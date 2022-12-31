السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شمالي تشيلي



سانتياغو 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مدينة أنتوفاجاستا، شمالي تشيلي.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع في عمق 139 كيلومتراً، فيما لم ترد إلى الآن أنباء بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال..

يُذكر أن تشيلي شهدت أقوى زلزال مسجل في تاريخ القياس حتى الآن عام 1960م، ووقع بالقرب من مدينة فالديفيا في جنوب البلاد، وبلغت قوته 9.5 درجات على مقياس ريختر.

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