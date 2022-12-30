شكرا لقرائتكم خبر عن لن تُصدق.. النصر يتلقى صفعة قوية بعد تعاقده مع كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية عن تلقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي صدمة كبرى بعد التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشر نادي النصر السعودي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي قرار يفيد فيه انتهاء التعاقد مع كريستيانو رونالدو في انتظار قدوم اللاعب إلى السعودية.

وتعاقد نادي النصر السعودي مع كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف، ليبدأ اللاعب مسيرة جديدة في الدوري السعودي للمحترفين.

وفي سياق ذلك فقد أكدت لجنة الانضباط المستقلة لكرة القدم على إيقاف كريستيانو رونالدو لمدة 2 مباراتين مع نادي النصر السعودي.

ويعتبر هذا القرار ضمن القرارات التأديبية التي تفرض على اللاعبين بعد أن قام رونالدو برمي هاتف من يد أحد مشجعين إيفرتون الأطفال خلال شهر أبريل الماضي وتشمل العقوبة اللاعب في ناديه الجديد أيضا.