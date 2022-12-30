

حجة 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واس

قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 5.610 مستفيدين خلال الفترة من 14 حتى 20 ديسمبر 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 667 مستفيدا، وعيادة الباطنية 293 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 112 مستفيدا، وقسم الجراحة والتضميد 75 مستفيدا، وعيادة المصابين بالأوبئة 597 مريضا، وعيادة الإحالة الطبية 5 مرضى، وعيادة الأطفال 272 طفلا، وقسم التوليد 3 مرضى، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.204 مرضى، واستفاد من قسم الأشعة 82 شخصا، وأجريت 281 فحصًا مخبريًا، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف 2.019 مراجعا.

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 573 فردا ، فيما جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.

//انتهى//

19:16ت م

0058





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ 5.610 مستفيدين خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.