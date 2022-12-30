اخبار السعوديه

سفارة السعودية في فيتنام تغلق أبوابها الاثنين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم سفارة في فيتنام تغلق أبوابها الاثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وجهت السفارة السعودية في فيتنام، تنويهًا للمواطنين بأنها ستكون في إجازة رسمية يوم الاثنين القادم الموافق 2 يناير 2023م؛ بمناسبة رأس السنة الميلادية.

رقم طوارئ

وأوضحت السفارة لدى فيتنام– عبر حسابها بموقع تويتر- أنه يمكن للمواطنين الكرام التواصل مع السفارة أو في الحالات الطارئة على الرقم التالي: (84916632926+).

قد يهمّك أيضاً

Img
Img

وتحتفل معظم دول العالم ببداية السنة الميلادية الجديدة 2023م، من خلال إجازة رسمية تختلف مدتها حسب الدولة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا