السعودية اليوم / "رفيدة" أحدث الوحدات الإسعافية يستعرضها هلال تبوك في فعالية مستقبل السلامة المرورية



تبوك 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واس

استعرض فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك، خلال مشاركته بمعرض "مستقبل السلامة المرورية 2022" الذي اختتمت فعالياته، أمس ونظمته إمارة المنطقة بالتعاون مع شركة نيوم, أحدث الوحدات الإسعافية، المتمثلة في وحدة التدريب الميداني "رفيدة" .

وتضم الوحدة كاميرات داخلية وشاشات عرض خارجية تنقل مايحدث بالسيارة بكل دقة بهدف تدريب الموظفين ميدانياً داخل السيارة كما يمكن الاستفادة من هذه الشاشات بعرض مرئي للتعليمات الاسعافية.

كما تم تقديم تعريفات لزوار الجناح عن آلية تلقي البلاغات وكيفية التعامل معها وعرض الاستجابة الطارئة ومتابعتها من قبل القائد الميداني، في مختلف البيئات بما فيها النائية وطرق المتابعة وإيجاد الحلول لتخفيض زمن الإستجابة للبلاغات،

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19:41ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.