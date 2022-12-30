شكرا لقرائتكم لقطات من أمطار مكة المكرمة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهدت مدينة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة، تزامنًا مع الحالة المطرية التي يتوقع استمرارها حتى الثلاثاء القادم.

مستمرة للثلاثاء

من جهته، توقع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، د. أيمن غلام استمرار فرص الأمطار على منطقة مكة المكرمة وسواحلها حتى الثلاثاء المقبل يصاحبها جريان للسيول وتساقط للبرد وارتفاع للأمواج، ولفت إلى أن المركز يراقب تطورات الحالة ويحدث بياناتها على مدار الساعة ويمررها للجهات المعنية لتسهيل مهامها الميدانية.

تعليمات السلامة

ودعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع .

درجة التحذير

وفي وقت سابق من اليوم، رفع المركز الوطني للأرصاد، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير بمنطقة مكة المكرمة، تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها المدينة.

وبحسب ما ذكره المركز الوطني على حسابه الرسمي على “تويتر”، يتوقع هبوب عواصف رعدية مصحبة بأمطار غزيرة على “الليث، القنفدة” وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة.

ويصاحب الحالة الجوية، نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.

كانت مدينة مكة المكرمة والعديد من مناطق المملكة شهدت موجة برد قاسية وبدأت تتعرض مع ساعات مساء أمس الخميس لأحوال جوية غير مستقرة تترافق بهطولات مطرية متفاوتة الغزارة، يُتوقع استمرارها عدة أيام.