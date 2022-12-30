السعودية اليوم / هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة ترفع مستوى التأهب والجاهزية في الحرم المكي الشريف تزامناً مع الحالة المطرية



مكة المكرمة 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واس

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة مستوى التأهب والجاهزية في الحرم المكي الشريف تزامناً مع الحالة المطرية والتنبيهات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد بتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة على العاصمة المقدسة.

وبيَّن مدير فرع هيئة الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفي بلجون أن عدد الفرق الإسعافية العاملة في الحرم المكي الشريف وصل إلى ١٦ فرقة إسعافية وتطوعية بواقع ٦٨ فني إسعاف و٧٢٠ ساعة تطوعية منتشرين في الحرم المكي الشريف حيث تمت تغطية جميع الأبواب التي يُدخَلُ من خلالها للحرم والمسعى، بالإضافه إلى التوسعة ومصليات النساء، و ٤ مراكز إسعافية تعمل بشكل دائم في الحرم المكي الشريف.

تجدر الإشارة إلى أن الفرق الإسعافية مزودة بعدد ٤ عربات إسعاف كهربائية صغيرة لنقل المرضى والمصابين التي تسهل من عملية التنقل داخل الساحات في الحرم المكي.

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22:44ت م

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