخدمات إصدار وتجديد وطباعة هوية مقيم، وإصدار تأشيرات الخروج والعودة والنهائي وتسجيل الخصائص الحيوية للمقيمين، وتقديم خدمات أبشر بتفعيل وتغيير الجوال وإعادة إنشاء كلمة المرور، وذلك حتى 15 يناير 2023م.

وتأتي مشاركة المديرية العامة للجوازات في المهرجان لاستعراض وثائق جوازات المواطنين ورخصة الإقامة للمقيمين بإصداراتها التاريخية، ومراحل الأختام التي كانت تستخدم قديمًا في إدارات الجوازات والمنافذ الدولية، وتهيئة شاشات بث مباشر لعرض طبيعة عمل القطاع في المنافذ الدولية.

يذكر أن معرض وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يقدم عروضًا وفعاليات يومية تشمل ميدان جاهز للرماية الحية وجهاز المحاكاة للتدريب على القيادة العامة ومجسمًا للتذكير بأهمية سلامة إطارات المركبة ومجسمًا لعرض أنواع المقاعد المخصصة للأطفال ومحاكي قيادة الوسائط البحرية لإصدار الرخص للمواطنات والوسائل الرقابية الحية (K9) والرماية الليزرية وركن رسم للأطفال وعروضًا موسيقية وقتالية ومشبه الوميض اللحظي وجهاز محاكاة للمطفأة الكهربائية وفيلم كاشف الدخان وفرضية حريق وجهاز محاكاة الرماية وكتلة الهرولة الخاصة وعروض الكاتا والتكسير والعرض القتالي وفك وتركيب السلاح والهجانة والخيالة، وتستعرض الوزارة خدمات وتحدي أبشر، إضافة إلى ركن للإعلام الأمني وشهداء الواجب وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية والبيئية.

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11:22ت م

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