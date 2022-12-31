السعودية اليوم / حضور عالمي وإقليمي متميز للمعلمين والمدارس والطلاب بتعليم الرياض في العام 2022م



الرياض 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واس

استطاعت إدارة التعليم بمنطقة الرياض في العام 2022م، تحقيق العديد من الإنجازات العالمية والإقليمية والمحلية على مستوى المعلمين والمعلمات والمدارس والطلاب والطالبات، تكللت بحصدهم جوائز مختلفة، وحصولهم على مراكز متقدمة في جميع المنافسات التي شاركوا فيها.

وبناء على المتحدث الرسمي بتعليم الرياض علي الغامدي؛ فإن إدارة تعليم الرياض حضرت على خارطة التميز العالمية بشكل نوعي واستثنائي خلال العام ٢٠٢٢م من خلال المشاركات وتحقيق عدد من الجوائز؛ منها على سبيل المثال لا الحصر: (٤) جوائز في فئة المعلم والطالب المتميز من أصل (٩) مشاركات فائزة من المملكة بجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز ، كما حصلت على ( ٣) جوائز أولمبياد الروبوت ( wro) العالمي؛ منها المركز الأول في فئة المشاريع بألمانيا 2022م والمركز السابع بعد حصول مدارس إدارة تعليم الرياض على (٥) مقاعد من أصل (٨) في أولمبياد الروبوت العالمي ، وجائزتين من جوائز الأمير عبدالله الفيصل للشاعر الواعد ٢٠٢٢م.

كما تمكنت من تحقيق ٧ جوائز كبرى وعالمية خاصة في معرض آيسف بالولايات المتحدة الأمريكية، و٤٤٥ ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في مسابقة بيبراس العالمية، بالإضافة إلى حصولها على شهادة تقدير في أولمبياد آسيا والباسيفيك، واجتياز ٦ طلاب وطالبات لمقياس الموهوبين العرب ، وحصول معلمتين على جائزتين للمركز الأول عالمياً في تبادل الخبرات العالمي لمايكروسوفت.

وفي المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا بماليزيا ITEX حققت ميدالية ذهبية، وجائزة مقدمة من مكتب التربية بمجلس التعاون، وحصول معلمة على المركز الأول في مسابقة قيم التسامح وقبول الآخر من مكتب التربية العربي لدول الخليج، إضافة إلى تحقيق طالب جائزة التفوق الدراسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج العربية، واختيار ٣ طلاب من البنين والبنات للمعسكر الخليجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العام .

ومن الإنجازات كذلك حصول طالبة على جائزة المركز الثالث في الهاكثون الخليجي ، و٤ جوائز وتميز في جسر للريادة، وتكريم ١٣ طالباً وطالبة بجائزة الأميرة صيتة على مستوى منطقة الرياض، وحصول طالبة على المركز الثاني وطنياً في المسابقة نفسها للمواطنة المسؤولة وجائزة البحث الإجرائي ، وأكثر من (٤٠٠) فائز في مسابقة كنقارو للرياضيات بعد مشاركة أكثر من ١١٠٠٠ طالب وطالبة، إضافة إلى ٤٥٨ مشاركة نوعية في مسابقة مدرستي الرقمية، وتأهل ٥٩ مشروعاً علمياً في المعارض المركزية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ، وتسجيل (٣٩٠٤) كأكبر عدد مسجلين على المستوى الوطني في مسابقة موهوب، وتحقيق 17 ميدالية نوعية في مسابقة موهوب في مرحلتها الثانية.

وتمكنت إدارة التعليم بمنطقة الرياض من تعزيز إنجازاتها بحصول طالب على الميدالية الفضية في أولمبياد الكيمياء الدولي في الصين، ونيل طالب الميدالية الفضية في أولمبياد الفيزياء الدولي في سويسرا، وفوز طالبين بالميدالية الذهبية والفضية في أولمبياد البلقان للرياضيات، فضلاً عن تأهل معلمة لمرحلة التقييم النهائي في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، وميدالية في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء، والحصول على شهادة تقدير في أولمبياد آسيا والباسيفيك للرياضيات APMO، وفي مسابقة بيبراس العالمية، و (٨٤) وساماً في مسابقة جلوب البيئي ، والمركز الأول لمنتخب البنين في بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم ، والمركز الثالث لمنتخب البنات في دوري المدارس.

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10:56ت م

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