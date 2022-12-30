شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يتولى تدريب منتخب قطر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت تقارير صحفية عن تلقي البرتغالي كارلوس كيروش مهمة تدريب منتخب قطر لكرة القدم في ظل بحث المنتخب عن مدير فني جديد.

وشددت التقارير الصحفية على أن كارلوس كيروش سيكون مدربًا للمنتخب القطري وذلك لخلافة الإسباني فيليكس سانشيز الذي لم ينجح مع العنابي في نهائيات كأس العالم مؤخرًا.

ولم يحقق كارلوس كيروش أيضًا ما هو مطلوب منه عندما كان مدربًا للمنتخب الإيراني وغادر بطولة كأس العالم منذ الدور الأول ليرحل عن الفريق بعد ذلك.

ولكن في الوقت نفسه فإن منتخب قطر يثق تمام الثقة في قدرة كارلوس كيروش على إحداث طفرة جديدة في الفريق.