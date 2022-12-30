شكرا لقرائتكم ضوابط حصول المستقل على دعم حساب المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح حساب متابعات الخليج 365، ضوابط حصول المستقل على دعم البرنامج.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين، حيث قال: في حال كان المستفيد فردًا مستقلًّا، لابد من إرفاق مستند لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وتشمل (صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات- الكليات- المعاهد أو تعريف سكن من قطاع حكومي- خاص).

قد يهمّك أيضاً

سيتم التحقق من خلال منصة إيجار

وتابع: في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.

موعد صرف الدعم

في وقت سابق، حدد برنامج حساب متابعات الخليج 365 موعد صرف الدعم في حالة تغيير الآيبان البنكي في شهر ديسمبر الجاري والذي أوشك على الانتهاء.

وقال حساب متابعات الخليج 365، في تغريد عبر حساب خدمة المستفيدين، ردًّا على سؤال مستفيد قال فيه: تم تغيير الآيبان البنكي في شهر ديسمبر متى يصرف الدعم؟

وأجاب برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 ديسمبر سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر فبراير، مؤكدًا على أهمية تحديث البيانات.

وأضاف حساب متابعات الخليج 365، ردًّا على سؤال المستفيد، أنه سيتم صرف الدعم في حال كنت مستحقًّا على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا، وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان.