السعودية اليوم / فيضانات تضرب أجزاء من المملكة المتحدة



لندن 6 جمادى الأخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واس

ادت الفيضانات والأمطار الغزيرة التي تشهدها المملكة المتحدة إلى تعذر السفر إلى اسكتلندا وتعليق العديد من الخدمات.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات من الأمطار الغزيرة والثلوج والجليد في جميع أنحاء اسكتلندا خاصة في أجزاء من دومفريز وجالواي، بالإضافة إلى الحدود الاسكتلندية، مشيراً إلى أن الخبراء حذروا من أن مستويات الأنهار ستستمر في الارتفاع بشكل ملحوظ لعدة ساعات.

وكانت شركة قطارات اسكتلندا قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن الفيضانات أجبرتها على تعليق العديد من الخدمات، كما حثت الشرطة الناس على تأجيل خطط السفر حتى تتحسن الظروف.

يذكر أن اسكتلندا هي أكثر أجزاء المملكة المتحدة تضررا من العاصفة التي ضربت معظم أنحاء الولايات المتحدة في الأيام القليله الماضية.

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19:25ت م

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