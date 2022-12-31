شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صفقة رونالدو.. النصر السعودي يستهدف التعاقد مع قائد برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل مسئولو نادى النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، العمل على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب.

النصر يسعى للتعاقد مع سيرجيو بوسكيتس

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، على أن إدارة نادي النصر السعودي، تستهدف التعاقد مع النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس، لاعب خط وسط فريق برشلونة الإسباني.

وأكدت التقارير الصحيفة، على أن نادي العاصمة السعودية يرغب في التعاقد مع بوسكيتس، الذي ينتهي عقده مع برشلونة في الصيف القادم، ومستقبله غير مؤكد حتى هذا اليوم.

رونالدو يوقع رسميًا مع النصر السعودي

والجدير بالذكر أن إدارة نادي النصر، قد حسمت التعاقد رسميًا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك لمدة موسمين ونصف موسم، في صفقة هي الأقوى في تاريخ الدوري السعودي.