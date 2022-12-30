السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم الدورة التدريبية بمجال المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية في أبين



أبين 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واس

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اُختتمت أمس في عدن الدورة التدريبية الخاصة بالمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ضمن مشروع المساعدات الطارئة لتحسين سبل العيش للسكان المتضررين من النزاع وفيروس

واستفاد من الدورة 16 مدرباً ومدربة من الأخصائيين الزراعيين من محافظة أبين، حيث تلقوا خلالها مهارات تدريب وإرشاد المزارعين وتنمية قدراتهم بمجال المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية.

ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة ممثلة بالمركز في تحسين وتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي في اليمن الشقيق.

//انتهى//

19:26ت م

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أبين 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واسبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اُختتمت أمس في عدن الدورة التدريبية الخاصة بالمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ضمن مشروع المساعدات الطارئة لتحسين سبل العيش للسكان المتضررين من النزاع وفيروس كورونا ، الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالتنسيق مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في اليمن.واستفاد من الدورة 16 مدرباً ومدربة من الأخصائيين الزراعيين من محافظة أبين، حيث تلقوا خلالها مهارات تدريب وإرشاد المزارعين وتنمية قدراتهم بمجال المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية.ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة ممثلة بالمركز في تحسين وتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي في اليمن الشقيق.//انتهى//19:26ت م0062

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