شكرا لقرائتكم توقعات باستمرار الطقس غير المستقر حتى الثلاثاء: أمطار وأتربة وبرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع متحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، استمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

الأمطار من متوسطة إلى غزيرة

قال القحطاني خلال مداخلة له مع قناة الإخبارية: إن الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها رياح مثيرة للأتربة وتساقط للبرد، وارتفاع الموج على السواحل الغربية.

الحالة المطرية

وأشار متحدث الأرصاد إلى أن منطقة مكة وسواحلها وجدة وعددًا من المحافظات الأخرى تأثرت بالحالة المطرية، أمس.

واستطرد: تشير التوقعات إلى أن الحالة التي بدأت يوم أمس تستمر حتى الثلاثاء المقبل، وهناك تحديث على مدار الساعة للحالة الجوية لتمريرها للجهات التي تتعامل ميدانيًّا.