رياضي / قلوة يتغلب على نادي القوس في الجولة 15 من بطولة دوري الدرجة الثانية



الباحة 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واس

تغلَّب نادي قلوة على نظيره نادي القوس بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب نادي قلوة الرياضي وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 15 من بطولة دوري الدرجة الثانية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد قلوة إلى 7 نقاط في المركز 16 بجدول الدوري.

// انتهى //

21:31ت م

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