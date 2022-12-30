شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الهلال السعودي خلال 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أوشك عام 2022 على الإنتهاء، والذي شهد على العديد من الأحداث الرياضية المثيرة، على المستوى العالمي خاصة إقامة منافسات بطولة كأس العالم التى استضافتها دولة قطر العربية خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، وتوج بها منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم.

ويستعرض لكم موقع السعودية سبورت 365، حصاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي خلال عام 2022، والذي شهد على بعض النجاحات للزعيم.

الهلال بطلا للدوري السعودي للمحترفين موسم 2021-2022

وتوج فريق الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثالثة على التوالي بعدما فاز على الفيصلي بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لموسم 2021-2022.

وقد أنهى الهلال موسمه متصدرًا جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 67 نقطة جمعها من الفوز في 20 مباراة والتعادل في 7 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 63 هدفًا وتلقي 28.

مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية

وشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية الماضية التى أقيمت في الإمارات حيث تمكن من حصد المركز الرابع بعد أن تلقى الهزيمة أمام تشيلسي في نصف النهائي بهدف نظيف، قبل أن يتلقى الهزيمة أمام نظيره الأهلي المصري برباعية في ة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويشارك الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية القادمة التى ستقام في المغرب، وذلك بعد أن رشحه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمشاركة بصفته بطلا لدوري أبطال آسيا في آخر نسخة.

موقف الهلال من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك برصيد 21 نقطة.

وكان الهلال قد تعادل بهدفين لمثلهما ضد نظيره نادي النصر في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.