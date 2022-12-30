شكرا لقرائتكم أمطار الرياض بعدسة “المواطن”.. لقطات مبهجة وأجواء مثيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت عدسة “متابعات الخليج 365” لقطات لهطول الأمطار على مدينة الرياض، تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها المملكة حاليًّا.

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توقعات باستمرار الحالة المطرية

في وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الحالة المطرية التي تشهدها منطقة الرياض حتى الساعة الـ 2 ظهرًا غدًا السبت.

وذكر المركز الوطني على حسابه الرسمي بموقع تويتر، توقعات بسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الأفلاج، السليل، ليلى، وادي الدواسر، والتي بدأت منذ أمس الخميس وتستمر حتى الـ 2 ظهرًا غدًا السبت.

التأثيرات المصاحبة

ويصاحب الحالة الجوية، نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وشبه انعدام في الرؤية وسيول.