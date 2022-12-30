شكرا لقرائتكم الطقس يغلق مهرجان الرياض للألعاب اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن موسم الرياض 2022، إغلاق مهرجان الرياض للألعاب، اليوم الجمعة؛ نظرًا للأحوال الجوية غير المستقرة التي تشهدها المملكة.

وقال حساب موسم الرياض في تغريدة على موقع تويتر: لسلامتكم.. مهرجان الرياض للألعاب مغلق اليوم نظرًا للأحوال الجوية، نشوفكم بالأيام الجاية.

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وفي وقت سابق، توقع متحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، استمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

الأمطار من متوسطة إلى غزيرة

قال القحطاني خلال مداخلة له مع قناة الإخبارية: إن الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها رياح مثيرة للأتربة وتساقط للبرد، وارتفاع الموج على السواحل الغربية.

الحالة المطرية

وأشار متحدث الأرصاد إلى أن منطقة مكة وسواحلها وجدة وعددًا من المحافظات الأخرى تأثرت بالحالة المطرية، أمس.

واستطرد: تشير التوقعات إلى أن الحالة التي بدأت يوم أمس تستمر حتى الثلاثاء المقبل، وهناك تحديث على مدار الساعة للحالة الجوية لتمريرها للجهات التي تتعامل ميدانيًّا.

موسم الرياض 2022

يتميز موسم الرياض 2022 بتمكينه الزوار من الاستمتاع بتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك، والتنقل بين مناطق مختلفة حول العالم عبر القوارب، كما يقدم لشركائه فرصًا اقتصادية ضخمة، عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز قوة قطاع الترفيه في المملكة، إضافة إلى توفير الوظائف في مختلف المجالات بتمكين الشركات المحلية ودعمها من خلال فرص استثمار متنوعة.