شكرا لقرائتكم خبر عن بهذا الشكل.. النصر يحصل على هدية قيمة من جماهير كريستيانو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ذكرت تقارير صحفية عن الهدية القيمة التي حصل عليها الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي من جماهير البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعقب الإعلان عن تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو أصبح العديد من الجماهير مهتم للغاية برؤية كريستيانو بقميص النصر وهو يلعب في مارسول بارك.

وفي سياق ذلك فقد وصل حساب نادي النصر السعودي على انستجرام إلى 3 مليون و500 ألف متابع بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

كما كان حساب نادي النصر قبل التعاقد مع رونالدو يوجد به عدد 800 ألف متابع.

الجدير بالذكر أن رونالدو تعاقد مع النصر السعودي لمدة موسمين ونصف ومن المقرر أن يعلن عن الصفقة الكاملة بعد مباراة الخليج التي تقام بين الفريقين مساء اليوم.