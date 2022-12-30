شكرا لقرائتكم موقف محرج من مجموعة إبل خلال بث مباشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رفضت مجموعة من الإبل الدخول في النفق خلال المرحلة الثانية من مسابقة الطبع.

تخوفت الدخول في النفق

وبحسب مقطع فيديو وثق الواقعة نشره نادي الإبل على موقع تويتر، حاول صاحب الإبل إدخالها أكثر من مرة لكنها كانت متخوفة ولم تدخل النفق، وهو ما قد يخفض من فرصه في الحصول على النقاط.

واضطر صاحب الإبل أن يركب أحدها ثم الدخول على ظهره في النفق لتتبعه بعد ذلك باقي الإبل في الدخول.