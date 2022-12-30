شكرا لقرائتكم 5 أضرار لـ النوم أقل من 6 ساعات يوميًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح استشاري طب القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، الأضرار التي يعاني منها جسم الإنسان نتيجة النوم أقل من 6 ساعات يوميًا.

وقال النمر في حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، إن النوم لأقل من 6 ساعات يؤدي إلى:

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آثار قلة النوم:

١.رفع ضغط الدم.

٢.زيادة السمنة.

٣.يزيد احتمالية السكري.

٤.يرفع الدهون الثلاثية.

٥.يضاعف من حدوث جلطات القلب والدماغ.

النوم والصحة

يأتي ذلك في وقت يؤكد الأطباء ضرورة النوم عدد ساعات يتراوح بين 7 و8 ساعات يوميًا، فهناك علاقة كبيرة بين النوم وصحة الإنسان، فهو يؤثر على كل شيء من الذاكرة إلى الوظيفة الإدراكية، ومستويات التوتر.