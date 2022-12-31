شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري السعودي تتحدث عن إنضمام رونالدو للنصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدثت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف موسم.

وقالت رابطة الدوري السعودي: "نسعد بانضمام أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في دورينا عبر نادي النصر، أهلًا كريستيانو في دوري روشن السعودي للمحترفين".

تفاصيل عقد رونالدو مع النصر السعودي

وكانت تقارير صحفية سعودية، قد أكدت أن كريستيانو رونالدو قد وافق على صفقة مدتها موسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد، بالإضافة إلى الحوافز حتي 2025.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو سيحصل على المبلغ المتفق عليه على مدار موسمين ونصف الموسم كلاعب مع نادي النصر السعودي، لكن سيزداد بشكل كبير عندما يصبح الدون سفيرًا للترشح لتنظيم كأس العالم.