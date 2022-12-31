السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 63,104 إصابات جديدة بفيروس كورونا



سيئول 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 63,104 إصابات جديدة بفيروس

كما أبلغت البلاد عن 61 حالة وفاة بكورونا، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 32,156 .

// انتهى //

07:32ت م

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سيئول 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 63,104 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 29,59,237.كما أبلغت البلاد عن 61 حالة وفاة بكورونا، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 32,156 .// انتهى //07:32ت م0008

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