شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. النصر يعلن تعاقده مع كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي عن التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو وذلك بعد فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

سبب رحيل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد

وفسخ كريستيانو رونالدو عقده مع الشياطين الحمر بالتراضي بعد عدم تأقلمه مع الفريق والمدرب الذي يشرف على تدريبه (تين هاج).

تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو

وفي سياق ذلك فقد أكدت العديد من التقارير الصحفية السعودية أن نادي‏ النصر‬⁩ وقع رسميًا مع كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف.

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