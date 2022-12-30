اخبار السعوديه

موقف محرج من مجموعة إبل خلال بث مباشر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم موقف محرج من مجموعة إبل خلال بث مباشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رفضت مجموعة من الإبل الدخول في النفق خلال المرحلة الثانية من مسابقة الطبع.

تخوفت الدخول في النفق

وبحسب مقطع فيديو وثق الواقعة نشره نادي الإبل على موقع تويتر، حاول صاحب الإبل إدخالها أكثر من مرة لكنها كانت متخوفة ولم تدخل النفق، وهو ما قد يخفض من فرصه في الحصول على النقاط.

واضطر صاحب الإبل أن يركب أحدها ثم الدخول على ظهره في النفق لتتبعه بعد ذلك باقي الإبل في الدخول.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا