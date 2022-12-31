شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة كبرى.. النصر السعودي يسعى للتعاقد مع مودريتش والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تسعى إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، للتعاقد مع العديد من النجوم الكبار خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، خاصة بعد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصفة رسمية خلال الساعات القليلة الماضية.

خطة النصر للتعاقد مع مودريتش

وكشف الإعلامي الرياضي خالد الذياب، عن تكثيف إدارة نادي النصر، عملها في الوقت الحالي، للتوقيع مع الأسطورة الكرواتية لوكا مودريتش، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني.

ويرتبط مودريتش "37 سنة"، بعقد مع ريال مدريد، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، وسط أنباء عن احتمالية التجديد؛ لعام إضافي.

وكشف الذياب عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن خطة النصر، تتمثل في الحصول على توقيع مودريتش "الآن"، على أن ينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم "مجانًا"، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.