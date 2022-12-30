السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع الكسوة الشتوية على 1.794 فردًا في منطقة البقاع الأوسط اللبنانية



بيروت 06 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 30 ديسمبر 2022 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا من المجتمع المستضيف في منطقة البقاع الأوسط بالجمهورية اللبنانية، وذلك ضمن مشروع كنف 2022م الذي ينفذه المركز بالتعاون مع صندوق الزكاة في جبل لبنان.

ووزع المركز أمس 1.794 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، حيث استفاد منها 1.794 فردًا من الأسر اللاجئة السورية والفلسطينية، وكذلك الأسر المضيفة ذات الاحتياج.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للاجئين والفئات الأكثر احتياجاً في لبنان.

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19:12ت م

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