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رسميًا.. النصر يعلن تعاقده مع كريستيانو رونالدو

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محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي عن التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو وذلك بعد فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

سبب رحيل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد 

وفسخ كريستيانو رونالدو عقده مع الشياطين الحمر بالتراضي بعد عدم تأقلمه مع الفريق والمدرب الذي يشرف على تدريبه (تين هاج).

تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو 

وفي سياق ذلك فقد أكدت العديد من التقارير الصحفية أن نادي‏ النصر‬⁩ وقع رسميًا مع كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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