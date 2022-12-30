شكرا لقرائتكم ضبط 54 مخالفًا لاستغلالهم الرواسب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (54) مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (52) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (5) مواطنين، و(24) مقيمًا من الجنسية الباكستانية، و(14) مقيمًا من الجنسية اليمنية، و(9) مقيمين من الجنسية الهندية، ومقيمان من الجنسية السودانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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الإبلاغ

وحث المتحدث الرسمي، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.