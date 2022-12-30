

الباحة 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واس

باشر فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة أعمال الصيانة والنظافة لعقبتي الباحة وحزنة، وذلك بعدما تسببت الأمطار والسيول في حدوث انهيارات صخرية عليهما؛ مما أدى لتعطيل حركة سير المركبات.

ودعا مرور منطقة الباحة قائدي المركبات إلى توخِّي الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة؛ نظراً لما تشهده المنطقة ومحافظاتها من أمطار وضباب كثيف تسبب في تدني مستوى الرؤية وخاصة في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

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20:53ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الانهيارات الصخرية تتسبب في إغلاق عقبتي الباحة وحزنة و"نقل الباحة" يباشر صيانتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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