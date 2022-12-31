

الرياض 07 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 31 ديسمبر 2022 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لدولة السيد رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي في وفاة والدته.

وقال الملك المفدى: " بلغنا نبأ وفاة والدتكم ، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة عن أحر التعازي ، وأصدق المواساة ، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه ".

// انتهى //

04:20ت م

0005





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس وزراء جمهورية الهند في وفاة والدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.