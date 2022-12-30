شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول مباراة يخوضها رونالدو بقميص النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية فى الساعات الأخيرة حسم نادي النصر السعودي صفقة رونالدو بشكل رسمي لمدة عامين ونص بعقد مالي خرافي يقترب من مليار ريال سعودي، فى صفقة تعد هى الأضخم فى تاريخ العالمي والدوري السعودي بوجه عام.

وأضافت التقارير أن الساعات القليلة القادمة ستشهد الإعلان الرسمي عن الصفقة، على أن يخوض اللاعب لقائه الأول رفقة النصر أمام نظيره الطائي فى الدوري المحلي، والتى من المقرر لها أن تقام يوم 5 يناير المقبل، حيث من المتوقع وصول اللاعب لمدينة الرياض يوم الأحد القادم كحد أقصي.



أسباب رونالدو لقبول عرض النصر!

وأكدت بعض المصادر أن رونالدو أصبح مقتنعًا فى الفترة الحالية بصعوبة تواجده فى أحد أندية القمة بالدوريات الخمس الأوروبية الكبري، خاصة أن مخزونه البدني والفني تأثر بشكل ملحوظ بسبب تقدم السن، الشئ الذي جعله يفضل التواجد فى المنطقة العربية وتقديم تحدي جديد بمسيرته.



موعد مباراة النصر والطائي القادمة

ومن المقرر أن يلاقي نادي النصر نظيره الطائي يوم الخميس المقبل، فى الجولة ال12 من دوري روشن للمحترفين، فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تشهد المباراة الظهور الأول لرونالدو.