شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من الجماهير خلال الساعات الأخيرة عن تفاصيل تعاقد نادي النصر السعودي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

حقيقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر

وذكرت العديد من التقارير الصحفية أن النصر نجح في الحصول على خدمات كريستيانو رونالدو ومن المقرر أن يتم الكشف تفاصيل التعاقد خلال الساعات الأخيرة مع كريستيانو رونالدو.

تعاقد كريستيانو رونالدو مع النصر

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية عن إتمام تعاقد النصر السعودي مع كريستيانو رونالدو وذلك لمدة موسمين ونصف.

تفاصيل رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد

الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو رحل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد وجود اختلافات عديدة مع مدرب الفريق ورئيس النادي وهو الأمر الذي دفعه إلى فسخ عقده معه بالتراضي.